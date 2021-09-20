Partidul lui Putin susține că a câștigat două treimi din voturile pentru Duma de Stat

Europa Libera, 20 septembrie 2021 21:50

Partidul de guvernământ susținut de Kremlin, Rusia Unită, a declarat că a câștigat două treimi din voturile exprimate pentru camera inferioară a parlamentului din Rusia, Duma de stat, după trei zile de vot – scrutin despre care opoziția susține că a fost marcat de nereguli și falsificarea buletinelor de vot.Agenție independentă de monitorizare a alegerilor GOLOS a numit aceste alegeri „una dintre cele mai murdare” din istoria Rusiei.Alegerile sunt văzute pe scară largă ca o parte importantă a eforturilor președintelui rus Vladimir Putin de a-și consolida puterea înainte de o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2024, demers în care deținerea controlului asupra Dumei de Stat este un element cheie.De asemenea, votul a fost afectat de lipsa unei prezențe semnificative a opoziției după ce autoritățile au declarat că organizațiile cu legături cu Navalnîi au fost catalogate drept „extremiste”, interzicând efectiv oricui din rețeaua sa să candideze.Pentru prima dată din 1993, observatorii electorali ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) nu au fost prezenți, din cauza limitărilor impuse de autoritățile ruse.Cu 90% din buletinele de vot numărate, Comisia Electorală Centrală a declarat astăzi că Rusia Unită a câștigat 49,66% din voturile pentru noua Dumă de Stat. Cel mai apropiat rival al Rusiei Unite, Partidul Comunist are 19,56%, iar Partidul Liberal Democrat Naționalist - 7,51%. Alte două partide, Rusia Dreaptă și un partid nou-venit, Oamenii Noi, au obținut 7,38%, respectiv 5,33%.Revendicând majoritatea în noua Dumă, secretarul general al Rusiei Unite, Andrei Turciak, le-a spus suporterilor de la sediul partidului, noaptea trecută, că victoria a fost „cinstită și curată”.În aceasta dimineață, Turciak a spus că Rusia Unită se așteaptă să câștige 120 de locuri din votul pe listă și 195 pe listele uninominale - astfel încât Rusia Unită ar avea 315 mandate din cele 450 ale Dumei și o majoritate confortabilă de două treimi care permite schimbarea Constituției.„Acest lucru este cu adevărat incredibil", a spus o purtătoare de cuvânt a lui Navalnîi, Kira Iarmîș. „Îmi amintesc sentimentul din 2011, când au furat alegerile. La fel se întâmplă chiar acum."Rezultatele votului online la Moscova, un oraș de 12 milioane de oameni, nu au fost încă publicate.Unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Navalnîi, Leonid Volkov, a sugerat că autoritățile intenționează să manipuleze votul online în favoarea candidaților partidului de guvernământ, în special în orașele cu tendințe liberale cum sunt Moscova și Sankt Petersburg.Un copreședinte al grupului independent de monitorizare a alegerilor „Golos” a declarat că în bilanțul oficialilor de la Moscova au apărut 78.000 de voturi mai multe decât au fost emise, subliniind „rușinea” a ceea ce el a numit „una dintre cele mai murdare” alegeri din istoria Rusiei. Roman Udot a insistat că rezultatele de la Moscova - sau cel puțin voturile electronice – ar trebui să fie anulate.Partidul Rusia Unită a pierdut masiv din popularitate și sondajele efectuate de organizații independente arătă că popularitatea sa a scăzut la cel mai mic nivel de la înființare. La ultimul vot național din 2016, Rusia Unită a câștigat puțin peste 54 la sută din voturi.Apatia este o altă preocupare majoră pentru autorități, deoarece alegătorii ruși devin din ce în ce mai cinici cu privire la cât de libere și corecte sunt alegerile în țară. Participarea la alegeri a fost de aproximativ 45%, a declarat Comisia Electorală Centrală.Pe lângă faptul că a fost un test pentru Rusia Unită, votul de trei zile a fost, de asemenea, un obstacol major pentru Navalnîi, activistul anti corupție aflat în detenție ai cărui aliați au promovat în strategia lor de „vot inteligent”, menit să erodeze controlul Rusiei Unite asupra Rusiei.Majoritatea candidaților susținuți prin acest sistem de „vot inteligent” provin din Partidul Comunist - chiar dacă acesta și alte două partide din Duma votează rar împotriva inițiativelor majoritare sau a celor care au făcut lobby explicit pentru Kremlin.În ciuda eforturilor oficiale de a submina aceasta inițiativă a colaboratorilor lui Navalnîi, rezultatele inițiale ale alegerilor au sugerat că inițiativa ar fi putut avea un impact, sprijinul pentru comuniști crescând de la 13,3% la alegerile parlamentare din 2016, la peste 19 % acum.În ultimele luni, autoritățile au declanșat o represiune masiva împotriva colaboratorilor lui Navalnii - mulți dintre aliații săi fiind obligați să fugă din țară alții au fost reținuți sau în arest la domiciliu.Aplicația „Smart Voting” ( Votul inteligent) a fost scoasa pe 17 septembrie din magazinele online Apple și Google. Telegram, o aplicație populară de mesagerie și un instrument cheie pentru echipa lui Navalnîi a eliminat, de asemenea, aplicația. Rețeaua YouTube - deținută de Google - a scos, de asemenea, un videoclip care conținea numele candidaților aprobați de aceasta aplicație.De asemenea, au fost blocate aproximativ 50 de site-uri web administrate de echipa lui Navalnîi, inclusiv cel dedicat votului inteligent.Gennadi Ziuganov, care conduce Partidul Comunist, a vorbit despre încălcări pe scară largă și a cerut oficialilor electorali să răspundă relatărilor referitoare la „o serie de fapte absolut flagrante”, inclusiv umplerea urnelor cu buletine înainte de începerea votului.În toată țara, au existat relatări despre umplerea urnelor cu buletine votate înainte și „votul carusel” – când alegătorii sunt transportați în mai multe secții de votare ca grup organizat.În regiunea centrală Volga din Ciuvașia, Partidul Comunist local a acuzat un șef de secție că a încercat să mănânce o parte dintr-o foaie oficială de conturi electorale, în încercarea de a acoperi o fraudă.În Caucazul de Nord, unde frauda și neregulile electorale sunt un fapt obișnuit, patru secții separate din regiunile Dagestan și Ingușetia au raportat o participare de 100% - într-un caz, la doar câteva ore din prima zi de vot.Autoritățile au declarat că au împărțit alegerile pe trei zile pentru a preveni aglomerația din cauza pandemiei COVID-19. Cu toate acestea, criticii spun că perioada mai lungă a create oportunități mai mari pentru manipularea votului pentru a se obține rezultatul dorit.La Sankt Petersburg, un grup independent de monitorizare a alegerilor a raportat că ieri un candidat din partidul opoziției Yabloko a fost bătut de ofițeri de poliție la o secție de votare, după ce a susținut că grămezi de buletine de vot neutilizate dispăruseră. 

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera

Acum 30 minute
21:50
Partidul lui Putin susține că a câștigat două treimi din voturile pentru Duma de Stat Europa Libera
Partidul de guvernământ susținut de Kremlin, Rusia Unită, a declarat că a câștigat două treimi din voturile exprimate pentru camera inferioară a parlamentului din Rusia, Duma de stat, după trei zile de vot – scrutin despre care opoziția susține că a fost marcat de nereguli și falsificarea buletinelor de vot.Agenție independentă de monitorizare a alegerilor GOLOS a numit aceste alegeri „una dintre cele mai murdare” din istoria Rusiei.Alegerile sunt văzute pe scară largă ca o parte importantă a eforturilor președintelui rus Vladimir Putin de a-și consolida puterea înainte de o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2024, demers în care deținerea controlului asupra Dumei de Stat este un element cheie.De asemenea, votul a fost afectat de lipsa unei prezențe semnificative a opoziției după ce autoritățile au declarat că organizațiile cu legături cu Navalnîi au fost catalogate drept „extremiste”, interzicând efectiv oricui din rețeaua sa să candideze.Pentru prima dată din 1993, observatorii electorali ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) nu au fost prezenți, din cauza limitărilor impuse de autoritățile ruse.Cu 90% din buletinele de vot numărate, Comisia Electorală Centrală a declarat astăzi că Rusia Unită a câștigat 49,66% din voturile pentru noua Dumă de Stat. Cel mai apropiat rival al Rusiei Unite, Partidul Comunist are 19,56%, iar Partidul Liberal Democrat Naționalist - 7,51%. Alte două partide, Rusia Dreaptă și un partid nou-venit, Oamenii Noi, au obținut 7,38%, respectiv 5,33%.Revendicând majoritatea în noua Dumă, secretarul general al Rusiei Unite, Andrei Turciak, le-a spus suporterilor de la sediul partidului, noaptea trecută, că victoria a fost „cinstită și curată”.În aceasta dimineață, Turciak a spus că Rusia Unită se așteaptă să câștige 120 de locuri din votul pe listă și 195 pe listele uninominale - astfel încât Rusia Unită ar avea 315 mandate din cele 450 ale Dumei și o majoritate confortabilă de două treimi care permite schimbarea Constituției.„Acest lucru este cu adevărat incredibil", a spus o purtătoare de cuvânt a lui Navalnîi, Kira Iarmîș. „Îmi amintesc sentimentul din 2011, când au furat alegerile. La fel se întâmplă chiar acum."Rezultatele votului online la Moscova, un oraș de 12 milioane de oameni, nu au fost încă publicate.Unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Navalnîi, Leonid Volkov, a sugerat că autoritățile intenționează să manipuleze votul online în favoarea candidaților partidului de guvernământ, în special în orașele cu tendințe liberale cum sunt Moscova și Sankt Petersburg.Un copreședinte al grupului independent de monitorizare a alegerilor „Golos” a declarat că în bilanțul oficialilor de la Moscova au apărut 78.000 de voturi mai multe decât au fost emise, subliniind „rușinea” a ceea ce el a numit „una dintre cele mai murdare” alegeri din istoria Rusiei. Roman Udot a insistat că rezultatele de la Moscova - sau cel puțin voturile electronice – ar trebui să fie anulate.Partidul Rusia Unită a pierdut masiv din popularitate și sondajele efectuate de organizații independente arătă că popularitatea sa a scăzut la cel mai mic nivel de la înființare. La ultimul vot național din 2016, Rusia Unită a câștigat puțin peste 54 la sută din voturi.Apatia este o altă preocupare majoră pentru autorități, deoarece alegătorii ruși devin din ce în ce mai cinici cu privire la cât de libere și corecte sunt alegerile în țară. Participarea la alegeri a fost de aproximativ 45%, a declarat Comisia Electorală Centrală.Pe lângă faptul că a fost un test pentru Rusia Unită, votul de trei zile a fost, de asemenea, un obstacol major pentru Navalnîi, activistul anti corupție aflat în detenție ai cărui aliați au promovat în strategia lor de „vot inteligent”, menit să erodeze controlul Rusiei Unite asupra Rusiei.Majoritatea candidaților susținuți prin acest sistem de „vot inteligent” provin din Partidul Comunist - chiar dacă acesta și alte două partide din Duma votează rar împotriva inițiativelor majoritare sau a celor care au făcut lobby explicit pentru Kremlin.În ciuda eforturilor oficiale de a submina aceasta inițiativă a colaboratorilor lui Navalnîi, rezultatele inițiale ale alegerilor au sugerat că inițiativa ar fi putut avea un impact, sprijinul pentru comuniști crescând de la 13,3% la alegerile parlamentare din 2016, la peste 19 % acum.În ultimele luni, autoritățile au declanșat o represiune masiva împotriva colaboratorilor lui Navalnii - mulți dintre aliații săi fiind obligați să fugă din țară alții au fost reținuți sau în arest la domiciliu.Aplicația „Smart Voting” ( Votul inteligent) a fost scoasa pe 17 septembrie din magazinele online Apple și Google. Telegram, o aplicație populară de mesagerie și un instrument cheie pentru echipa lui Navalnîi a eliminat, de asemenea, aplicația. Rețeaua YouTube - deținută de Google - a scos, de asemenea, un videoclip care conținea numele candidaților aprobați de aceasta aplicație.De asemenea, au fost blocate aproximativ 50 de site-uri web administrate de echipa lui Navalnîi, inclusiv cel dedicat votului inteligent.Gennadi Ziuganov, care conduce Partidul Comunist, a vorbit despre încălcări pe scară largă și a cerut oficialilor electorali să răspundă relatărilor referitoare la „o serie de fapte absolut flagrante”, inclusiv umplerea urnelor cu buletine înainte de începerea votului.În toată țara, au existat relatări despre umplerea urnelor cu buletine votate înainte și „votul carusel” – când alegătorii sunt transportați în mai multe secții de votare ca grup organizat.În regiunea centrală Volga din Ciuvașia, Partidul Comunist local a acuzat un șef de secție că a încercat să mănânce o parte dintr-o foaie oficială de conturi electorale, în încercarea de a acoperi o fraudă.În Caucazul de Nord, unde frauda și neregulile electorale sunt un fapt obișnuit, patru secții separate din regiunile Dagestan și Ingușetia au raportat o participare de 100% - într-un caz, la doar câteva ore din prima zi de vot.Autoritățile au declarat că au împărțit alegerile pe trei zile pentru a preveni aglomerația din cauza pandemiei COVID-19. Cu toate acestea, criticii spun că perioada mai lungă a create oportunități mai mari pentru manipularea votului pentru a se obține rezultatul dorit.La Sankt Petersburg, un grup independent de monitorizare a alegerilor a raportat că ieri un candidat din partidul opoziției Yabloko a fost bătut de ofițeri de poliție la o secție de votare, după ce a susținut că grămezi de buletine de vot neutilizate dispăruseră. 
Acum o oră
21:40
Sinteza zilei Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
Acum 2 ore
20:30
Пасхальный подарок Тирасполя: 10 дней свободы передвижения Europa Libera
Добрый день, дорогие друзья. В эфире Радио Свободная Европа и программа Приднестровские диалоги, в студии Александр Фрумусаки. Главные темы выпуска:Приднестровская администрация снимает ограничения на въезд и выезд из региона на 10 дней — на майские праздники, Пасху и Радоницу. Кишинев призывает не ограничивать вновь — после праздников — свободу передвижения.Новый министр иностранных дел Чехии, как оказалось, в прошлом — автор дипломной работы о связи России и приднестровского конфликта. Ситуация в регионе — обострение вблизи украинской границы — и отсутствие какой-либо реакции в Кишиневе — разговор с политологом Робертом Адамом. И как на аннексированном Россией Крымском полуострове фабрикуют дела о терроризме и шпионаже. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса.Вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели.Глава «МолдоваГаз» Вадим Чебан заявляет, что управляемая им компания, и «Газпром» готовы к обсуждению долга за природный газ приднестровского региона, а также правобережной Молдовы. Но поскольку в настоящее время в Кишиневе нет полномочного правительства, такие переговоры начинать нельзя, отмечает руководитель «МолдоваГаз». Кроме того, в переговорах должна участвовать и приднестровская администрация, поскольку является одним из акционеров, — заявил Вадим Чебан в интервью порталу UNIMEDIA. По его словам, долг «Тираспольтрансгаза» составляет почти 6,8 миллиарда долларов, а долг Кишинева — 715 миллионов долларов. Чебан также сказал, что «в последние пять лет «МолдоваГаз» оплачивает текущее потребление и покрыла задолженность в размере $ 55 млн из суммы, образовавшейся до 2016 году. При этом Тирасполь ничего не платит за потребленный газ, а долг региона неизменно растет. Вакцинация российской вакциной Sputnik V начинается в понедельник на левом берегу Днестра, — сообщил глава приднестровской администрации Вадим Красносельский. В Тирасполе заявляют, что все 62 тысячи доз, обещанных в качестве гуманитарной помощи Москвой поступили в регион, в Республику Молдова партия вакцины была доставлена в субботу. Всего прибыло 142 тысячи доз вакцины, для остальной части Республики Молдова осталось 80 тысяч доз. Россия пообещала позже доставить еще 40 000 доз вакцины.Республика Молдова обычно передает 10 процентов вакцин, полученных в виде гуманитарной помощи приднестровскому региону — как это было в случае с вакцинами Pfizer и AstraZeneca. Вакцинирование проходит в два этапа, поэтому вакцин Спутник, поступивших на левый берег Днестра, хватит для иммунизации 31 тысячи человек, из них предположительно — 24 тысячи пенсионеры. Далее провакцинируют врачей, учителей и сотрудникой силовых структур. Пока за три недели на левом берегу Днестра прививки сделали всего 1964 человека, а в администрации говорят, что вакцина AstraZeneca у населения популярностью не пользуется.Школьники в приднестровском регионе в этом учебном году не вернуться за парты, занятия будут продолжаться дистанционно, а год обучения продлят на одну неделю.Во время пасхальных праздников Тирасполь снимет ограничения на въезд и выезд из региона. Для выезда из региона не нужно будет получать разрешение оперштаба, а въезжающие в регион не должны будут соблюдать карантин. Передвижение будет не ограничено с 30 апреля по 10 мая. В этом году пасхальные службы пройдут под открытым небом, а поминальные дни кладбища будут открыты.  После 10 мая ограничения передвижения будут действовать вновь,  говорят тираспольские чиновники.Министры иностранных дел Румынии, Польши и Турции подписали в пятницу в Бухаресте совместное заявление, в котором выразили озабоченность по поводу возможных военных действий у восточных соседей — «в том числе недавней ситуации в Украине и вокруг нее». На трехстороннюю встречу были приглашены также министры иностранных дел Украины и Грузии — на фоне напряженности, спровоцированной Россией вблизи границы с Украиной.Лидеры основных фракций Европейского парламента выступили с заявлением, в котором выражают «возмущение» в связи с вероятной причастностью России к взрывам на оружейных складах в Чехии в 2014 году. В декларации говорится об «опасных действиях  российских властей, и называют произошедшее «серьезной атакой на весь ЕС, недопустимым актом враждебности».В среду эксперты ООН по правам человека призвали Россию разрешить эвакуировать за границу осужденному лидера оппозиции Алексея Навального по медицинским показаниям и пройти курс лечения за границей, специалисты ООН уверены, что жизнь его подвергается опасности, сообщает Reuters. Навальный сообщил в пятницу, что он выходит из голодовки — это произошло после настойчивого требования его лечащих врачей. В среду, 21 апреля, во всей России прошли акции в поддерку Алексея Навального — одновременно с обращением Владимира Путина к федеральному собранию. Во время акций протеста было задержано около 2000 человек.Белый дом признал массовые убийства армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Заявление сделано президентом США Джо Байденом 24 апреля, когда отмечается день памяти этих трагических событий. В нынешнем году в заявлении Джо Байдена впервые употреблён термин "геноцид". Этого шага от президента США ждали несколько поколений армян. С точки зрения потомков жертв, Джо Байден лишь назвал вещи своими именами. По мнению Анкары и Баку – исказил историю. «Мы делаем это не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось», говорится в заявлении Байдена. Турецкий МИД обвинил США в грубом искажении истории". ***Свободная Европа: На период пасхальных праздников Тирасполь снимает ограничения на въезд и выезд из региона. Для выезда из Приднестровья не нужно будет получать разрешение оперштаба, а въезжающие — не должны будут сидеть в карантине. Ограничения сняты на период с 30 апреля по 10 мая включительно. По сообщению приднестровской администрации, карантинные меры будут вновь введены после Радоницы.В этом году пасхальные службы на левом берегу Днестра будут проходить на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции, все должны быть в масках, соблюдение этих правил будет контролировать милиция. В поминальные дни кладбища будут открыты. Период снятия ограничений также включает первомайские праздники, которые обычно отмечают на пикниках на свежем воздухе и встречами с родственниками и друзьями.В заявлении Бюро по реинтеграции приветствуется снятие левобережной администрацией ограничений передвижения. Кишинев призывает не вводить больше запретов на въезд и выезд из региона, учитывая начало вакцинации населения, — говорится в сообщении ведомства, и отмечается, что приднестровская администрация пообещала рассмотреть вопрос о полной отмене ограничений свободы передвижения в случае сокращения числа заражений ковид-19.Наши корреспонденты в Приднестровье спросили у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер, как они собираются отмечать майские праздники, учитывая, что пока уровень заболеваемости остается высоким.- Отмечать 1 мая? Ну у меня каждый день праздник вообще-то, я не выделяю первое мая среди других и по большей части воспринимаю его как праздник для всех, выходной, майские праздники, маевка – не больше.- Выйти первого мая на природу  среди близких, знакомых , друзей, родственников где-то на берегу Днестра. Первое мая для меня – хорошая погода.- Международный женский день? То есть, международный день солидарности. Отмечать? Ну, я не знаю, наверное, в кругу семьи. Дело в том, что я уже давно на пенсии, и он для меня уже не выходной. Просто первомай , как всегда было, раньше ходили на демонстрации. Раньше вообще все как-то попроще было, а сейчас немножко тяжелее. Хотя посмотрим, сейчас коронавирус, не хочется просто заниматься этими вещами.- Я не знаю, честно говоря. Я болею, старость пришла, много накопилось, нужно разгребать.- Для меня 1 мая – это день труда и отдыха. Как-то так укоренилось с самого рождения, потому что все праздновали. А то, ч то очередной выходной – это, конечно, приятно, да, но как-то выделять, что это прям большой главный праздник – нет. Просто начинается май, ближе становится лето и вот так.- Ну, первое мая – праздник весны , труда и хорошего настроения. Будем отмечать как всегда дома, у родителей. Конечно, солидарность, мы как-то выросли, нам это прививали, что необходимо для поднятия духа, будущей работоспособности.- Международный день солидарности – как его можно отмечать? Как обычно – идем на шашлыки. Но в этом году не пойдем, потому что 2 мая – Пасха.- Я думаю, мы с подругой Татьяной пойдем гулять в парк – так и проведем день. А вообще , для меня это, знаете, день еще маевки, весны. Раньше ж первого мая теплынь была, лето начиналось, самые хорошие воспоминания и добрые.Свободная Европа: Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.***Свободная Европа: Усиливается дипломатическое противостояние между Чехией и Россией. Прага потребовала от российской стороны пересмотреть решение о высылке из России 20 сотрудников посольства Чехии. Действия Москвы стали ответом на более раннее решение чешской стороны — выдворить 18 сотрудников российского посольства в Праге, которых власти Чехии обвинили в работе на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием. Причиной такого беспрецедентного решения стали обнародованные чешским правительством в минувшую субботу сведения о причастности российской военной разведки – ГРУ, к взрывам на складах боеприпасов на востоке Чехии в конце 2014 года и попытке предупредить возможные поставки оружия в Украину.После того как Москва не отреагировала на требование вернуть 20 высланных из России в начале недели чешских дипломатов, Прага в четверг объявила о предстоящей высылке 63 сотрудников российского посольства в Чехии, чтобы уравнять их число с персоналом чешского посольства в Москве.Глава дипломатического ведомства Чехии Якуб Кулганек сообщил, что число российских дипломатов будет радикально сокращено. «Лишним» российским представителям дан срок до конца мая для того, чтобы покинуть Чехию.Якуб Кулганек — новый министр иностранных дел Чехии, в должность он вступил лишь неделю назад — в разгар российско-чешской дипломатической войны. И похоже его первая миссия заключается в том, чтобы урегулировать этот сложный процесс взаимного выдворения дипломатов Прагой и Москвой. Наш корреспондент в Брюсселе Дан Алексе выяснил, что Кулганек неплохо разбирается в приднестровской проблематике. Послушаем его материал в изложении Юлии Михайловой.У главы чешского МИДа Якуба Кулганека степень магистра Джорджтаунского университета в Вашингтоне, а до этого, в 2008 году, он окончил Карлов университет в Праге, и защитил дипломную работу на тему России и приднестровского конфликта.В своей работе Якуб Кулганек рассматривает особенности ситуации в Молдове и отделившемся Приднестровье. По его мнению, Россия вторглась в регион, используя находящуюся там 14-й армию, под предлогом защиты русскоязычного меньшинства.Он пытается трактовать действия вовлеченных участников, стремится разобраться какие из военных инициатив были локальными, ускользнувшими из поля зрения Москвы.Будущий дипломат отмечал в своей дипломной, что Россия постоянно использовала Приднестровье как рычаг давления на Кишинев с целью не допустить сближения Молдовы с Западом. Он пишет и об отягчающем влиянии сепаратистских процессов в Гагаузии, которые начались одновременно с приднестровским конфликтом и могли вылиться в открытое вооруженное противостояние.В начале 90-ых Россия погрязла в кризисе, связанном с распадом СССР, и Кулганек полагает, что местные военные, и также генерал Александр Лебедь, могли действовать самостоятельно, без особых указаний из Москвы. Он говорит о некомпетентности тогдашнего министра обороны России Павла Грачева (известного провальными операциями в Чечне).Автор работы убежден, что именно Лебедь способствовал стремительному развитию и ухудшению ситуации в Приднестровье, а также началу вооруженного конфликта — генаралом двигали  непримиримость и горячее желание заявить о себе в военном и политическом смысле. Цитата: «Для Лебедя Молдова была фашистским государством, управляемым преступниками».Независимой Молдове досталась от Советского Союза 14-я армия, относительно хорошо оснащенная, она входила в состав юго-западного военного округа со штабом в Кишиневе, но вскоре часть ее была переподчинена российскому министерству обороны.Автор предполагает, что в начале 1994 года в Приднестровье базировалось около 9 200 российских военных.Описывая жесткий и неуступчивый характер генерала Лебедя, Кулганек предполагал, что использование армии в Приднестровье послужило примером для дальнейших операций России. Это стало очевидным сразу после того, как он защитил диссертацию — в августе 2008 года во время военного вторжения России в Грузию, в Южную Осетию, а совсем недавно, в 2014 году, и в ходе конфликта с Украиной, когда Россия оккупировала Крым и до сих пор поддерживает сепаратистские силы на востоке страны.В своей дипломной Кулганек пишет и о провале в 2003 году плана Козака, и о том, как прозападные устремления молдавских властей вызвали недовольство Владимира Путина.Кроме того, по мнению Кулганека, любые попытки заложить основы для воссоединения Молдовы с Румынией должны были быть предупреждены. Россия сохранила статус-кво в Приднестровье, а конфликт в «замороженном» состоянии, но готовым возобновиться в любой момент.***Свободная Европа: Беспрецедентная концентрация российских вооруженных сил вблизи границ Украины в этом месяце вызвала серьезную озабоченность международного сообщества. На прошлой неделе Россия объявила, что отводит свои войска в места постоянной дислокации после так называемых военных учений.Но на международном уровне к действиям России и их мотивам остается множество вопросов. Интерес вызывает и абсолютное молчание Кишинева, учитывая, что российские войска находятся менее чем в 70 км от молдавской столицы. Лина Грыу поговорила об этом с политологом Робертом Адамом из Бухареста.Роберт Адам: Я думаю, что, в отличие от 2008 и 2014 годов, когда агрессия России застала врасплох страны Евросоюза и НАТО, в этот раз такого не произойдет. Опасность хорошо взвешена, реально оценена. Не думаю, что будет военная эскалация. И скорее всего ни одна из сторон не решится применить военную силу. Сейчас Украина находится в совершенно иной ситуации, чем в 2014 году, она модернизировала систему безопасности, Киев пользуется политической поддержкой в международном сообществе, поэтому условия сейчас другие, чем 7 лет назад.Свободная Европа: Да, многие говорят, что скорее всего до боевых действий дело не дойдет, но тогда к чему это все? Зачем Россия стягивала войска к украинской границе? Разве только для проведения учений — как заявил глава российского минобороны Шойгу?Роберт Адам: Нет, учения — это не аргумент. Я думаю, что у России есть политические цели. Возможно, чтобы ослабить напряженность в российском обществе, режим Путина снова разыгрывает карту осажденной крепости, представляя себя жертвой международной агрессии, и, бряцая оружием, показывает российскому обществу, что сейчас не время для внутренних передряг — то есть протестов по поводу ситуации с Алексеем Навальным, поскольку сейчас — родина в опасности.Такая пропаганда благотворно влияет на российское общество, но не на всех — возможно за исключением среднего класса, жителей больших городов, где очевидна поддержка демократических реформ, поддержка Навального. Но это лишь малая часть российского общества, в большей степени такая пропагандистская мобилизация сейчас усиливает поддержку путинского режима. Проблема с такой тактикой заключается в том, что это чрезвычайно дорого, а длительного эффекта не дает.С другой стороны, угроза, которую Навальный внушает режиму Путина, носит экзистенциальный характер, поэтому Кремль идет на очень радикальные меры. Для них это не просто человек с другими  взглядами, критик режима. Это вызов режиму — Навальный довольно популярен в некоторых слоях российского общества, и Кремль считает его серьезной угрозой.Свободная Европа: Вы сказали, что Украина сейчас гораздо лучше подготовлена, чем в 2014 году, Киев также пользуется поддержкой Запада. Насколько серьезна эта поддержка? Как вы считаете, мечта Украины вступить в НАТО когда-нибудь осуществится? И чем это может обернуться сейчас или в ближайшем будущем?Роберт Адам: Сейчас и в ближайшее время — не исполнится. Но рано или поздно — возможно. Если Россия приложит усилия, чтобы по-настоящему стать серьезной и прямой угрозой, возможно, перспектива вступления Украины в НАТО тоже измениться. На данный момент я не вижу зачатков такой эволюции в стратегиях Североатлантического альянса, но и исключать этого нельзя. Возможно, НАТО даст Украине какие-то более серьезные гарантии, но до вступления, которое для России станет серьезным вызовом, еще придется предпринять некоторые шаги.Свободная Европа: И в 2014 году, и сейчас, каждый раз, когда ситуация в регионе накаляется, всякий раз всплывает тема  Приднестровья. И это объяснимо, потому что там российские войска. Их немного, но есть склад вооружения, есть и местные военизированные формирования, которые участвуют и проводят постоянные учения с оперативной группой российских войск. В Кишиневе нет никакой официальной реакции на происходящее сейчас в регионе. Как вы думаете, такая позиция «нейтралитета» — нормальна, или мы стараемся не замечать «слона в комнате»? Насколько эффективна эта стратегия?​Роберт Адам: Я считаю это крайне странным, и признаюсь, что в последний месяц у меня было ощущение, что Республика Молдова внезапно переместилась куда-то в Латинскую Америку или в Океанию...Свободная Европа: Исчезла с карты мира...Роберт Адам: Похоже на сделку. Ни на каком уровне я не видел абсолютно никаких упоминаний о кризисе в соседней стране. Ничего! Больше месяца ни у президента Республики Молдова, ни у правительства нет позиции по этому вопросу. В обсуждениях с международными партнерами (я просматривал пресс-релизы после таких встреч) — в лучшем случае говорилось, что были дискуссии о политических событиях.Это своего рода шизофрения, вы не можете утверждать, что хотите сблизиться с Западом и разделяете западные ценности, в то же время игнорируйте кризис, который разгорается рядом с вами. Конечно, у Республики Молдова нет инструментов, чтобы способствовать разрешению этого кризиса, поэтому осторожный подход может быть понятен. Но полное игнорирование, является признаком либо ошибочного стратегического расчета, либо, что еще хуже, говорит о лицемерии.Свободная Европа: Ладно, у Молдовы нет инструментов, чтобы повлиять на ситуацию, но складывается впечатление, что Молдова каким-то образом может попросить о помощи и поддержке Запада, возможной поддержке, если ситуация в регионе обострится и российские войска в Приднестровье станут важным элементом, как было и в сценарии 2014 года — о создании Новороссии, если помните, с Одесской областью ...Роберт Адам: Да, я помню. Если честно, мне это кажется очень серьезной переоценкой возможностей войск в Приднестровье, я совершенно не уверен в их боеспособности. Я не вижу никакой вероятной поддержки с воздуха для этих подразделений и, как мне кажется, этим просто спекулируют.Одним из прямых рисков такой военной эскалации может стать потеря российского влияния в Приднестровье. В любом случае, никто не потерпит присутствия в этом сценарии, вопреки международному праву, приднестровских войск.Я не думаю, что с региональной точки зрения их возможности должны приниматься во внимание, и я считаю, что на столе российских стратегов есть также анализ того, что эскалация приведет к потере этого военного потенциала в Приднестровье, пусть и ограниченного.***Свободная Европа: Журналист-фрилансер Владислав Есипенко, работавший для крымского портала Свободной Европы Крым.Реалии, в течение двух дней подвергался пыткам электрическим током в застенках ФСБ России, в итоге дал признательные показания против себя. ФСБ России обвиняет журналиста в сборе информации в Крыму в пользу Украины. После пыток так называемые «показания» журналиста транслировались на российском телеканале «Крым24».Подробнее об этой истории – материал наших коллег с телеканала Настоящее время. О том, что Владислава Есипенко сотрудники ФСБ России пытали током рассказал на своей странице в фейсбуке главный редактор украинского издания «Граты» Антон Наумлюк. Антон Наумлюк: Надевали на голову что-то, подключали ток и постепенно увеличивали, когда боль становилась более терпимой, скажем так. Это продолжалось первые два дня, после чего он согласился с тем, что ему предъявляли сотрудники ФСБ.Таким образом у него получили первые признательные показания, которые потом еще и записали в интервью на «Крым24», — рассказывает Антон Наумлюк.В так называемом «интервью» российскому телеканалу «Крым24» Владислав Есипенко заявил, что был задержан «за транспортировку взрывного устройства, которое ему передали украинские спецслужбы». Журналист в этом видео выглядит измученным, на лице красные пятна, отвечает на вопросы машинально.После показа в телеэфире этого признания, Владислав Есипенко отказался отвечать на вопросы следователей, сославшись на статью 51 Конституции РФ, которая позволяет ему не свидетельствовать против себя и своих близких, пишет Грати со ссылкой на источники в колонии в Симферополе, где находится задержанный журналист. Редакция Крым.Реалии не располагают подтверждением этой информации из других источников.Владислав Есипенко был задержан 10 марта российскими спецслужбами на трассе Симферополь – Алушта и обвинен в незаконном изготовлении взрывных устройств. Как утверждают в ФСБ, журналист "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма".Арест журналиста также осудил президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. «В то время, когда Кремль преследует и запугивает любой альтернативный голос в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы Радио Свобода, вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", – заявил Джейми Флай.Посольство США в Киеве осудило арест журналиста и считает его  политически мотивированным.Российские власти должны освободить задержанного в аннексированном Крыму Владислава Есипенко, а Украина и международное сообщество – усилить давление на Россию за преследования на аннексированном полуострове. Об этом говорится в совместном заявлении украинских правозащитников, сообщает Крымская правозащитная группа. Украинские власти возбудили уголовное дело в связи с незаконным задержанием журналиста, а МИД Украины выразил «решительный протест» против ареста Владислава Есипенко и потребовал предоставить ему независимого адвоката.Адвокат журналиста Алексей Ларин говорит, что у него нет доступа к своему клиенту. В интервью телеканалу Настоящее время адвокат Эмиль Курбединов, специализирующийся на защите обвиняемых ФСБ России в шпионаже и терроризме на Крымском полуострове, говорит, что доступ адвокатов ограничен специально для сокрытия следов пыток. «Когда не допускают в СИЗО, на избрание меры пресечения, на следственные действия — это более тревожные звонки, и здесь мы уверены, что это делается именно из-за того, чтобы скрыть побои, физическое или другое психологическое давление для получения нужных показаний, — говорит Эмиль Курбединов.- Эмиль, а встречались ли в вашей практике, возможно, в практике ваших коллег случаи, когда обвинения были по факту оправданы – то есть когда подозреваемые действительно собирались что-то взорвать, поджечь в Крыму или собирали информацию для украинской разведки?Эмиль Курбединов: В моей практике такого не было. Я не встречал таких уголовных дел, где действительно речь идет о попытке совершения террористического акта и захвата власти. В большей степени у меня в производстве дела по так называемым террористическим статьям, где основными доказательствами являются разговоры о политике и религиозные разговоры. Таким людям подкидывают книги религиозные.Здесь вообще ничего близкого, например, с терроризмом нет. Просто Россия признала какую-то организацию террористической, и уже к ней приписываются, и люди автоматом становятся террористами, либо варианты с такими боеприпасами и секретными свидетелями, но в моей практике я таких дел не встречал.- Вы понимаете, с какой целью ФСБ фабрикует подобные дела?Эмиль Курбединов: Это определенное давление на активистов, это попытка обелить себя на международной арене, якобы что здесь имеется терроризм, экстремизм, коего не было на протяжении долгих лет до 2014 года. Здесь очень и очень важно в принципе для спецслужб получить якобы признательные показания, которыми они могут перед всеми махать и показывать, что действительно человек признался, что он террорист.По сути, все суды абсолютно с обвинительным уклоном, и если так по логике брать, то и признательных показаний-то никаких не надо, в принципе-то все равно будет обвинительный приговор. Но мы видим, насколько важно для спецслужб, чтобы человек сам подписался под этими обвинениями, а еще лучше, чтобы он оговорил других.Здесь много решается вопросов, один из самых главных, я думаю, что это для того, чтобы показать мировому сообществу и показать борьбу, и оправдать себя перед мировым сообществом, что действительно, оказывается, в Крыму есть террористы в числе крымских татар, украинцев и так далее, и экстремисты, и здесь такая деятельность ведется. Я думаю, именно ради этого.Глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник подтверждает, что обвиняемых в шпионаже и экстремизме в Крыму пытают с целью самооговора. «Кто-то выдержит пытки, но не выдержит угроз ребенку или близким. К каждому человеку ФСБ может найти ужасный подход», — говорит Ольга Скрыпник.Ольга Скрыпник: Всегда обвинения в шпионаже идут в пользу СБУ или спецслужб Украины. Причем под это может подпадать любая деятельность, которая связана с какой-либо информацией. И, естественно, каких-то четких подтверждений того, что это было передано СБУ или спецслужбам, обычно в материалах дела нет. В лучшем случае это могут быть видео, фотографии, которые человек делал. Как, например, сейчас вменяют Владиславу. Он вообще выполнял журналистскую работу, но это трактуется как работа со спецслужбами. Чаще всего мы фиксировали пытки.Применялись пытки жестокие, угрозы, в том числе сексуального характера, вплоть до применения тока. Психологическое и физическое давление – это неотъемлемая практика таких условных шпионских дел. И постановочные допросы. Такие постановочные видео часто используются и для пропагандистских материалов. То есть еще даже до того момента, как дело попало в суд, в российском и крымском обществе формируется сразу негативное отношение как минимум к этому человеку. Что он там страшный шпион, бандеровец и так далее. Ну и, соответственно, это еще и нарушение презумпции невиновности.В принципе, все эти дела заканчиваются реальным сроком. Бывает разница в том, пошел ли человек на сделку со следствием или нет. Даже если пошел, надо понимать, что часто они это делают либо под пытками, либо под психологическим давлением. Например, к некоторым применяли угрозы, когда семья была в Крыму. Например, маленький ребенок и жена. И мать. И было сказано: "Либо вы подписываете сделку со следствием, либо мы посадим также вашу мать (которая уже пенсионного возраста, и понятно, что для нее это практически смертельно)". Понимаете, к каждому человеку можно найти этот ужасный подход ФСБ: кто-то может выдержать пытки, но не выдержит угроз ребенку или близким.Людей обычно вывозят сразу же в РФ, отправляют в довольно отдаленные тюрьмы. Очень часто это тюрьмы строгого режима, где реально содержатся террористы, преступники. И сидят люди, которые реально не совершили никаких преступлений, и понятно, что дальше пребывание их в этих колониях тоже очень страшное. Мы знаем порядки в российских колониях – они сами по себе ужасные. Но плюс еще представьте особое отношение к гражданам Украины, которые якобы еще обвинены в шпионаже. То есть эти люди потом находятся в ужасных, по сути, пыточных условиях, пока они отбывают свое незаконно вынесенное им наказание.Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года после так называемого референдума в присутствии многочисленных вооруженных военных. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России, а страны Запада ввели против Москвы экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и заявляет, что таким образом была «восстановлена историческая справедливость». Среди тех, кто активно выступал против аннексии, были крымские татары. Многие из них подверглись судебному преследованию со стороны России по обвинению в экстремизме.
Acum 4 ore
19:40
Moldova la ora 7 Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii. În fiecare luni, puteţi asculta rubricile „Dreptul tău” şi „Carte la pachet”, semnată de Emilian Galaicu-Păun.
Acum 6 ore
18:00
Cum Covidul i-a împrietenit pe un pro-rus şi pe un pro-european Europa Libera
Un coleg de-al meu mi-a povestit următoarea situaţie curioasă. Vasăzică, omul e un pro-european convins, nu-i plac partidele pro-ruse, dar, de la o vreme, s-a împrietenit cu un vecin, fan al apropierii de Rusia. Liantul care i-a unit e dorinţa sinceră ca moldovenii să-şi facă vaccin cât mai repede. Ambii au fost infectaţi, ambii au învins cu greu virusul şi acum, conştienţi de pericolul pe care îl emană Covidul, sunt consternaţi de ignoranţa moldovenilor care refuză să se vaccineze.Altădată, pe cei doi vecini îi împiedica să discute pe îndelete poltica, acum politica e mai puţin importantă, iar cei doi s-au unit împotriva unui duşman apolitic rapace.„Şi, culmea, am nişte rude pro-europene care nu vor să se vaccineze. Păi, nu e mai bine să am de-a face cu acest om lucid şi responsabil, fie el şi pro-rus?”, m-a întrebat colegul.Numeroasele disensiuni au creat fisuri mari între noi. Suntem despărţiţi de geopolitică, de veniturile pe care le avem, de stilul de viaţă, de valori şi principii, de foarte multe lucruri. E foarte multă ură în societatea moldovenească, iar deasupra tuturor, ca o sabie a lui Damocle, e absenţa sentimentului de apartenenţă la o comunitate. Aici fiecare e sam za sebea. Fiecare îşi construieşte propria gospodărie dincolo de care nu mai vede nimic.Covidul a mai creat o fisură socială adâncă, periculoasă. Din martie 2020, ne-am împărţit în cei cu măşti şi cei fără măşti, apoi în cei care s-au vaccinat şi cei care nu vor să se vaccineze. Iar şi mai grav e că această ultimă scindare are legătură cu viaţa şi moartea. Dacă până în martie 2020 mai exista o zdreanţă de iluzie că societatea moldovenească poate da dovadă de solidaritate, acum iluziile s-au evaporat cu desăvârşire. Suntem în junglă şi scapă cel norocos.
Acum 12 ore
11:50
Jurnal de la Bruxelles: Creștinism și sclavagism: o istorie Europa Libera
Acum 24 ore
07:50
Punct şi de la capăt Europa Libera
07:40
Dis de dimineață cu EL la Retro FM Europa Libera
Ştiri, informaţii, interviuri, corespondenţe. De luni până vineri de la ora 6.30 la 6.45.
07:40
Moldova la ora 7 Europa Libera
Ştiri, interviuri, analize. Programul care stabileşte agenda zilei. Programul in care puteți asculta rubrica lui Iulian Ciocan „Realitatea cu amănuntul” şi „Jurnalul de corespondent”, semnat de corespondenţii Europei Libere în străinătate. În fiecare luni, „Dicţionar de sunete”, semnat de Lucian Ştefănescu.
05:40
Creștinism și sclavagism: o istorie Europa Libera
Chestiunea sclaviei în creștinism a interpelat întotdeauna, într-atât ea este în contradicție totală cu o religie care are la bază egalitatea între oameni și porunca de a-ți iubi aproapele ca pe tine însuți. În multe societăți, chiar în propria noastră Antichitate greco-romană, sclavia era un fapt natural. Dar chiar și în societăți egalitare, clasice, cum sunt cele din Caucazul de nord, precum la ceceni, sclavia s-a perpetuat până in epoca modernă. Tema "prizonierului din Caucaz" făcut rob si vândut, este o constantă în literatura rusă. Asemenea societăți prevăd și modalitățile răscumpărării, ale eliberării, iar unele reguli nu s-au schimbat din noaptea timpurilor.Dar cum a putut Occidentul iudeo-creștin să organizeze un comerț industrial cu sclavi, mai ales africani, si să-i țină într-o condiție care avea să ducă la războiul civil din SUA?Cartea abia apărută a istoricului Olivier Grenouilleau Creștinism și sclavie (Christianisme et esclavage, Gallimard, septembrie 2021) răspunde acestor interogații.Coranul o menționează în mod explicit în mai multe rânduri si fixează chiar reguli precise despre cum trebuie tratați sclavii.Sclavia e menționata și în Evanghelii, uneori într-un context surprinzător. Astfel, în Epistola către Filimon, Apostolul Pavel îl sfătuiește pe acesta să primească un sclav fugit "ca pe un frate"... dar nu îi spune să-l elibereze. Robul Onisim furase de la stăpânul său, Filimon, şi fugise la Roma. Pavel îi scrie lui Filimon pentru a-l încuraja să-l primească înapoi pe Onisim ca pe un frate întru Hristos, fără pedepsele aspre pe care le primeau de obicei sclavii care fugeau (Filimon 1:17). Pavel chiar se oferă să plătească pentru paguba bănească pe care Onisim i-ar fi putut-o cauza lui Filimon (Filimon 1:18-19), însă nici o clipă nu îi sugerează ca după plata pagubei să-l elibereze pe acela. Robul rămâne rob.La fel, Împăratul Constantin a interzis luptele de gladiatori -- aceștia fiind practic cu toții sclavi -- dar in loc să-i elibereze, i-a dus la munci forțate în mine. Cartea lui Olivier Grenouilleau ne mai informează că mulți Papi au posedat sclavi, iar în cele două Americi creștinarea indienilor a însemnat, vreme de secole, reducerea lor la stadiul de sclavi tratați deseori ca niște sub-oameni.Papa Pius al II-lea condamna sever sclavia în 1462. In schimb, în estul ortodox, robia avea sa fie abolită în doar în 1855-1856 în Principatele romane, ba chiar în Rusia și mai târziu.Cât despre protestantismul pragmatic, Olanda, Anglia, iar ulterior Statele Unite, reprezentanții lui de seamă, elitele înstărite, aveau nevoie să umple decalajul economic față de imperiile catolice, așa încât „drepturile omului” nu s-au aplicat inițial sclavilor. In SUA, sclavia a fost abolită abia in 1865, după patru ani de război civil distrugător (asta ducând și la nesfârșitele mitologii pe care le vedem chiar și în filme recente precum Django, Lincoln sau 12 Years a Slave).În final, de-ar fi de reținut o frază din carte este aceasta: „Aboliționismul militant a fost rezultatul unui amestec de morală în acțiune cu o redefinire a unui sacru cu dimensiuni în același timp profane și religioase. ” 
01:40
Punct și de la capăt: ce înseamnă să îmbătrânești frumos? Europa Libera
01:40
Punct şi de la capăt Europa Libera
O discuţie la masa rotundă, găzduită de Vasile Botnaru.
Ieri
19:30
Punct și de la capăt: ce înseamnă să îmbătrânești frumos? Europa Libera
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”.
19:30
Punct şi de la capăt Europa Libera
O emisiune în reluare cu un buletin de ştiri actualizat, emisiunea se poate asculta şi pe unde scurte
13:20
Punct și de la capăt: ce înseamnă să îmbătrânești frumos? Europa Libera
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”. 
12:00
Creștinism și sclavagism: o istorie Europa Libera
09:50
Rusia, ultima zi a alegerilor: fraude masive & presiuni împotriva adversarilor Europa Libera
De vineri 17 septembrie și până duminică, 19 septembrie, în Federația Rusă au loc alegeri pentru toate cele 450 de locuri în Duma de stat, camera inferioară a parlamentului, precum și pentru legislative regionale și administrații locale.Este de așteptat ca votul să fie câștigat de partidul pro-Kremlin, Rusia Unită, mai ales după o campanie susținută a autorităților de a elimina candidații opoziției, care a avut ca țintă în primul rând cercurile apropiate opozantului Alexei Navalnîi și colaboratorii acestuia.Numai în prima zi de vot, grupul independent de monitorizare a alegerilor Golos a înregistrat aproximativ 2.000 de încălcări procedurale, indicând că se cumpărau voturi. Potrivit grupului Golos, s-au remarcat multe veniri în grupuri organizate ale unor persoane în uniformă la secțiile de votare, sugerând că guvernul mobiliza angajații statului pentru a asigura o victorie a Rusiei Unite.Au fost, de asemenea, raportate multe cazuri de vot multiplu sau de urne umplute cu buletine de vot.Rezultatele preliminare sunt așteptate la scurt timp după închiderea centrelor de votare, pe 19 septembrie.Mai citește: cum se votează în regiunea Transnistriană, ce gândesc oamenii?Smart Voting (votul inteligent): aplicația lui Navalnîi, scoasă de pe toate platformeleAplicația populară de mesagerie Telegram a suspendat toți roboții de chat folosiți în campania electorală din Rusia, încă o lovitură dată sistemului de vot inteligent, sau „smart voting” conceput încă din 2018 de opozantul Alexei Navalnîi și asociații săi. Aplicația de vot inteligent a fost deja scoasă de Apple și Google din magazinele lor de aplicații.Echipa lui Navalnîi a promovat votul inteligent ca o modalitate pentru alegătorii opuși președintelui Vladimir Putin de a identifica candidații care au cea mai mare șansă de a-i învinge pe candidații din partidul pro-Kremlin, Rusia Unită, indiferent de partidul din care face parte contra-candidatul.Odată cu deschiderea primelor centre de votare vineri, în Extremul Orient al Rusiei, aplicația Smart Voting a dispărut din magazinele online Apple și Google. Imediat măsura a fost criticată de colaboratorii lui Navalnîi drept încă o dovadă că giganții tehnologici cedează în fața presiunilor politice, de data aceasta ale Kremlinului.Echipa lui Navalnîi a creat un robot de chat „Smart Voting” pe Telegram, care a devenit unul dintre principalele sale instrumente electorale.Pavel Durov, fondatorul Telegam, a explicat că a fost obligat să urmeze exemplul giganților Apple și Google, pentru că Telegram, ca și alte aplicații mobile, se bazează pe ecosistemul și suportul Apple și Google pentru a funcționa.„Blocarea aplicațiilor de către Apple și Google creează un precedent periculos care va afecta libertatea de exprimare în Rusia și în întreaga lume", a avertizat Durov, care cu această ocazie a reamintit cât de periculos este faptul că în acest moment, internetul este dominat de doar două firme.Durov a mai spus că marile companii tehnologice americane „au amenințat că vor exclude Telegram din Apple Store și Google Play” dacă nu respectă regulile lor.„Acum, judecând după blocarea aplicației Smart Voting, această practică s-a răspândit în Rusia. Modificările politicii Apple și Google vor afecta inevitabil Telegram, deoarece aceștia, în calitate de creatori ai celor două mari sisteme de operare mobile, se află în vârful lanțului de distribuție a informațiilor și pot dicta regulile jocului unor dezvoltatorilor ca noi", a spus el.„Este trist, dar era de așteptat: am scris de mai multe ori că dominația Apple și Google reprezintă o amenințare pentru libera exprimare", a adăugat el.Companiile Apple și Google nu au comentat pentru moment.Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Google și Apple nu au făcut decât să se conformeze „literei și spiritului” legislației din Rusia, când au decis să elimine aplicația Smart Voting.Autoritățile ruse amenințaseră în mod repetat companiile Google și Apple cu amenzi dacă nu blochează aplicația lui Navalnîi.În ajunul alegerilor, autoritățile de reglementare au blocat temporar și aplicația Google Doc, deoarece echipa lui Navalnîi își lansa lista cu recomandări de vot, realizată prin Smart Voting.Aproximativ 50 de site-uri web conduse de echipa lui Navalnîi au fost blocate și zeci de birouri regionale au fost închise după ce autoritățile au etichetat rețeaua sa politică și fundația anticorupție drept „organizație extremistă”. După aceea, oricine asociat cu rețeaua lui Navalnîi a pierdut dreptul de a mai candida în alegeri. 
02:00
La sfîrşit de săptămînă cu Europa Liberă Europa Libera
Un program realizat de Valentina Ursu: reportaje, interviuri, voci din ţară despre una din temele de actualitate ale săptămînii. In fiecare sîmbătă, un invitat al Europei Libere semneaza „Jurnalul săptămînal”.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
La sfîrşit de săptămînă cu Europa Liberă Europa Libera
O emisiune în reluare cu un buletin de ştiri actualizat, emisiunea se poate asculta şi pe unde scurte
13:50
La sfîrşit de săptămînă cu Europa Liberă Europa Libera
Un program realizat de Valentina Ursu: reportaje, interviuri, voci din ţară despre una din temele de actualitate ale săptămînii. In fiecare sîmbătă, un invitat al Europei Libere semneaza „Jurnalul săptămînal”.
01:50
Sheriff face furori. Să ne bucurăm? Europa Libera
00:50
Alegerile din Rusia între cenzură, corupție și nemulțumire Europa Libera
Secțiile de votare s-au deschis vineri în toată Rusia pentru alegerile parlamentare de trei zile care vor fi probabil dominate de partidul de guvernământ Rusia Unită, susținut de președintele Vladimir Putin, după reducerea la tăcere a criticilor Kremlinului.Ultimele secții de votare, cele din enclava Kaliningrad de la Marea Baltică, s-au deschis în dimineața zilei de 17 septembrie, la nouă ore după ce peninsula Kamceatka, din Extremul Orient, a dat startul votului în vasta țară care acoperă 11 fusuri orare.Toate cele 450 de locuri din camera inferioară a parlamentului sau Duma de Stat, sunt supuse votului, care se desfășoară alături de alegeri locale în zeci de regiuni, inclusiv pentru adunarea regională și pentru posturi de guvernatori.Rezultate preliminare vor fi așteptate la scurt timp după închiderea urnelor, pe 19 septembrie.În momentul începerii votării, aplicația de „vot inteligent” a lui Aleksei Navalnîi a dispărut din Apple și Google Store în ceea ce aliații politicianului de opoziție întemnițat au numit „un act extraordinar de cenzură”.Echipa lui Navalnîi a folosit aplicația pentru a promova alți candidați decât cei propuși de partidul Rusia Unită, susținut de Kremlin, pe fondul unei represiuni fără precedent împotriva opoziției și a mass-mediei independente.Oficialii electorali au declarat că votul trebuie „întins” pe trei zile pentru a preveni aglomerația, cu gândul la pandemia de COVID-19, care a devastat Rusia, în ciuda faptului că a fost prima țară din lume care a aprobat un vaccin împotriva noii maladii.Activiștii de opoziție și unii parlamentari liberali spun însă că măsura a făcut parte din campania Kremlinului de a manipula prezența la vot și de a genera o victorie majoritară plauzibilă pentru Rusia Unită.Sondajele dinaintea alegerilor, efectuate de Centrul Levada, arată că majoritatea rușilor sunt nemulțumiți de funcționarea Dumei.Sondajele arată o părere și mai proastă despre Rusia Unită, un partid nominal independent, care este de fapt strâns îndrumat de la Kremlin, de către puternica administrație prezidențială.Rusia Unită deține o supermajoritate în cameră, dar popularitatea sa este în prezent cea mai scăzută din cele aproape două decenii de existență, grație credinței larg-răspândite că partidul este un instrument al corupției și nepotismului.Chiar și sondajul unei companii de sondaje de stat, VTsIOM, a constatat că sprijinul Rusiei Unite se situează la numai aproximativ 29%.În schimb, Putin, care nu este membru în partid, își menține un rating de aprobare de aproximativ 60% și nu are un rival politic autentic.Cu toate acestea, popularitatea lui a scăzut în ultimii ani, în parte din cauza reformei radicale a pensiilor, adoptată după realegerea sa în 2018, dar și a percepției că nu face nimic să combată corupția la nivel înalt.Salariile au stagnat pentru o mare parte a populației ruse, într-o vreme când economia se confruntă cu efectul sancțiunilor economice occidentale, cu impozitele mai mari, cu inflația crescândă și cu consecințele pandemiei.„Regimul rus, mai degrabă decât publicul, are nevoie de alegeri", a declarat Andrei Kolesnikov, analist la Moscova Carnegie Center,într-un comentariu online. „Acestea servesc la validarea legalității și legitimității regimului și, de asemenea, mențin așa-numita majoritate relativ mobilizată”.În ajunul alegerilor, Putin i-a îndemnat pe ruși să voteze, spunând într-un mesaj video că „noua compoziție a Dumei este, fără îndoială, cel mai important eveniment din viața societății și a țării noastre”.„Mă bazez pe poziția dvs. civică responsabilă, echilibrată, patriotică", a spus Putin într-un videoclip publicat pe site-ul Kremlinului. 
17 septembrie 2021
21:50
Sinteza zilei Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
21:00
„Încercăm să facem reforme, dar rămânem și batem pasul pe loc” Europa Libera
20:00
Liderii Organizației de Cooperare Shanghai au cerut Occidentului să ajute financiar Afganistanul Europa Libera
Liderii Organizației de Cooperare Shanghai (SCO), condusă de Rusia și China, au cerut lumii să dezghețe activele Afganistanului și să sporească asistența pentru această țară după revenirea talibanilor la putere luna trecută.Președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping au declarat vineri, la summitul de la Dușanbe, că eșecul de a furniza sprijinul necesar Afganistanului ar putea permite terorismului și drogurilor să înflorească, iar țara ar fi împinsă într-o criză umanitară de proporții - o perspectivă care a alarmat regiunea din cauza posibilului val masiv de refugiați care vor căuta să părăsească Afganistanul.Fondată acum 20 de ani pentru a combate ceea ce numește „cele trei rele”, adică separatismul, extremismul și terorismul, Organizația de Cooperare de la Shanghai a fost formată inițial din China, Rusia, Kârgâzstan, Kazahstan, Tadjikistan și Uzbekistan, înainte ca India și Pakistanul să i se alăture în 2017.De când militanții talibani au pătruns în Kabul pe 15 august, aproximativ 9 miliarde de dolari în rezervele străine ale băncii centrale din Afganistan au fost înghețate, cea mai mare parte a acestora fiind în Statele Unite. Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, guvernele străine și alți donatori au suspendat plățile către Afganistan, în timp ce transferurile bancare obișnuite către persoane din țară au fost, de asemenea, blocate, lăsând afganii obișnuiți într-o situație economică precară.Chiar înainte de preluarea puterii de către talibani, economia Afganistanului era extrem de fragilă. Susținută de 20 de ani prin ajutor extern, aproximativ 40% din produsul intern brut al Afganistanului a fost rezultatul asistenței internaționale.Adresându-se summit-ului de la Dușanbe, printr-un mesaj video, președintele Rusiei a insistat ca organizația să facă tot posibilul pentru a preveni amenințările de „terorism, trafic de droguri și extremism religios” provenind din Afganistan. El a adăugat că blocul de securitate ar trebui să-și „folosească potențialul” pentru „a stimula noile autorități afgane” să își îndeplinească promisiunile privind normalizarea vieții și securității în Afganistan.„Cred că are sens și să lucrăm cu Statele Unite [și] alte țări occidentale pentru dezghețarea treptată a rezervelor din Afganistan și restabilirea programelor prin Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional”, a spus Putin, în timp ce a dat vina în mare parte pe Washington pentru situația actuală, spunând că ar trebui să suporte „partea principală” a cheltuielilor legate de procesul de reconstrucție.Președintele uzbec Șavkat Mîrzioev, a cărui țară se învecinează cu Afganistanul, a cerut eforturi pentru a preveni creșterea extremismului în Afganistan, spunând că dezghețarea activelor păstrate în băncile străine ar putea contribui la atingerea acestor obiective, facilitând dialogul cu guvernul taliban din Kabul.Liderul de la Beijing a declarat că națiunile membre ale organizației pentru Cooperare de la Shanghai ar trebui să contribuie la facilitarea unei tranziții pașnice în Afganistan și să susțină Kabulul pentru dezvoltarea unei structuri politice incluzive care să permită să urmeze politici interne și externe moderate, potrivit presei de stat chineze. Beijingul a cerut talibanilor să își respecte angajamentul de a-i reține pe militanții care caută să impună independența regiunii Xinjiang din China, populată majoritar de musulmani.Prim-ministrul pakistanez Imran Khan a cerut sprijin economic pentru Afganistan pentru a „preveni o criză umanitară și o criză economică”. Pakistanul a fost acuzat de Statele Unite că i-a sprijinit pe talibani timp de 20 de ani - o acuzație negată de Islamabad.Afganistanul deține statutul de observator în cadrul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, dar ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat la începutul acestei săptămâni că talibanii nu au fost invitați să observe dezbaterile din capitala tadjică.Summitul organizației a avut loc la o zi după ce liderii unui alt bloc regional de securitate - Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), condusă de Rusia - au purtat discuții în capitala Tadjikistanului.Cele două zile de discuții au loc în momentul în care Moscova și Beijingul încearcă să îți consolideze statutul în regiune, după prăbușirea rapidă a guvernului susținut de Occident la Kabul și după 20 de ani de prezență militară a Statelor Unite și Alianței Nord Atlantice în Afganistan.Ambele organizații au fost create pentru a fi o contrapondere în regiune a Statelor Unite.Între timp, ministrul italian de externe Luigi Di Maio a declarat, într-un interviu publicat vineri, că un summit ad-hoc al Grupului celor 20 de economii importante ale lumii pentru a discuta despre Afganistan va avea loc după încheierea Adunării Națiunilor Unite de la New York, la 30 septembrie. Di Maio a declarat cotidianului La Repubblica că Roma, care deține președinția rotativă a G20 în acest an, a solicitat ca agențiile Națiunilor Unite și organizațiile nonprofit active în Afganistan să fie implicate în discuții.
19:40
Sheriff face furori. Să ne bucurăm? Europa Libera
Aşadar, echipa Sherrif Tiraspol nu doar a pătruns în grupele Champions League, ci şi a învins în primul meci redutabila formaţie Shakhtar Doneţk. E o mare performanţă, aşa ceva fotbalul moldovenesc n-a mai văzut. Să ne bucurăm?    Mărturisesc că am sentimente amestecate legate de această performanţă. Pe de o parte, Sherrif respectă parcă legislaţia RM-ului, joacă în campionatul Moldovei, participă în cupele europene ca reprezentantă a RM-ului. Am avea deci motive să fim mândri, nu? Pe de altă parte însă, în spatele echipei de fotbal se află un holding de pe un teritoriu secesionist, care, scrie presa de ani de zile, se ocupă cu afaceri necurate. Avem deci toate motivele să fim circumspecţi şi să admitem că participarea Sherrifului în campionatul moldovenesc e doar o chestie de conjunctură. Uefa nu recunoaşte RMN-ul şi echipa de la Tiraspol n-are încotro. Mult mai trist mi se pare însă iată ce. Dincolo de această performanţă se întinde deşertul dezastrului. Fotbalul moldovenesc e într-o criză profundă şi, e limpede, nici Sheriff n-ar fi reuşit să obţină aceste victorii dacă nu cumpăra mulţi legionari. În meciul cu Shakhtar, în lotul Sherrifului nu a fost nici un moldovean sau transnistrean, erau numai jucători aduşi de pe alte meridiane. Că aceştia pot să învingă e OK, dar în ce măsură contribuie aceste victorii la dezvoltarea fotbalului moldovenesc? E de presupus că fără stranieri, Sherrif va redeveni o echipă modestă. Despre celelate echipe din campionatul Moldovei nici nu are rost să discutăm.    Văd în aceste zile mulţi moldoveni entuziasmaţi de victoriile Sherrifului. Eu nu sunt prea entuziasmat şi chiar mă învăluie un soi de suspiciune… 
19:40
Moldova la ora 7 Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii. În fiecare vineri, rubrica „Dicționar European”.
17:10
Ideologia Emmei Europa Libera
11:00
Ideologia Emmei Europa Libera
Cea mai nefericită întrebare pusă după o mare victorie sună așa e: ce e Emma Răducanu? Politicieni, comentatori și militanți au folosit triumful Emmei Răducanu la Open-ul american pentru a stabili că: Emma e reușita identității multiculturale. Mulți, da: Răducanu vine din tată român, mamă chinezoaică, s-a născut în Canada și, de la 2 ani, s-a stabilit în Marea Britanie. Culți, nu: backhandul perfect al Emmei nu vine din amestecul etnic. Declarată argument în favoarea multiculturalismului, Răducanu e, totuși, Răducanu. O persoană cu propriul talent. Mixajul etnic nu poate fi dopajul care i-a înlesnit performanța. Ca să nu ne mai încurcăm: Răducanu are sânge amestecat, dar viața și isprăvile ei vin din Marea Britanie, țara care a crescut-o și i-a făcut loc în lume. Restul e ideologie. 
07:40
Moldova la ora 7 Europa Libera
Ştiri, interviuri, analize. Programul care stabileşte agenda zilei. Programul in care puteți asculta rubrica lui Iulian Ciocan „Realitatea cu amănuntul” şi „Jurnalul de corespondent”, semnat de corespondenţii Europei Libere în străinătate.
07:20
Acțiuni caritabile în sprijinul îngrijirii paliative Europa Libera
07:00
Dis de dimineață cu EL la Retro FM Europa Libera
Ştiri, informaţii, interviuri, corespondenţe. De luni până vineri de la ora 6.30 la 6.45.
05:20
Astăzi, în Moldova și în lume Europa Libera
Vremea se anunță destul de caldă în toată țara; maximele vor oscila între 25 de grade în nordul țării, 27 de grade în capitală și la Tiraspol și 30 de grade în sud, la Ceadîr-Lunga. În nordul țării sunt posibile ploi slabe.Alte valori maxime pe continent: 31 de grade la Atena și la Belgrad, 21 de grade și ploaie la Kiev, 19 grade la Varșovia, 22 la Viena, doar 10 grade la Moscova, 16 la Berlin, în jur de 28 de grade în Peninsula Iberică, 27 de grade și vreme instabilă la Roma.Să răsfoim acum agenda internă a zilei:Ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Ungariei, Péter Szijjártó, va efectua vineri, 17 septembrie, o vizită la Chișinău, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova. Programul vizitei oficialului maghiar include întrevederi cu omologul său moldovean, Nicu Popescu și prim-ministrul Natalia Gavrilița.Alte evenimente:Lansarea Moldova Media Literacy Forum - primul forum de educație media;Conferință de presă organizată de Grupul foștilor deținuților politici cu tema „Decizia CEDO în privința dosarului grupului Petrenco – triumf al dreptății și semnal pentru Femida moldovenească;Din agenda internațională:În Rusia au loc alegeri parlamentare; expiră mandatul Misiunii de Asistență ONU în Afganistan; la Dushanbe are loc summitul Organizației de Cooperare Șanhai;La Atena se ține un summit cu șase țări din zona Mediteranei – participă și președintele francz E. Macron;La Byalstok în Polonia se inaugurează un Muzeu Memorial al deportărilor în URSS;La Florența se întâlnesc miniștrii agriculturii din țările G20; începe Festivalul de Film de la San Sebastian;Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, are o întâlnire virtuală cu omologii săi din Israel și trei țări arabe la aniversarea normalizării relațiilor bilaterale.
01:10
Acțiuni caritabile în sprijinul îngrijirii paliative Europa Libera
25 de cicliști și un traseu de 440 de km parcurși în patru zile. Acesta ar putea fi titlul generic al unui eveniment sportiv cu motivație caritabilă. Participanții înscriși în cursă și-au propus să adune donații de cel puțin 500 de euro, ce vor fi direcționați pentru sprijinirea îngrijirii paliative, care intervine atunci când pacienții cu boli incurabile nu mai răspund la tratament.Amatorii de ciclism au încheiat, de curând, cea de-a șasea ediție a Hospice Bike Tour, așa cum se identifică cursa caritabilă, și au reușit să adune donații care echivalează cu 1300 de vizite paliative, menite să controleze durerea și să sprijine emoțional bolnavii în faze terminale.Pentru Aliona Rotaru înscrierea în cursă a fost o provocare la început, apoi s-a transformat în atașament față de cauza de sprijin a îngrijirii paliative, iar anul trecut a simțit pe propria piele efectul acestor sevicii, atunci când bunica sa nu mai putea fi ajutată de medicina tradițională:„Atunci am simțit ce înseamnă când omului, în câteva clipe, au știut ce să-i facă, au știut să o ajute. Desigur, este foarte dureros, pentru că înțelegi că dacă a ajuns omul acolo, înseamnă că el pleacă, că el te părăsește câte un pic. Acolo ea a mai trăit două săptămâni, însă a trăit fără durere. Noi am beneficiat de aceste servicii gratuit, dar ele, de fapt, sunt foarte, foarte scumpe. Deci, sub pretextul unei curse curajoase, o aventură educăm mai multă lume. Peste 20 de cicliști află despre îngrijiri paliative chiar în tur și atunci tot mai multă lume află și despre necesitatea ca oamenii care suferă de boli incurabile și au suferințe majore să fie ajutați.”Rețeaua Hospices of Hope Moldova, cea care a organizat evenimentul caritabil oferă îngrijiri pentru bonavi incurabili din regiunile Ocnița, Orhei, Soroca și Taraclia. Costul serviiciilor este asigurat în cea mai mare parte de Compania Națională de Asigurări în Medicină, însă rămân cheltuieli consistente în cazul cărora se mizează pe donații individuale și suport din partea oamenilor de afaceri, a misiunilor diplomatice. Cu fiecare ediție, vizibilitatea evenimentelor caritabile crește și implicit, tot mai mulți oameni află despre îngrijirea paliativă și decid să sprijine aceste servicii.Așa se întâmplă și în cazul Cupei Anuale la Fotbal, eveniment organizat de „Hospice Angelus”, fundație care a pus bazele îngrijirii paliative în Republica Moldova. Turneul din acest an se va desfășura pe 25 septembrie, echipele participante, de la companii locale, internaționale sau ambasade urmând să facă donații pentru a asigura continuitatea și calitatea serviciilor de îngrijire paliativă, ne-a spus Cristina Boboc, responsabilă de comunicare și colectare de fonduri în cadrul fundației. Ea atrage atenția că pe teritoriul țării sunt circa 28 de mii de persoane care au nevoie urgentă de asemenea îngrijiri iar în același timp se cunoaște încă puțin despre șansa acestora de a avea o viață demnă:„De aceea, facem tot posibilul ca să punem în lumină segmentul acesta al medicinei, să vorbim cât mai mult, să explicăm că, de fapt, îngrijirea paliativă reprezintă suportul și sprijinul pe care îl obține o persoană care suferă de o maladie incurabilă avansată sau progresivă, în fază terminală. Familia, când are un bolnav atât de grav acasă este foarte speriată, stresată, panicată, nu știe cum să procedeze, nu știe cum să-i diminueze durerile și în cazul acesta venim noi. Noi alinăm durerea, noi vorbim cu pacientul și familia, oferim sprijin informațional, pe domeniul medical, cum trebuie corect îngrijit un pacient care suferă de o boală incurabilă în stadiu final.”La Orhei, pentru că există o organizație locală „Aripile Speranței” care oferă asistență zilnică pentru pacienții incurabili, spune directoarea Victoria Tintiuc, există și solicitări la care nu pot reacționa imediat:„Medicii din secțiile spitalicești știu despre noi și direcționează pacienții, inclusiv prin transmiterea informației de la unul la altul. Mulți stau în așteptare cu mare nerăbdare, pentru că uneori sunt cazuri grave, dar la noi sunt ocupate, de exemplu, toate asistentele medicale și nicidecum nu putem să luăm mai mulți.Noi acordăm nu numai servicii medicale, dar și suport psiho-emoțional, asistență socială, asistență spirituală. Doar dacă sunt folosite în complex, toate aceste componente ale îngrijirii paliative, ele dau un efect bun. Ne dăm foarte bine seama cât de mult contează comunicarea cu pacienții, cât de mult contează suportul acesta psiho-emoțional”Numărul persoanelor care ajung în serviciiile de îngrijire paliativă este în creștere, totuși regretul specialiștilor din domeniu este că în afara asistenței rămân încă mulți pacienți. Se întâmplă din necunoștere, dar și din lipsă de fonduri pentru a acoperi toate necesitățile. De asta, organizațiile specializate încurajează donațiile, inclusiv prin mecanismult oferit de stat, cum este direcționarea a 2 la sută din impozitul pe venit. Fundația „Hospice Angelus” anunță, de altfel, că în acest an suma s-a triplat față de anul trecut, ceea ce reprezintă o motivare pentru toți cei care vor să contribuie la susținerea fundației.
00:20
Profesorii şi testarea Covid Europa Libera
Am văzut un reportaj, la Publika, despre testarea Covid a profesorilor din Chişinău. Era o mare îmbulzeală, erau mulţi profesori care veniseră să facă teste a doua oară de la începutul anului şcolar. Am ascultat ce au spus profesorii întrebaţi de reporteri. Unul era revoltat că autorităţile îi sugerează să se vaccineze deoarece e… alegerea fiecăruia. Mărturisesc că m-a întristat omul acesta. Să admitem că el are dreptul să aleagă, dar atunci când vii nevaccinat zilnic la şcoală nu îi pui în pericol pe alţii? Ceilalţi nu au şi ei dreptul să se simtă în siguranţă?O doamnă a spus că va face teste atâta timp cât acestea vor fi plătite de autorităţile municipale. Adică va renunţa la testare imediat cum edilii nu vor mai aloca bani. Şi această doamnă profesoară m-a întristat. Iar tristeţea cea mai mare m-a cuprins atunci când Boris Gâlcă, o autoritate a domeniului medical, a spus că există deja câţiva profesori testaţi pozitiv. Ce fain ar fi fost dacă toţi aceşti profesori ar fi fost vaccinaţi! Ar fi fost mai bine şi pentru ei, şi pentru copiii şi lucrătorii din şcoli.În ciuda tuturor eforturilor, procentul celor vaccinaţi rămâne mic, o sumedenie de sceptici nici nu vor să audă de vaccinare. De ce există această reticenţă la moldoveni? Ce se întâmplă cu moldovenii? Marţi a crescut brusc numărul celor infectaţi, tocmai 1142 de moldoveni au fost testaţi pozitiv. Nu e glumă şi mă tem că prejudecăţile noastre cronice ne vor provoca în curând alte suferinţe… 
16 septembrie 2021
22:00
Rusia, alegerile și agenții străini Europa Libera
Începând de vineri, 17 septembrie și pe perioada weekendului, în Rusia au loc alegeri generale – pentru Duma de Stat de la Moscova, pentru consiliile locale și regiuni. Despre fundalul represiv în care se desfășoară acest scrutin a discutat corespondentul serviciului central de stiri al Europei Libere Rob Coalson cu mai mulți experți. Și cu câțiva candidati – rămași totuși în competiția electorală, în ciuda presiunilor intense la care au fost supuși.„Lucrul cel mai amuzant este că nu am călătorit niciodată în străinătate și că nu am nici pașaport", a declarat Tatiana Rumianțeva, paramedic, membră a consiliului orășenesc Okulovka din regiunea Novgorod și candidată a partidului liberal Yabloko pentru legislativul regional la alegerile din 17-19 septembrie. „Nu cunosc nici un străin”.Cu toate acestea, autoritățile electorale ruse au desemnat-o „afiliată unui agent străin” în conformitate cu legea din aprilie. Doamna Rumianțeva a câștigat desemnarea pentru că se află în conducerea filialei locale a Alianței medicilor, o organizație profesională care a fost desemnată de autorități drept „agent străin” la începutul acestui an.„Iau asta ca pe un fel de ștampilă de calitate”, a declarat ea pentru postul nostru . „În țara noastră se dovedește că dacă te gândești singur sau acționezi împotriva voinței autorităților, ești un dușman al poporului ”.”Rușii se îndreaptă către urne pentru a-și vota reprezentantii pentru Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului, iar la alegerile locale precum cea din regiunea Novgorod , candidate Rumaințeva este una dintre puținele persoane considerate „agenți străini” care au reușit să participe la votul care începe mîine. Criticii Kremlinului spun că acest scrutin este cel mai restricționat din cei 22 de ani ai condicerii lui Vladimir Putin - ca președinte sau prim-ministru.Într-un fel, campania actuală este similară celor care au precedat-o. Folosirea represiunii pentru a manipula alegerile și a încerca să asigure rezultatele pe care le caută Kremlinul nu este nimic nou - și oponenții guvernului spun că tactica represiunii a crescut din ce în ce mai intens de la protestele în masă în urma alegerilor disputate din Duma din 2011 și a alegerilor din 2012 cînd Vladimir Putin a revenit la președinție pentru un al treilea mandat, după o perioadă în care a fost prim-ministru. Un fapt, de altfel, fără precedent în istoria ultimilor 31 de ani…Dar actuala campanie este semnificativ diferită, crede activistul pentru drepturile omului Grigori Okhotin, cofondator al serviciului de monitorizare OVD-Info, care relatează despre activitățile agențiilor de aplicare a legii. „Principala schimbare, în opinia mea, a fost că represiunile anterioare au avut drept scop suprimarea protestelor și limitarea activității politice civice", a spus el. „Din ianuarie sau februarie, au trecut la distrugerea societății civile active”.Începutul anului a însemnat întoarcerea în Rusia a liderului opoziției Aleksei Navalnîi, în urma tratamentului în Germania pentru o tentative de otrăvire a sa cu agentul neurotoxic Noviciok . Opozantul lui Putin susține că operațiunea împotriva sa a fost realizată de agenți de securitate ruși la comanda liderului de la Kremlin. Navalnîi a fost arestat și ulterior condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare fiindă, pe perioada cit a fost in Germania la tratament , ar fi încălcat condiționările impuse în urm aunui alt proces. Navalnii consideră absurd condamnarea sa și motivate politic. Mii de ruși au fost reținuți în timpul protestelor la nivel național care cereau eliberarea sa, iar mai târziu Fundația sa anticorupție (FBK) și rețeaua sa de birouri regionale au fost închise ca organizații „extremiste”.„Au început cu FBK", spune Okhotin. „A fost sub presiune din februarie 2017, cu o grămadă de detenții administrative și percheziții constante, confiscări de echipamente și așa mai departe. Dar acum [autoritățile] pur și simplu au spus:„ Băieți, sunteți în afara legii ”. Nu am mai văzut asta până acum ".Principalul vehicul pentru represiunea guvernului în sezonul alegerilor a fost un complex de legi formulate vag și imprevizibil având ca subiect așa numiții „agenți străini”, „organizațiile indezirabile ” și „extremismul”.„Am văzut apariția unui fel de mecanism de criminalizare a disidenței, a activismului civic și libertăților de exprimare", a spus despre legi analistul politic de la Moscova, Kirill Rogov.Alegerile vin în timp ce partidul de guvernământ Rusia Unită se află în sondaje la cote minime istorice, în parte datorită susținerii unei reforme a pensiilor masiv nepopulare și a unui pachet de sute de amendamente constituționale care, printre altele, îi permit lui Putin să obțină încă două mandate de șase ani ca președinte după ce mandatul său actual se încheie în 2024.Mulți analiști cred că Kremlinul se concentrează asupra votului Dumei, în mare parte, deoarece ar putea afecta ceea ce se va întâmpla în 2024 și după aceea. „Nu sunt alegeri”, a spus Oleg Stepanov, fost șef al biroului din Moscova al lui Navalnîi, căruia i s-a interzis să participle la alegeri pentru o presupusă activitate a sa considerată „extremistă”. „Este un referendum", despre Putin și despre sistemul pe care s-a bazat Rusia Unită care a dominat Rusia de atâta timp, consideră Oleg Stepanov.Pentru a menține opțiunile lui Putin deschise și pentru a oferi o bază cât mai fermă de sprijin pentru orice decizie pe care o va lua - să candideze pentru realegere, să nominalizeze un succesor, să conducă dintr-o altă poziție decât președinția - Kremlinul pare hotărât să păstreze majoritatea constituțională a Rusiei Unite de două treimi în Duma cu 450 de locuri, făcînd orice ar fi nevoie.Întreaga campanie din acest an a fost desfășurată sub umbra legislației „agentului străin”, care a fost folosită pentru a împiedica grupurile de monitorizare și mass-media, pentru a descalifica candidații proeminenți ai opoziției, pentru a-i determina pe liderii opoziției să fugă din țară și să restricționeze accesul candidaților opoziției la voluntari și strângerea de fonduri. Și, spune Okhotin de la OVD-Info, pentru a insufla frică în toată țara - teamă că oricine ar putea fi considerat „agent străin” sau „afiliat cu un agent străin” în orice moment.„Văd pe Facebook și Twitter și așa mai departe că oamenilor le este teamă chiar să menționeze FBK sau Smart Voting", a spus Okhotin, referindu-se la o strategie electorală promovată de Navalnîi și menită să consolideze votul opoziției pentru a învinge în mod eficient candidații din partidul de guvernământ Rusia Unită. „Tot ce trebuie să faceți este să îi ”pedepsiți” și interzice pe câțiva pentru a-i face pe toți ceilalți să se teamă” – acesta a fost modul în care a operat Rusia Unită, pentru a-și asigura succesul în alegerile care încep mîine.Economistul și analistul politic Vladislav Inozemțev este de acord că întoarcerea lui Navalnîi în Rusia a marcat un moment de cotitură după care a devenit clar că „Kremlinul a ajuns la concluzia că dialogul cu societatea este inutil și că este nevoie de partide false și de represiunea tuturor celor care nu sunt dispuși să acepte aceste falsuri. "Un exemplu grăitor al legăturii de represiune și falsuri în campania actuală poate fi găsit într-o postare pe Facebook a politicianului de opoziție Ilya Yașin din 9 septembrie. El a fost împiedicat să intre în cursa electorală fiind acuzat de implicare în așa numite ”activități extremiste ", dar un candidat pe nume Aleksei Yașin candidează pentru Dumă la Moscova, folosindu-și doar numele de familie" Yașin "în materialele de campanie și susținând o platformă de poziții similare cu cele deținute de mult timp de Ilya Yașin.„Rusia Unită are nevoie de acest fals Yașin pentru a fura o parte din votul de protest”, a scris adevaratul Yașin. „Vor ca alegătorii care mă susțin, dar care nu urmăresc îndeaproape știrile, să voteze pentru un nume de familie cunoscut în loc de candidatul susținut de Smart Voting".Primele legi ale „agentului străin” au fost adoptate în 2012, dar în primii câțiva ani au fost folosite în principal pentru urmărirea penală a persoanelor pentru postări pe rețelele sociale.Acum, zeci de ONG-uri au fost declarate „agenți străini”, determinându-i pe mulți dintre aceștia să-și închidă complet activitatea. Există mai mult de 40 de organizații media pe această listă, inclusive servicii ale postului nostru în limba rusă și unele dintre cele mai proeminente organizații media de investigație, precum și mai multe persoane.„Vedem o politică sistematică, direcționată, pentru a combate disidența, a exercita presiuni și a efectua represiuni și represalii politice împotriva criticilor autorităților", a declarat Nikolai Bondarenko, un parlamentar al Partidului Comunist din regiunea Saratov care candidează pentru un loc în Dumă, în ciuda faptului că au existat eforturi repetate pentru a-l descalifica. „Ei fac asta din slăbiciune, nu din forță. Se tem de o înfrângere în alegeri". Sunt precum un câine încolțit - iar autoritățile sunt în prezent exact în această poziție - nu au altă opțiune decât să muște", a conchis el.La alegerile anterioare, dacă Kremlinul nu dorea ca cineva să participe la alegeri, Ministerul Justiției pur și simplu a refuzat să înregistreze partidul, spune activistul Okhotin. Dacă o companie de presă ar trebuia să fie redusă la tăcere, se putea aranja o dispută de afaceri. Acum, însă, segmente întregi ale peisajului politic și civic sunt eliminate pe termen lung, spune el.„Distrugerea FBK, a Rusiei Deschise, a organizației Open Rusia, a Komanda 29 și așa mai departe", a spus el, enumerând unele dintre cele mai proeminente organizații independente care au fost închise anul acesta. „În loc de detențiile administrative ale candidaților pe care le-am văzut în 2019, avem acum dosare penale și blocarea potențialilor candidați prin urmăriri penale. Această tendință nu vizează numai partidul de la Navalnîi”... ci toată Rusia, întreaga societate - civilă, politică și jurnalistică".La începutul acestui an, 12 candidați de opoziție la consiliul orașului din suburbia Berdsk din Novosibirsk au fost descalificați pentru legături „extremiste” cu organizațiile lui Navalnîi. Doar Darya Artamonova, în vârstă de 19 ani, născută în primul mandat prezidențial al lui Putin, a fost una dintre puținii candidați ai opoziției cărora li s-a permis să candideze.Deși s-a confruntat cu amenințări cu moartea și alte obstacole în timpul campaniei, este convinsă că face ceea ce trebuie. „Am trăit aproape 20 de ani sub [Putin] și văd că lucrurile se înrăutățesc", a declarat ea pentru postul nostru . „Suntem împinși în dictatură - represiuni împotriva jurnaliștilor, împotriva politicienilor, împotriva activiștilor civici. Este oribil și în fiecare zi situația se înrăutățește".„Dar nu mi-e frică să candidez la alegeri", a adăugat ea. „Poate că sunt prea tânără pentru a avea un instinct dezvoltat de autoconservare. Sunt sigură că fac ceea ce trebuie - așa că nu mă tem." 
21:40
Sinteza zilei Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
19:50
Moldova la ora 7 Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii. În fiecare joi, rubrica „Lumea din jur” .
18:10
Profesorii şi testarea Covid Europa Libera
12:50
Strania istorie a comunismului românesc Europa Libera
09:00
Epurarea lui Paul Merker Europa Libera
O consecință directă a procesului Slánský în Cehoslovacia a fost procesul de epurare al lui Paul Merker (1894–1969), membru al Comitetului Central al Partidului Unității Socialiste (SED) din 1946.Decăderea sa inițială s-a produs din cauza relației pe care a avut-o în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial cu Noel Field și Otto Katz (parte din grupul judecat și executat în Praga, în 1951). Cu toate acestea, chintesența acuzațiilor la adresa lui Merker viza opiniile și pozițiile acestuia asupra chestiunii evreiești în Germania post-1945.În 1952, Comisia Centrală de Control a Partidului (SED) a prezentat un document care detalia erorile lui Merker. Deloc surprinzător, documentul era intitulat „Lecții ale procesului împotriva centrului conspirativ Slánský”. Comisia a insistat că Merker fusese implicat în „activitatea criminală a organizațiilor sioniste” care, aliate cu „agenții americani”, vizau să distrugă „democrațiile populare” din Europa de Est.În plus, documentul pretindea că Merker încercase „să atragă de partea sa tovarăși SED de origine evreiască”. În timpul anchetei (atât din partea Stasi, cât și a Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne), Merker a fost catalogat ca Judenknecht („slujitor al evreilor”). Printr-o întorsătură interesantă, chiar după clarificarea situației lui Noel Field în 1954, Merker nu a fost eliberat. Din contră, întregul său proces era acum concentrat pe presupusa lui colaborare cu cercurile capitaliste și cosmopolite evreiești.A fost condamnat în 1955 la opt ani de închisoare, dar a fost eliberat în 1956 fără a fi vreodată complet reabilitat. Cu toate acestea, Merker și soția sa nu au încercat niciodată să fugă în Germania de Vest. Adoptând o poziție „exemplară” de tip Rubașov, Merker a declarat: „În procesul împotriva mea am stat fără un avocat al apărării spre a ajuta la păstrarea absolut secretă a procedurilor”.Din nou, (i)logica stalinismului se afla în acțiune: „A făcut eforturi pentru a preîntâmpina utilizarea cazului său de către «dușmanii RDG» și el și soția sa au fost și vor rămâne tăcuți legat de acest caz”. Minutele procesului, sentinței și anchetelor au fost, într-adevăr, păstrate la secret, ieșind la iveală doar după căderea Zidului Berlinului.Paul Merker a locuit și în Mexico City, între 1942 și 1945, și prin articolele sale din Freies Deutschland a fost singurul membru al Politburo-ului KPD (Partidul Comunist German) care a insistat asupra rolului central al antisemitismului în Germania nazistă și pe statutul special al evreilor printre victimele lui Hitler. Aceasta era în contrast puternic cu scrierile și pozițiile publice ale lui Walter Ulbricht asupra fascismului, crimelor de război ale Germaniei și responsabilității colective. Mai mult, după 1948, Merker s-a dezis în mod clar de politica sovietică de refuzare a statutului special și recompenselor pentru evreii victime ale lui Hitler.Dar să ne întoarcem puțin, să amintim cum au reverberat aceste evenimente la București. În mai 1952, ziarele românești anunțau eliminarea a trei membri din Politburo, dintre care doi foști lideri ai centrului partidului aflat în emigrație la Moscova în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Toți trei fuseseră secretari de partid și împărțiseră puterea absolută cu liderul fracțiunii autohtoniste, Gheorghe Gheorghiu-Dej.Ana Pauker, o veterană comunistă care fusese mult timp hiperbolizată de către propaganda internațională drept o luptătoare comunistă fără cusur, și-a pierdut funcția de ministru al afacerilor externe și a fost plasată sub arest la domiciliu. Aliatul ei moscovit, Vasile Luca, de origine maghiar, a fost acuzat de sabotaj economic pe durata ministeriatului său la finanțe, precum și de colaborare cu poliția burgheză în timpul perioadei de ilegalitate a partidului. Luca a fost arestat și a murit în închisoare la începutul anilor 1960. Al treilea membru al grupului, Teohari Georgescu, un comunist local și fost ministru al afacerilor interne a cărui principală vină a constat în apropierea de facțiunea Pauker-Luca, a fost de asemenea închis, dar eliberat curând după aceea și niciodată reinstalat în poziții de partid.Cazul românesc reprezintă un exemplu perfect al unei evoluții locale dictate de fracționismul de partid și sectarism. Poate fi spus că marginalitatea și lipsa de reprezentativitate istorică a unui partid comunist a fost într-o relație de proporționalitate inversă cu sectarismul său. Partidul Comunist Român (PCR), sfâșiat de lupte interne între cei trei centri ai săi în timpul perioadei de ilegalitate, a păstrat o mentalitate de „cetate asediată” chiar și după cel de-Al Doilea Război Mondial.Dat fiind că în perioada de dinainte de 1945 acuzațiile reciproce s-au soldat de obicei cu expulzarea din partid a membrilor fracțiunii înfrânte, odată ce partidul a ajuns la putere, efectele acestor neîncetate lupte au fost catastrofale. După ce a fost stabilit ca partid conducător, Partidul Comunist Român a proiectat o viziune bazată pe exclusivism, dogmatism feroce și suspiciune generalizată la nivel național. 
07:50
Moldova la ora 7 Europa Libera
Ştiri, interviuri, analize. Programul care stabileşte agenda zilei. Programul in care puteți asculta rubrica lui Iulian Ciocan „Realitatea cu amănuntul” şi „Jurnalul de corespondent”, semnat de corespondenţii Europei Libere în străinătate.
06:50
Dis de dimineață cu EL la Retro FM Europa Libera
Ştiri, informaţii, interviuri, corespondenţe. De luni până vineri de la ora 6.30 la 6.45.
05:50
Astăzi, în Moldova și în lume Europa Libera
Din agenda naționalăNotăm lansarea raportului Centrului de Resurse Juridice cu tema – promovarea procurorilor de la lege la realitate...În raionul Criuleni, în comuna Boscana, la liceul teoretic Mihail Stratulat se lansează în premieră proiectul Școala ECO...Institutul pentru Politici și Reforme Europene în parteneriat cu platforma Zonadesecuritate.md – anunță o video conferință pe tema plăcuțelor cu numere „neutre” din regiunea transnistreanăDin agenda internaționalăCancelara Germaniei – Angela Merkel – al cărei mandat se termină în curînd – se va afla astăzi la Paris, unde are întrevederi cu președintele Franței Emmanuel Macron.La Berlin, președintele Germaniei, Frank Walter Steinmeier, are o întrevedere cu cei trei președinti ai țărilor baltice – Kersti Kaljulaid din Estonia, Egils Levits din Letonia și Gitanas Nauseda din Lituania.La Budapesta este anunțată dezvelirea unei statui a creatorului monedei  bitcoin – Satoshi Nakamoto.La Dușambe are loc reuniunea șefilor de state din organizația cooperarii de la Șhanghai și ai celor din cadrul organizației Tratatului de Securitate Colectivă. Din prima organizație fac parte  8 țări – China, India, Kirghistan, Kazahstan, Pakistan Rusia, Tadjikistan și Uzbechistan. Din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă fac parte  Rusia, Belarus, Armenia și din nou cele trei țări din Asia Centrală – Kazahstan, Kirghistan si Tadjikistan..Summitul are loc astazi și mîine. 
15 septembrie 2021
21:50
Sinteza zilei Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
19:50
Moldova la ora 7 Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii. În fiecare miercuri, o nouă rubrică „Cultură și Politică”.
18:40
Partidele germane şi cultura Europa Libera
16:50
Cine este Alexandr Franchetti? Europa Libera
Ucraina a confirmat că a cerut autorităților cehe să-l rețină pe Alexandr Franchetti, un cetățean rus căutat de Kiev în baza unui mandat internațional de arestare, și cere extrădarea sa la Kiev.Franchetti, care a fost reținut pe aeroportul internațional din Praga pe 12 septembrie și este căutat de Ucraina pentru că a coordonat operațiunea paramilitară de anexare a Crimeei la Rusia în 2014.De ani de zile, Aleksandr Franchetti a trăit o viață dublă.Informațiile despre bărbatul rus de vârstă mijlocie arestat la sfârșitul săptămânii trecute pentru presupusele sale acțiuni în timpul anexarii Crimeei la Rusia în 2014 sunt greu de găsit, scriu colegii noștri care au investigat cazul – de la serviciul ucrainian, cel rus, televiziunea Current Time și de la serviciul central de știri.La sala de sport de la Praga unde se pare că lucra, oamenii au spus că nu l-au mai văzut de ani de zile sau au refuzat să comenteze. În clădirea din afara centrului Pragăi unde pe o sonerie, la un apartament , apare numele Aleksandr Franchetti – nu a răspuns nimeni.De fapt, majoritatea informațiilor disponibile despre ceea ce Franchetti ar fi putut face în Crimeea provin de la Franchetti însuși, din interviurile postate pe internet de-a lungul anilor și în care își face un autoportret măgulitor ca un patriot stimulat la acțiune pentru apărarea orașului Sevastopol de potențiali sabotori.La 12 septembrie a fost arestat pe aeroportul internațional din Praga pe baza unei cereri a autorităților ucrainene.Ucraina vrea să-l pună sub acuzația de constituire a unui grup armat ilegal. Franchetti, în vârstă de 48 de ani, ar putea primi până la opt ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.O căutare a înregistrărilor publice indică faptul că Franchetti s-a născut la Voronej pe 2 martie 1973, dar sub un nume de familie diferit, după cum a confirmat sora sa, Yana Oleneva pentru jurnaliștii postului nostru. Numele lui ar fi Aleksandr Olenev,Acest nume apare, de asemenea, pe o pagină a site-ului rus dedicat poeziei - Stixi.ru - care include, de asemenea, o fotografie a cuiva care pare a fi Franchetti. Dovezile sugerează, de asemenea, că a folosit cel puțin două pseudonime, Aleksandr Kramarenko și Aleksandr Ol.Aleksandr Molokov, un reprezentant al autorităților ruse care controlează Crimeea ocupată, a spus că Franchetti era numele de familie al fostei sale soții - o femeie cu care se spune că s-ar fi căsătorit la un moment dat după ce s-a mutat în Republica Cehă la mijlocul anilor 1990.Până în 2013, Franchetti a dobândit rezidența în Republica Cehă. Într-un raport din acel an, canalul de televiziune al Ministerului Apărării din Rusia, Zvezda, a citat-o pe fiica sa, pe care a identificat-o drept Dia Franchetti, spunând că tatăl ei „iubea Republica Cehă și Praga”.Franchetti a indicat în trecut, inclusiv în postări pe internet, că a lucrat ca antrenor de fitness. La Praga, oamenii de la sala de sport unde a spus că lucrează au declarat pentru Current Time că nu l-au mai văzut din 2015 sau 2016. Reporterii postului nostru nu au primit nici un răspuns când au sunat la apartamentul din sectorul 4 al Pragăi, unde, la intrarea în clădire – era afișat numele Franchetti.In registrul public afacerilor, numele său apare ca acționar sau proprietar al mai multor afaceri, unele dintre ele lichidate.Într-un interviu postat pe YouTube în septembrie 2014, Franchetti a spus că a călătorit pentru prima dată în Crimeea pe 25 februarie 2014, ajungând cu trenul la Sevastopol de la Voronej.Asta s-a întâmplat cu doar două zile înainte ca bărbați puternic înarmați cu uniforme verzi, fără însemne militare de identificare, să ia cu asaltat parlamentul Crimeii din Simferopol, capitala regiunii ucrainene de la Marea Neagră, și au ridicat steagul rus în vârful clădirii. Tot atunci, comandourile în haine similare au împânzit peninsula, au înconjurat bazele militare ucrainene și au preluat controlul asupra altor facilități strategice. Mult mai tirziu președintele rus Vladimir Putin a recunoscut ceea ce era deja clar pentru mulți de pe teren: „micii oameni verzi” erau militari ruși .Rusia și-a consolidat controlul asupra Crimeii în luna martie, după organizarea unui referendum respins ca ilegal de majoritatea comunității internaționale.Franchetti a spus că a primit primul său „ordin de luptă” pe 28 februarie și că, peste câteva zile a creat un grup paramilitar numit North Wind. Potrivit lui Franchetti, unitatea lui a patrulat zonele împădurite din jurul Sevastopolului, urmărind forțele pro-Kiev care ar fi putut să ajungă în oraș și a verificat în mod regulat conductele și liniile electrice pentru a se asigura că nu există actiuni de ”sabotaj ”- cu alte cuvinte, contribuind la securizarea controlului rusesc asupra acestor facilități ucrainiene din peninsulă.Într-un interviu postat pe canalul YouTube, Franchetti a mai susținut că a acționat în coordonare cu comanda navală a Rusiei de la Sevastopol, care chiar înainte de anexarea Peninsulei Crimeea , era baza principală a Flotei rusești de la Marea Negară.Franchetti s-a lăudat că ar fi oprit un „complot sabotor” lângă Sevastopol, spunând că tot ceea ce a descoperit a predat Flotei de la Marea Neagră.Afirmațiile sale se potrivesc cu un tip de narațiune a Kremlinului despre evenimentele din Crimeea de la acea vreme, Moscova susținând că se pregătea o acțiune de proporții din partea forțelor pro ucrainene – dar care s-a dovedit a fi o narațiune fără temei .Mai mult, scriu corespondenții noștri - detaliile acestei presupuse operațiuni sunt necunoscute și nu exista menționarea vreunor acțiuni de tip militar în vecinătatea Sevastopolului în februarie și martie 2014.Ca și în cazul lui Franchetti și acțiunilor cu care se laudă – au apărut întrebări cu privire la organizația paramilitară North Wind, despre vorbește el.. Franchetti a spus că grupul este format din 12 persoane, deși o căutare a înregistrărilor publice arată doar trei nume cu legături cunoscute cu grupul: Fiodor Vetrov, originar din Sevastopol, dar care locuiește la Moscova; Ihor Pavlinenko, din orașul Luhansk din estul Ucrainei; și Dejan Beric, cetățean al Serbiei.Beric este o figură bine-cunoscută, care a luptat mai târziu cu separatiștii susținuți de Kremlin în estul Ucrainei, unde războiul a izbucnit la câteva săptămâni după anexarea Crimeii la Rusia , război care a făcut peste 13.000 de morți și Beric a fost frecvent prezentat de presa rusă de stat. Se pare că a lucrat și ca jurnalist pentru PolitRussia, o „revistă națională, sociopolitică”, potrivit site-ului său web.Informațiile culese din contul său de pe rețeaua socială rusă VKontakte indică că Beric locuiește acum la Moscova, unde ar avea un magazin de articole de pescuit.Beric a fost un critic al lui Sergei Menyailo, ales de Moscova pentru a conduce Sevastopol după anexare și care a părăsit Crimeea în 2016. Beric îi ceruse să îi acorde cetățenia rusa, iar acesta a refuzat solicitarea, considerându-l pe sârb doar un mercenar.Când autoritățile ruse ocupante au anunțat alegeri la Sevastopol în 2014, Franchetti a candidat în districtul Nahimovsky al orașului drept independent, dar a obținut doar puțin peste 1 la sută din voturi în alegerile nerecunoscute, după ce a promis reforme de pensii și „centre de agrement” gratuite pentru locuitorii districtului, printre altele.Astfel, aspirațiile sale politice s-au stins.Franchetti a dispărut încet de pe scena politică separatistă din Sevastopol, potrivit lui Lenur Usmanov, un activist pro-rus local care spune că îl cunoștea bine. "Mulți dintre acești membri ai" unităților de autoapărare "și alții activi în evenimentele din" primăvara rusească "nu au mai găsit nimic de făcut. Iar Franchetti nu face excepție", a declarat Usmanov pentru serviciul din Crimeea al postului nostru.Franchetti a lucrat o perioadă ca asistent pentru Olga Homiakova, membra a adunării locale numite de Rusia din Sevastopol, înainte de a renunța la acest serviciu.A rămas, totuși, cofondator al Apărării de la Sevastopol, așa-numita organizație civică formată în cea mai mare parte din cei care fuseseră activi în grupurile paramilitare din peninsulă. Cu toate acestea, în 2016, Apărarea de la Sevastopol a fost afectată de lupte interne înaintea alegerilor din Duma de Stat din Rusia - unii, inclusiv Franchetti, susținând guvernul Rusiei Rusia Unită și alții susținând grupuri separatiste locale.„Au existat chiar lupte între ei”, a declarat colegilor noștri sub condiția anonimatului o sursă apropiată organizației.Din 2014, Franchetti a făcut naveta între Praga și Sevastopol, potrivit lui Usmanov, care a spus că fostul luptător și-a încercat mâna și în afacerile din Crimeea, dar propunerile lui n-au avut nici un succes.Unde locuia exact Franchetti în Sevastopol, Usmanov a spus că nu știe. "Singurul lucru pe care îl știu sigur este că și-a construit o casă în Sevastopol și plănuia să se mute definitiv aici de la Praga. El spunea că se simte mai confortabil aici", a spus Usmanov.Franchetti s-ar putea simți mai acasă în Crimeea, dar a devenit din ce în ce mai critic față de președintele rus Vladimir Putin, la fel ca alti militanții care au ajutat Rusia să anexeze Crimeea sau au luptat alături de forțele separatiste din estul Ucrainei. Unii dintre acești luptători ar fi vrut ca Rusia să-și extindă controlul asupra altor porțiuni din Ucraina.„Mi-e rușine. Îmi este foarte rușine de acest președinte, care a fost cumva ales - într-adevăr nu știu de cine. În ultimul an sau al doilea, nu am întâlnit nici o singură persoană care l-a votat", spunea Franchetti într-un videoclip postat pe internet în aprilie 2020.Pe 14 septembrie, o instanță din Praga a dispus arestarea preventivă a lui Franchetti în așteptarea unei decizii privind posibila sa extrădare în Ucraina.Textul lui David Akselrod a fost adaptat de Oana Serafim
14:40
Administrația Biden se pregătește să ofere supra-rapelul la vaccinarea anti-Covid Europa Libera
Cu o săptămână înainte ca administrația Biden să înceapă să ofere al treia doză de vaccin, sau așa-numitul supra-rapel, se înmulțesc vocile experților care consideră că nu este o măsură necesară, la scară națională.Decizia administrației Biden de a recomanda o doză suplimentară de vaccin anti-Covid, așa-numitul supra-rapel, are la bază date încă nepublicate din Israel, unde o mare parte a populației a fost vaccinată cu Pfizer/ BioNTech. Acele studii arată că eficiența vaccinului împotriva unor îmbolnăviti grave se reduce în timp și la fel stă situația și cu îmbolnăvirile în general.În Israel, o doză suplimentară – o a treia - a fost oferită inițial celor de peste 60 de ani, acum vârsta celor care se califică fiind scăzută la 30. Administrația Biden a decis în consecință să ofere și ea doze suplimentare, începând din această toamnă.Și Centrul pentru Controlul Bolilor dispune de date similare, dar cele provenite din Israel sunt – spun persoane care le-au văzut – mai alarmante. Statele Unite se bazează pe studii din alte părți unde mutația Delta a ajuns mai devreme și care dispun – ca Israelul – de baze de date centralizate,din sistemul medical.În America, idea supra-rapelului a fost întâmpinată cu rezistență în anumite cercuri medicale, dar cu toate acestea Biden a decis să-i dea curs. Întrebat dacă ceea ce a văzut din Israel arată diminuarea eficacitații vaccinului, consilierul președintelui Biden, Anthony Fauci a spus că o face în suficientă măsură ca să atragă atenția.Informațiile făcute publice de autoritățile americane se referă doar la faptul ca vaccinurile sunt mai puțin eficiente în fața mutației Delta, dar împiedică, în majoritatea cazurilor, îmbolnăviri grave.În cazul vaccinului Pfizer/ BioNTech se arată că eficiența împotriva oricăror îmbolnăviri cu COVID a scăzut de la 91 cât se estimase inițial la 78%, sub impactul mutației Delta. Fauci a spus că în funcție de informațiile avute în vedere era de datoria administrației de a lua o decizie care e în beneficiul sănătății publice și de asta se recomandă o doză suplimentară.Realitatea este că toate informațiile avute la dispoziție sunt și vor fi parțiale pentru că nici un studiu nu este fundamentat pe date colectate într-un interval de timp suficient de lung.Cei care contestă vaccinurile și care critică autoritățile din sănătatea publică în Statele Unite profită de această normală incertitudine pentru a provoca îndoială și teamă. Fapt este că vaccinurile dau rezultate și sunt în marea majoritate a cazurilor, nevătămătoare. Și dacă mai mulți s-ar vaccina, probabilitatea apariției unor noi mutații se reduce.  
12:30
„Armata europeană” după Afganistan Europa Libera
Mai multe ştiri
©2004—2021 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.