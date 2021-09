Fiul lui Kamara, operat din nou în Barcelona. Ce spune artistul despre starea de sănătate a lui Leon: „Este un copil puternic!”

23:10

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat marţi că numărul de paturi la secţiile de terapie intensivă a crescut cu 200 şi a subliniat faptul că se doreşte să se ajungă la 1.500 de […] The post Ministrul Sănătății cere suplimentarea paturilor la ATI. În Capitală mai sunt doar două locuri libere appeared first on Cancan.