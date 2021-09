USR PLUS cere dezbaterea moţiunii de cenzură. Moşteanu: Mă aşteptam ca preşedinţii să facă convocarea deja. Lucrurile nu mai merg cu aceeaşi viteză

Liderul deputaţilor USR PLUS Ionuţ Moşteanu a anunţat că deputaţii USR PLUS au transmis o scrisoare preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului prin care solicită convocarea unui plen comun pentru dezbaterea moţiunii de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR.

