Monica Gabor, executată silit? Fosta soţie a lui Irinel Columbeanu trebuie să dea socoteală pentru datorii de peste 300.000 de lei!

12:00

Campania de vaccinare anti-COVID în unitățile de învățământ va fi amânată, pentru că încă nu au fost identificate spațiile potrivite pentru a realiza imunizările în școli. În plus, autoritățile trebuie să termine consultările cu asociațiile […] The post Campania de vaccinare în școli, amânată. Care este motivul appeared first on Cancan.