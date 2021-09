Cîţu: Un ministru, doi miniştri pleacă, vin înapoi. Ideea este că programul de guvernare rămâne acelaşi şi asta este cel mai iportant pentru români

Premierul Florin Cîţu a declarat în ceea ce priveştepropunerile pentru portofoliile USR PLUS că programul de „guvernare rămâneacelaşi”. Privind un posibil refuz al USR PLUS de a se aşeza din nou la masanegocierilor pentru propunerea miniştrilor, premierul spune că va exista odecizie în momentul în care se va termina perioada interimatelor. „Nu are senssă discutăm despre scenarii”

