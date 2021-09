Alina Sorescu, cel mai greu moment după scandalul cu Alex Ciucu! Are legătură cu cele două fetiţe ale cuplului

13:50

Caz șocant în Iași. Fetița în vârstă de doi ani, care a ajuns în comă la spital zilele acestea, s-a stins din viață. Micuța a ajuns în stare gravă, după ce ar fi fost lăsată […] The post Fetița de 2 ani din Iași, care a ajuns în comă la spital, a murit. Micuța avea pe corp semne suspecte appeared first on Cancan.