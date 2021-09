Imagini memorabile cu Emma Răducanu » S-a împlinit ce spunea în urmă cu 7 ani!

13:50

Succesul înregistrat de Emma Răducanu la US Open depășește toate frontierele. Britanica a devenit un star global după victoria de la New York, iar specialiștii estimează că jucătoarea va câștiga sume amețitoare din marketing.La scurt timp după titlul câștigat la US Open, Emma Răducanu și-a deschis cont pe Weibo, cea mai folosită rețea de socializare din China. ...