„Asta-i o problemă cât Casa Poporului!” » Ultima veste dinspre Bonetti ar putea provoca mari bătăi de cap la Dinamo

Chindia - Farul 2-0. Gică Hagi, antrenorul dobrogenilor, e dezamăgit de prestația elevilor săi de azi, mai ales în plan ofensiv.„Sunt supărat, pentru că eram într-un moment foarte bun, ştiam că trebuia să repetăm meciul cu Clinceniul acasă, să atacăm foarte mult. Am întâlnit o echipă care e foarte bine organizată defensiv. Am încercat să îi pregătesc pe jucători pentru acest lucru. Supărarea mea vine că în atac nu am produs, nu am făcut nimic din păcate. ...