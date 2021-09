Scandalul submarinelor se amplifică. Franța își recheamă ambasadorii din SUA și Australia

00:00

Este tânăr, are bani şi o mare pasiune pentru maşini. Călin Donca, un tânăr afacerist din Braşov, face furori pe internet cu autoturismele sale,unul şi unul. A investit in automobile milioane de euro, dar nici celelalte pasiuni nu şi le-a lăsat deoparte. Are o casă spectaculoasă şi cheltuieşte foarte mulţi bani şi pentru alte hobby uri cum ar fi sporturile extreme.