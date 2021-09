Australia schimbă paradigma în privinţa COVID-19: De la eliminarea completă a focarelor la convieţuirea cu virusul

12:15

Copreşedintele USR-PLUS, Dacian Cioloş, exclude posibilitatea întoarcerii USR PLUS la guvernare cu Florin Cîţu prim ministru. „Vrem un premier cu care să putem lucra, pur şi simplu”, susţine liderul USR PLUS. Copreşedintele USR PLUS mai spune că „nu există nicio alianţă cu AUR”, potrivit News.