Europarlamentarul Dragoş Pîslaru: Informal, PNRR este un plan deja aprobat

Johnnie Walker, marca de whisky cu cea mai largă distribuție la nivel mondial, lansează un nou parteneriat cu actorul Adrien Brody, câștigător al unui premiu Oscar. Noua campanie internațională, intitulată THE WALKERS, transformă celebrul slogan KEEP WALKING într-un îndemn pentru progres colectiv. “Acum mai mult decât niciodată, lumea are nevoie de progres, pe care îl […]