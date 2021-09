Noi documente arată că Institutul de la Wuhan a făcut experimente cu coronavirusuri pe şoareci „umanizaţi” ce puteau infecta oamenii

O serie de documente publicate de organizaţia non-profit US Right to Know arată că ONG-ul american EcoHealth Alliance a obţinut granturi de cercetare în anii 2017 şi 2019 pentru a studia pe şoareci coronovirusuri la Institutul de Virusologie din Wuhan.

