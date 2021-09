Liviu Dragnea, în direct, interviu eveniment la Realitatea PLUS - Secrete care dinamitează scena politică, jocuri murdare și dezvăluiri care vor lăsa urme adânci

16:45

Cele 45 de zile pe care le are premierul la dispoziție să numească miniștri se scurg. Totuși, Florin Cîțu, nu pare îngrijorat. Premierul susține că situația e sub control - asta deși ne aflăm în criză - și că mai are suficient timp pentru propuneri. Pe de altă parte, Cîțu tot speră să-i atragă pe cei de la USR-PLUS înapoi, însă acceptă condiția propusă de ei, ca premierul să plece din fruntea Guvernului.