Chindia Târgoviște - Farul Constanța » Echipe probabile + cele mai tari cote

Femeia care a leșinat pe marginea terenului în Young Boys Berna - Manchester United, 2-1, s-a speriat când s-a trezit cu Cristiano Ronaldo deasupra ei: „Am murit?”Stewardesa lovită cu mingea involuntar de Cristiano Ronaldo înaintea meciului Young Boys - Man. United a leșinat din cauza impactului. „Izbită în cap, am fost șocată. Am amețit și am căzut. Apoi, când mi-am revenit, Ronaldo era deasupra mea", a povestit femeia. ...