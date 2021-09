Iulian Bulai anunţă începerea votării la USR PLUS, „cel mai plictisitor partid din România”, în contrast cu scandalul de la PNL

Deputatul USR PLUS Iulian Bulai anunţă că miercuri începe votul online pentru alegerea preşedintelui USR PLUS. „Începe votarea în cel mai plictisitor partid din România”, afirmă Bulai, referindu-se la scandalul din PNL în contrast cu alegerile liniştite din USR PLUS. Bulai afirmă că toţi cei trei candidaţi înscrişi în cursa pentru conducerea formaţiunii au emoţii, dar la final vor rămâne toţi în partid.

