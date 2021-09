Alex Bodi este istorie! Cu ce artist s-a cuplat Daria Radionova | FOTO

14:30

În uttimii ani Bianca Rus a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Aceasta a câștigat lupta cu kilogramele în plus și a reușit să dea jos peste 60 de kilograme. Însă după ce a ajuns la forma […] The post Bianca Rus, probleme de sănătate din cauza curelor drastice de slăbire. Tânăra a ajuns la perfuzii. appeared first on Cancan.