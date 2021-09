De ce nu s-a căsătorit Nicole Cherry cu tatăl fetiței sale?! Artista a dezvăluit motivul în direct

08:10

Mihaela Rădulescu a acceptat să fie detective la Masked Singer, după impunerea unor pretenții destul de mari. Dincolo de salariul cu multe zerouri, diva de la Monaco a avut mai multe cerințe de stabilit cu […] The post Ce tarif are Mihaela Rădulescu? Suma uriaşă pe care o încasează lunar ca salariu de la Pro TV. Dar stai să vezi ce condiţii a pus appeared first on Cancan.