Rochiile Simonei Halep de la cununie au costat o avere!

16:20

Cântărețului spune că e devastat de durere și nu-i vine să creadă că Petrică Cercel a murit în urma infectării cu noul coronavirus. "Crede-mă că abia mai pot să vorbesc...Acum 5 minute am aflat, chiar nu am cuvinte să vă mai spun, ne-a lăsat fără cuvinte. Este un șoc foarte mare, acest om nu merita așa ceva, era un om foarte bun, în primul rând mare muzicand, am...