Cum s-a fotografiat Loredana Chivu după externarea din spital. Blondina a suferit mai multe operaţii

11:10

Un bărbat în vârstă de 78 de ani a fost declarat mort de către cadrele medicale unde era internat, deși omul este în viață. Rudele bărbatului sunt în stare de șoc. Cadrele medicale de la […] The post Un bărbat a fost declarat mort, deși trăiește. Rudele bărbatului ”decedat” au trăit șocul vieții atunci când au ajuns la morgă appeared first on Cancan.