Nelu Tătaru: Cât timp suntem pe același grad de imunizare, aceste valuri se vor repeta

15:50

Ieri, 19 septembrie, Inna a participat la The Artist Awards la Craiova, unde a obținut două premii: Best Artist on Digital și The Artist Award. Artista a impresionat și pe covorul roșu, dar și pe scenă cu ținuta aleasă. Cântăreața în vârstă de 34 de ani născută la Mangalia a pășit pe covorul roșu de […]