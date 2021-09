Studiu Coface: Insolventele in Romania au crescut in primul semestru din 2021 cu 23% fata de aceeasi perioada a anului trecut

Cel mai recent studiu Coface Romania arata ca in primele sase luni din 2021 s-au deschis 3.033 proceduri noi de insolventa, cu +23% peste nivelul inregistrat in acelasi interval din anul precedent. Numarul insolventelor deschise in prima jumatate a acestui an au revenit aproape de nivelul anterior pandemiei Covid-19 si se estimeaza sa creasca cu cel putin 10% fata de anul anterior. Numarul de angajati raportat de firmele insolvente in perioada analizata este de 11.294. Evolutia firmelor insolvente Pierderile financiare cauzate de firmele insolvente in primul semestru 2021 au fost aproape de 2 mld. RON, de 5 ori sub nivelul corespondent din 2015 si cel mai scazut din ultimul deceniu. Se observa o scadere graduala a numarului companiilor insolvente care inregistreaza venituri peste 0,5 mil. EUR (medii si mari), la doar 130, minimul ultimului deceniu. Totodata, Romania a inregistrat in ultimii 3 ani sub 20 de firme insolvente la fiecare 1.000 de companii cu venituri peste 1.000 EUR/luna. Astfel, se apropie de media regionala din perspectiva insolventelor raportate la 1.000 de companii active, respectiv 11, dupa ce a condus in permanenta acest top regional in ultimul deceniu. “Masurile de subventionare si salvare a companiilor au functionat pe parcursul anului 2020, dar acestea nu au rezolvat definitiv problemele afacerilor vulnerabile, ci au castigat timp pentru acestea. Astfel, anul trecut a lasat urmari importante asupra situatiei financiare publicate de companiile active in Romania: investitiile au scazut, gradul de indatorare a crescut, iar capitalul de lucru a ramas negativ si vulnerabil. Daca avem in vedere si cresterea interdependentei afacerilor prin intensificarea creditului comercial si extinderea termenelor de plata a facturilor catre furnizori, riscul de insolventa al companiilor se amplifica in perioada urmatoare, aspect concretizat prin cresterea numarului firmelor care isi intrerup activitatea cu 31% in primul semestru din acest an, iar a celor insolvente cu 23%”, a declarat Iancu Guda, Services Director, Coface Romania. Distributia sectoriala a insolventelor Cele mai multe insolvente deschise in primul semestru al anului curent au fost inregistrate in sectorul constructiilor (542), urmat de comertul cu amanuntul (455) si comertul cu ridicata si distributie (409). Ponderea primelor 3 sectoare care au inregistrat cele mai multe dosare de insolventa pe rol a variat in ultimii 5 ani intre 50% – 54%, iar pentru primele 5 sectoare intre 65% – 70%. Primele 5 sectoare care inregistreaza cel mai ridicat numar al insolventelor acopera o pondere similara si din punctul de vedere al firmelor totale active. Din aceasta perspectiva, cel mai afectat sector este cel al fabricarii produselor textile, a articolelor de imbracaminte si incaltaminte, care a inregistrat o rata a insolventelor de 24 de companii la 1.000 de firme active, aproape de 3 ori peste media la nivel national. Acesta este urmat de sectorul constructiilor si de HoReCa, sector foarte afectat de restrictiile Covid-19. Conform datelor, vanzarile companiilor active in sectorul HoReCa au scazut cu 39% pe parcursul anului 2020, in timp ce profitul a inregistrat o contractie de 77%. „Schemele de sprijin acordate populatiei si companiilor active pe parcursul anului 2020 au reprezentat principalul factor pentru diminuarea efectelor financiare negative ale pandemiei Covid-19 in economie. Prima jumatate a anului 2021 marcheaza, insa, o concretizare a „insolventelor ascunse”, atat ca efect de baza, cat si ca urmare a pierderilor reale din anumite sectoare de activitate. Privind catre al doilea semestrul din 2021, nu trebuie sa ignoram o serie de provocari, care pun presiune pe mediul de business: dezechilibre ale fluxurilor globale de productie si logistice, predictibilitate redusa a evolutiei preturilor materiilor prime si materialelor, inflatie, riscuri politice, etc. Pentru a completa acest mix exploziv, iminenta unui val patru de infectari si retragerea treptata a masurilor de sprijin vor testa rezistenta companiilor in fata socurilor si capacitatea acestora de a-si gestiona eficient resursele. Este esential sa ramanem realisti si sa abordam cu pragmatism noile evolutii. In calitate de furnizor de servicii de management al riscului de credit, Coface va continua sa se implice activ in sprijinirea mediului de afaceri”,a adaugat Eugen Anicescu, Country Manager, Coface Romania. Conform datelor publicate de CIP (Centrala Incidentelor de Plati) furnizate de catre Banca Nationala a Romaniei, sumele refuzate la plata cu instrumente de debit pe parcursul primului semestru al anului 2021 au fost in valoare totala de doar 0.55 mld. RON, in scadere cu 49% fata de anul anterior. In conditiile in care numarul incidentelor de plata in aceeasi perioada analizata a scazut mai lent, respectiv cu -32%, valoarea medie a incidentelor de plata inregistrate in primul semestru a fost de 39 de mii de RON, mai putin de jumatate comparativ cu maximul ultimului deceniu inregistrat in anul 2015. Minimul istoric al incidentelor de plata din economie este favorizat de efectele pe lant propagate de masurile de sprijin implementate pe parcursul anului 2020. Totusi, situatiile financiare pentru anul 2020 confirma o crestere a gradului indatorarii companiilor, care au acoperit majoritatea necesarului de finantare prin creditul furnizor, amplificand astfel riscul de contagiune prin neplata facturilor. Radiografia mediului de afaceri Analizand evolutia mediului de afaceri pentru prima jumatate a lui 2021, prin comparatie cu anii anteriori, se observa o situatie favorabila pentru maturizarea mediului de afaceri. Raportul dintre companiile care si-au intrerupt activitatea si cele nou infiintate a ajuns pentru prima data in ultimul deceniu aproape de 1. Numarul companiilor care si-au intrerupt activitatea in primul semestru din acest an a fost de 55.906, in crestere cu 31% fata de aceeasi perioada a anului anterior. In acelasi timp, firmele nou inregistrate au crescut la 79.734, din care SRL reprezinta 53.844, cu 58% mai mult decat acelasi semestru din anul precedent, maximul ultimului deceniu. Aceasta dinamica arata faptul ca revenirea rapida a economiei incurajeaza aparitia de noi afaceri care incearca sa capteze oportunitatile in ciuda mediului de business incert. Post-ul Studiu Coface: Insolventele in Romania au crescut in primul semestru din 2021 cu 23% fata de aceeasi perioada a anului trecut apare prima dată în Transilvania Regional Business.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TRB