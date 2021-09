50 de fotografii dintr-o experiență senzațională! Cum e sa fii fotoreporter la EURO: 30 de zile, 19 meciuri, 18 echipe, 9 stadioane și o campioană

19:30

În această vară, Pedro Rodriguez (34 de ani) a devenit al 7-lea jucător transferat de Lazio chiar de la marea rivală AS Roma.Spaniolul, care mai are în CV echipe precum Barcelona și Chelsea, dar și peste 25 de trofee cucerite alături de echipele menționate și naționala Spaniei, a ajuns la AS Roma în 2020, după 5 ani petrecuți în Londra. Aventura sa la AS Roma nu a fost roz. ...