Detalii noi despre momentul în care suporterii lui FCU Craiova au intrat în autocarul echipei: „Practica asta există de zeci de ani!”

22:00

Andrei Patache, 33 de ani, fundașul lui FC Botoșani, nu concepe să piardă cu Dinamo (duminică, ora 19:00).„În ultimii ani am arătat că suntem o echipă foarte bună şi emitem pretenţii an de an, la play-off. E un meci greu, în primul rând trebuie să fim foarte bine montaţi, concentraţi, nu trebuie să ne uităm la ultimul lor meci. Vă daţi seama că ar fi o ruşine să pierdem cu Dinamo. Noi avem un target şi sper să îl obţinem la finalul sezonului. ...