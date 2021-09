Primăria Bârlad își cumpără aparat de făcut cafea. Suma incredibilă cheltuită pe cafetiera cu… comandă vocală!

14:00

Andreea Mantea este tare mândră de fiul ei! David a început școala, iar cu o zi înainte să intre în noul an școlar, micuțul s-a pregătit singur pentru acest moment! Prezentatoarea TV a povestit totul […] The post Andreea Mantea, dezvăluiri despre fiul său! Cum a surprins-o băiețelul ei pe prezentatoarea TV appeared first on Cancan.