Ce regulă i-a impus Cătălin Măruță soției lui. După ora 17 nu mai are voie!

13:10

Vecinii Elodiei Ghinescu sunt în culmea disperării. Oamenilor nu le vine să creadă ce s-a ales de apartamentul în care Elodia a locuit cu Cioacă și în care și-ar fi găsit sfârșitul. Locuința în care […] The post Ce se întâmplă în apartamentul în care ar fi murit Elodia Ghinescu. Pericol mare pentru vecini! appeared first on Cancan.