Directorul CNI, anunț de ultimă oră despre stadionul Rapid - Giulești: „Atunci se va putea juca acolo”

Dinamo - FC Botoșani 1-2. Sorin Colceag, antrenorul de ocazie al „câinilor”, e optimist în privința viitorului, deși nu are siguranța că va continua ca „principal” în Ștefan cel Mare.„Am reușit să arătăm momente bune, dar am păcătuit la micile detalii, care au făcut diferența. Am dominat jocul după 0-2, am avut ocazii, am pus presiune, i-am dezorganizat, au făcut și niște schimbări - semn că aveau probleme. ...