Reportaj. Cum a fost la mini-protestul elevilor din Piața Victoriei. O masa caldă, transport gratuit și ore remediale pentru toată lumea, printre revendicari

Echinocțiul de toamnă 2021 este momentul în care începe toamna și din punct de vedere astronomic, nu doar calendaristic. Echinocțiul are loc de două ori pe an: echinocțiul de primăvară, în jurul datei de 21 martie și echinocțiu de toamnă, în jurul datei de 23 septembrie. Descoperă când are loc echinocțiul de toamnă 2021 și […]