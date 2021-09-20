Partidul lui Putin susține că a câștigat două treimi din voturile pentru Duma de Stat

20:30

Добрый день, дорогие друзья. В эфире Радио Свободная Европа и программа Приднестровские диалоги, в студии Александр Фрумусаки. Главные темы выпуска:Приднестровская администрация снимает ограничения на въезд и выезд из региона на 10 дней — на майские праздники, Пасху и Радоницу. Кишинев призывает не ограничивать вновь — после праздников — свободу передвижения.Новый министр иностранных дел Чехии, как оказалось, в прошлом — автор дипломной работы о связи России и приднестровского конфликта. Ситуация в регионе — обострение вблизи украинской границы — и отсутствие какой-либо реакции в Кишиневе — разговор с политологом Робертом Адамом. И как на аннексированном Россией Крымском полуострове фабрикуют дела о терроризме и шпионаже. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса.Вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели.Глава «МолдоваГаз» Вадим Чебан заявляет, что управляемая им компания, и «Газпром» готовы к обсуждению долга за природный газ приднестровского региона, а также правобережной Молдовы. Но поскольку в настоящее время в Кишиневе нет полномочного правительства, такие переговоры начинать нельзя, отмечает руководитель «МолдоваГаз». Кроме того, в переговорах должна участвовать и приднестровская администрация, поскольку является одним из акционеров, — заявил Вадим Чебан в интервью порталу UNIMEDIA. По его словам, долг «Тираспольтрансгаза» составляет почти 6,8 миллиарда долларов, а долг Кишинева — 715 миллионов долларов. Чебан также сказал, что «в последние пять лет «МолдоваГаз» оплачивает текущее потребление и покрыла задолженность в размере $ 55 млн из суммы, образовавшейся до 2016 году. При этом Тирасполь ничего не платит за потребленный газ, а долг региона неизменно растет. Вакцинация российской вакциной Sputnik V начинается в понедельник на левом берегу Днестра, — сообщил глава приднестровской администрации Вадим Красносельский. В Тирасполе заявляют, что все 62 тысячи доз, обещанных в качестве гуманитарной помощи Москвой поступили в регион, в Республику Молдова партия вакцины была доставлена в субботу. Всего прибыло 142 тысячи доз вакцины, для остальной части Республики Молдова осталось 80 тысяч доз. Россия пообещала позже доставить еще 40 000 доз вакцины.Республика Молдова обычно передает 10 процентов вакцин, полученных в виде гуманитарной помощи приднестровскому региону — как это было в случае с вакцинами Pfizer и AstraZeneca. Вакцинирование проходит в два этапа, поэтому вакцин Спутник, поступивших на левый берег Днестра, хватит для иммунизации 31 тысячи человек, из них предположительно — 24 тысячи пенсионеры. Далее провакцинируют врачей, учителей и сотрудникой силовых структур. Пока за три недели на левом берегу Днестра прививки сделали всего 1964 человека, а в администрации говорят, что вакцина AstraZeneca у населения популярностью не пользуется.Школьники в приднестровском регионе в этом учебном году не вернуться за парты, занятия будут продолжаться дистанционно, а год обучения продлят на одну неделю.Во время пасхальных праздников Тирасполь снимет ограничения на въезд и выезд из региона. Для выезда из региона не нужно будет получать разрешение оперштаба, а въезжающие в регион не должны будут соблюдать карантин. Передвижение будет не ограничено с 30 апреля по 10 мая. В этом году пасхальные службы пройдут под открытым небом, а поминальные дни кладбища будут открыты. После 10 мая ограничения передвижения будут действовать вновь, говорят тираспольские чиновники.Министры иностранных дел Румынии, Польши и Турции подписали в пятницу в Бухаресте совместное заявление, в котором выразили озабоченность по поводу возможных военных действий у восточных соседей — «в том числе недавней ситуации в Украине и вокруг нее». На трехстороннюю встречу были приглашены также министры иностранных дел Украины и Грузии — на фоне напряженности, спровоцированной Россией вблизи границы с Украиной.Лидеры основных фракций Европейского парламента выступили с заявлением, в котором выражают «возмущение» в связи с вероятной причастностью России к взрывам на оружейных складах в Чехии в 2014 году. В декларации говорится об «опасных действиях российских властей, и называют произошедшее «серьезной атакой на весь ЕС, недопустимым актом враждебности».В среду эксперты ООН по правам человека призвали Россию разрешить эвакуировать за границу осужденному лидера оппозиции Алексея Навального по медицинским показаниям и пройти курс лечения за границей, специалисты ООН уверены, что жизнь его подвергается опасности, сообщает Reuters. Навальный сообщил в пятницу, что он выходит из голодовки — это произошло после настойчивого требования его лечащих врачей. В среду, 21 апреля, во всей России прошли акции в поддерку Алексея Навального — одновременно с обращением Владимира Путина к федеральному собранию. Во время акций протеста было задержано около 2000 человек.Белый дом признал массовые убийства армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Заявление сделано президентом США Джо Байденом 24 апреля, когда отмечается день памяти этих трагических событий. В нынешнем году в заявлении Джо Байдена впервые употреблён термин "геноцид". Этого шага от президента США ждали несколько поколений армян. С точки зрения потомков жертв, Джо Байден лишь назвал вещи своими именами. По мнению Анкары и Баку – исказил историю. «Мы делаем это не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось», говорится в заявлении Байдена. Турецкий МИД обвинил США в грубом искажении истории". ***Свободная Европа: На период пасхальных праздников Тирасполь снимает ограничения на въезд и выезд из региона. Для выезда из Приднестровья не нужно будет получать разрешение оперштаба, а въезжающие — не должны будут сидеть в карантине. Ограничения сняты на период с 30 апреля по 10 мая включительно. По сообщению приднестровской администрации, карантинные меры будут вновь введены после Радоницы.В этом году пасхальные службы на левом берегу Днестра будут проходить на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции, все должны быть в масках, соблюдение этих правил будет контролировать милиция. В поминальные дни кладбища будут открыты. Период снятия ограничений также включает первомайские праздники, которые обычно отмечают на пикниках на свежем воздухе и встречами с родственниками и друзьями.В заявлении Бюро по реинтеграции приветствуется снятие левобережной администрацией ограничений передвижения. Кишинев призывает не вводить больше запретов на въезд и выезд из региона, учитывая начало вакцинации населения, — говорится в сообщении ведомства, и отмечается, что приднестровская администрация пообещала рассмотреть вопрос о полной отмене ограничений свободы передвижения в случае сокращения числа заражений ковид-19.Наши корреспонденты в Приднестровье спросили у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер, как они собираются отмечать майские праздники, учитывая, что пока уровень заболеваемости остается высоким.- Отмечать 1 мая? Ну у меня каждый день праздник вообще-то, я не выделяю первое мая среди других и по большей части воспринимаю его как праздник для всех, выходной, майские праздники, маевка – не больше.- Выйти первого мая на природу среди близких, знакомых , друзей, родственников где-то на берегу Днестра. Первое мая для меня – хорошая погода.- Международный женский день? То есть, международный день солидарности. Отмечать? Ну, я не знаю, наверное, в кругу семьи. Дело в том, что я уже давно на пенсии, и он для меня уже не выходной. Просто первомай , как всегда было, раньше ходили на демонстрации. Раньше вообще все как-то попроще было, а сейчас немножко тяжелее. Хотя посмотрим, сейчас коронавирус, не хочется просто заниматься этими вещами.- Я не знаю, честно говоря. Я болею, старость пришла, много накопилось, нужно разгребать.- Для меня 1 мая – это день труда и отдыха. Как-то так укоренилось с самого рождения, потому что все праздновали. А то, ч то очередной выходной – это, конечно, приятно, да, но как-то выделять, что это прям большой главный праздник – нет. Просто начинается май, ближе становится лето и вот так.- Ну, первое мая – праздник весны , труда и хорошего настроения. Будем отмечать как всегда дома, у родителей. Конечно, солидарность, мы как-то выросли, нам это прививали, что необходимо для поднятия духа, будущей работоспособности.- Международный день солидарности – как его можно отмечать? Как обычно – идем на шашлыки. Но в этом году не пойдем, потому что 2 мая – Пасха.- Я думаю, мы с подругой Татьяной пойдем гулять в парк – так и проведем день. А вообще , для меня это, знаете, день еще маевки, весны. Раньше ж первого мая теплынь была, лето начиналось, самые хорошие воспоминания и добрые.Свободная Европа: Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.***Свободная Европа: Усиливается дипломатическое противостояние между Чехией и Россией. Прага потребовала от российской стороны пересмотреть решение о высылке из России 20 сотрудников посольства Чехии. Действия Москвы стали ответом на более раннее решение чешской стороны — выдворить 18 сотрудников российского посольства в Праге, которых власти Чехии обвинили в работе на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием. Причиной такого беспрецедентного решения стали обнародованные чешским правительством в минувшую субботу сведения о причастности российской военной разведки – ГРУ, к взрывам на складах боеприпасов на востоке Чехии в конце 2014 года и попытке предупредить возможные поставки оружия в Украину.После того как Москва не отреагировала на требование вернуть 20 высланных из России в начале недели чешских дипломатов, Прага в четверг объявила о предстоящей высылке 63 сотрудников российского посольства в Чехии, чтобы уравнять их число с персоналом чешского посольства в Москве.Глава дипломатического ведомства Чехии Якуб Кулганек сообщил, что число российских дипломатов будет радикально сокращено. «Лишним» российским представителям дан срок до конца мая для того, чтобы покинуть Чехию.Якуб Кулганек — новый министр иностранных дел Чехии, в должность он вступил лишь неделю назад — в разгар российско-чешской дипломатической войны. И похоже его первая миссия заключается в том, чтобы урегулировать этот сложный процесс взаимного выдворения дипломатов Прагой и Москвой. Наш корреспондент в Брюсселе Дан Алексе выяснил, что Кулганек неплохо разбирается в приднестровской проблематике. Послушаем его материал в изложении Юлии Михайловой.У главы чешского МИДа Якуба Кулганека степень магистра Джорджтаунского университета в Вашингтоне, а до этого, в 2008 году, он окончил Карлов университет в Праге, и защитил дипломную работу на тему России и приднестровского конфликта.В своей работе Якуб Кулганек рассматривает особенности ситуации в Молдове и отделившемся Приднестровье. По его мнению, Россия вторглась в регион, используя находящуюся там 14-й армию, под предлогом защиты русскоязычного меньшинства.Он пытается трактовать действия вовлеченных участников, стремится разобраться какие из военных инициатив были локальными, ускользнувшими из поля зрения Москвы.Будущий дипломат отмечал в своей дипломной, что Россия постоянно использовала Приднестровье как рычаг давления на Кишинев с целью не допустить сближения Молдовы с Западом. Он пишет и об отягчающем влиянии сепаратистских процессов в Гагаузии, которые начались одновременно с приднестровским конфликтом и могли вылиться в открытое вооруженное противостояние.В начале 90-ых Россия погрязла в кризисе, связанном с распадом СССР, и Кулганек полагает, что местные военные, и также генерал Александр Лебедь, могли действовать самостоятельно, без особых указаний из Москвы. Он говорит о некомпетентности тогдашнего министра обороны России Павла Грачева (известного провальными операциями в Чечне).Автор работы убежден, что именно Лебедь способствовал стремительному развитию и ухудшению ситуации в Приднестровье, а также началу вооруженного конфликта — генаралом двигали непримиримость и горячее желание заявить о себе в военном и политическом смысле. Цитата: «Для Лебедя Молдова была фашистским государством, управляемым преступниками».Независимой Молдове досталась от Советского Союза 14-я армия, относительно хорошо оснащенная, она входила в состав юго-западного военного округа со штабом в Кишиневе, но вскоре часть ее была переподчинена российскому министерству обороны.Автор предполагает, что в начале 1994 года в Приднестровье базировалось около 9 200 российских военных.Описывая жесткий и неуступчивый характер генерала Лебедя, Кулганек предполагал, что использование армии в Приднестровье послужило примером для дальнейших операций России. Это стало очевидным сразу после того, как он защитил диссертацию — в августе 2008 года во время военного вторжения России в Грузию, в Южную Осетию, а совсем недавно, в 2014 году, и в ходе конфликта с Украиной, когда Россия оккупировала Крым и до сих пор поддерживает сепаратистские силы на востоке страны.В своей дипломной Кулганек пишет и о провале в 2003 году плана Козака, и о том, как прозападные устремления молдавских властей вызвали недовольство Владимира Путина.Кроме того, по мнению Кулганека, любые попытки заложить основы для воссоединения Молдовы с Румынией должны были быть предупреждены. Россия сохранила статус-кво в Приднестровье, а конфликт в «замороженном» состоянии, но готовым возобновиться в любой момент.***Свободная Европа: Беспрецедентная концентрация российских вооруженных сил вблизи границ Украины в этом месяце вызвала серьезную озабоченность международного сообщества. На прошлой неделе Россия объявила, что отводит свои войска в места постоянной дислокации после так называемых военных учений.Но на международном уровне к действиям России и их мотивам остается множество вопросов. Интерес вызывает и абсолютное молчание Кишинева, учитывая, что российские войска находятся менее чем в 70 км от молдавской столицы. Лина Грыу поговорила об этом с политологом Робертом Адамом из Бухареста.Роберт Адам: Я думаю, что, в отличие от 2008 и 2014 годов, когда агрессия России застала врасплох страны Евросоюза и НАТО, в этот раз такого не произойдет. Опасность хорошо взвешена, реально оценена. Не думаю, что будет военная эскалация. И скорее всего ни одна из сторон не решится применить военную силу. Сейчас Украина находится в совершенно иной ситуации, чем в 2014 году, она модернизировала систему безопасности, Киев пользуется политической поддержкой в международном сообществе, поэтому условия сейчас другие, чем 7 лет назад.Свободная Европа: Да, многие говорят, что скорее всего до боевых действий дело не дойдет, но тогда к чему это все? Зачем Россия стягивала войска к украинской границе? Разве только для проведения учений — как заявил глава российского минобороны Шойгу?Роберт Адам: Нет, учения — это не аргумент. Я думаю, что у России есть политические цели. Возможно, чтобы ослабить напряженность в российском обществе, режим Путина снова разыгрывает карту осажденной крепости, представляя себя жертвой международной агрессии, и, бряцая оружием, показывает российскому обществу, что сейчас не время для внутренних передряг — то есть протестов по поводу ситуации с Алексеем Навальным, поскольку сейчас — родина в опасности.Такая пропаганда благотворно влияет на российское общество, но не на всех — возможно за исключением среднего класса, жителей больших городов, где очевидна поддержка демократических реформ, поддержка Навального. Но это лишь малая часть российского общества, в большей степени такая пропагандистская мобилизация сейчас усиливает поддержку путинского режима. Проблема с такой тактикой заключается в том, что это чрезвычайно дорого, а длительного эффекта не дает.С другой стороны, угроза, которую Навальный внушает режиму Путина, носит экзистенциальный характер, поэтому Кремль идет на очень радикальные меры. Для них это не просто человек с другими взглядами, критик режима. Это вызов режиму — Навальный довольно популярен в некоторых слоях российского общества, и Кремль считает его серьезной угрозой.Свободная Европа: Вы сказали, что Украина сейчас гораздо лучше подготовлена, чем в 2014 году, Киев также пользуется поддержкой Запада. Насколько серьезна эта поддержка? Как вы считаете, мечта Украины вступить в НАТО когда-нибудь осуществится? И чем это может обернуться сейчас или в ближайшем будущем?Роберт Адам: Сейчас и в ближайшее время — не исполнится. Но рано или поздно — возможно. Если Россия приложит усилия, чтобы по-настоящему стать серьезной и прямой угрозой, возможно, перспектива вступления Украины в НАТО тоже измениться. На данный момент я не вижу зачатков такой эволюции в стратегиях Североатлантического альянса, но и исключать этого нельзя. Возможно, НАТО даст Украине какие-то более серьезные гарантии, но до вступления, которое для России станет серьезным вызовом, еще придется предпринять некоторые шаги.Свободная Европа: И в 2014 году, и сейчас, каждый раз, когда ситуация в регионе накаляется, всякий раз всплывает тема Приднестровья. И это объяснимо, потому что там российские войска. Их немного, но есть склад вооружения, есть и местные военизированные формирования, которые участвуют и проводят постоянные учения с оперативной группой российских войск. В Кишиневе нет никакой официальной реакции на происходящее сейчас в регионе. Как вы думаете, такая позиция «нейтралитета» — нормальна, или мы стараемся не замечать «слона в комнате»? Насколько эффективна эта стратегия?​Роберт Адам: Я считаю это крайне странным, и признаюсь, что в последний месяц у меня было ощущение, что Республика Молдова внезапно переместилась куда-то в Латинскую Америку или в Океанию...Свободная Европа: Исчезла с карты мира...Роберт Адам: Похоже на сделку. Ни на каком уровне я не видел абсолютно никаких упоминаний о кризисе в соседней стране. Ничего! Больше месяца ни у президента Республики Молдова, ни у правительства нет позиции по этому вопросу. В обсуждениях с международными партнерами (я просматривал пресс-релизы после таких встреч) — в лучшем случае говорилось, что были дискуссии о политических событиях.Это своего рода шизофрения, вы не можете утверждать, что хотите сблизиться с Западом и разделяете западные ценности, в то же время игнорируйте кризис, который разгорается рядом с вами. Конечно, у Республики Молдова нет инструментов, чтобы способствовать разрешению этого кризиса, поэтому осторожный подход может быть понятен. Но полное игнорирование, является признаком либо ошибочного стратегического расчета, либо, что еще хуже, говорит о лицемерии.Свободная Европа: Ладно, у Молдовы нет инструментов, чтобы повлиять на ситуацию, но складывается впечатление, что Молдова каким-то образом может попросить о помощи и поддержке Запада, возможной поддержке, если ситуация в регионе обострится и российские войска в Приднестровье станут важным элементом, как было и в сценарии 2014 года — о создании Новороссии, если помните, с Одесской областью ...Роберт Адам: Да, я помню. Если честно, мне это кажется очень серьезной переоценкой возможностей войск в Приднестровье, я совершенно не уверен в их боеспособности. Я не вижу никакой вероятной поддержки с воздуха для этих подразделений и, как мне кажется, этим просто спекулируют.Одним из прямых рисков такой военной эскалации может стать потеря российского влияния в Приднестровье. В любом случае, никто не потерпит присутствия в этом сценарии, вопреки международному праву, приднестровских войск.Я не думаю, что с региональной точки зрения их возможности должны приниматься во внимание, и я считаю, что на столе российских стратегов есть также анализ того, что эскалация приведет к потере этого военного потенциала в Приднестровье, пусть и ограниченного.***Свободная Европа: Журналист-фрилансер Владислав Есипенко, работавший для крымского портала Свободной Европы Крым.Реалии, в течение двух дней подвергался пыткам электрическим током в застенках ФСБ России, в итоге дал признательные показания против себя. ФСБ России обвиняет журналиста в сборе информации в Крыму в пользу Украины. После пыток так называемые «показания» журналиста транслировались на российском телеканале «Крым24».Подробнее об этой истории – материал наших коллег с телеканала Настоящее время. О том, что Владислава Есипенко сотрудники ФСБ России пытали током рассказал на своей странице в фейсбуке главный редактор украинского издания «Граты» Антон Наумлюк. Антон Наумлюк: Надевали на голову что-то, подключали ток и постепенно увеличивали, когда боль становилась более терпимой, скажем так. Это продолжалось первые два дня, после чего он согласился с тем, что ему предъявляли сотрудники ФСБ.Таким образом у него получили первые признательные показания, которые потом еще и записали в интервью на «Крым24», — рассказывает Антон Наумлюк.В так называемом «интервью» российскому телеканалу «Крым24» Владислав Есипенко заявил, что был задержан «за транспортировку взрывного устройства, которое ему передали украинские спецслужбы». Журналист в этом видео выглядит измученным, на лице красные пятна, отвечает на вопросы машинально.После показа в телеэфире этого признания, Владислав Есипенко отказался отвечать на вопросы следователей, сославшись на статью 51 Конституции РФ, которая позволяет ему не свидетельствовать против себя и своих близких, пишет Грати со ссылкой на источники в колонии в Симферополе, где находится задержанный журналист. Редакция Крым.Реалии не располагают подтверждением этой информации из других источников.Владислав Есипенко был задержан 10 марта российскими спецслужбами на трассе Симферополь – Алушта и обвинен в незаконном изготовлении взрывных устройств. Как утверждают в ФСБ, журналист "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма".Арест журналиста также осудил президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. «В то время, когда Кремль преследует и запугивает любой альтернативный голос в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы Радио Свобода, вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", – заявил Джейми Флай.Посольство США в Киеве осудило арест журналиста и считает его политически мотивированным.Российские власти должны освободить задержанного в аннексированном Крыму Владислава Есипенко, а Украина и международное сообщество – усилить давление на Россию за преследования на аннексированном полуострове. Об этом говорится в совместном заявлении украинских правозащитников, сообщает Крымская правозащитная группа. Украинские власти возбудили уголовное дело в связи с незаконным задержанием журналиста, а МИД Украины выразил «решительный протест» против ареста Владислава Есипенко и потребовал предоставить ему независимого адвоката.Адвокат журналиста Алексей Ларин говорит, что у него нет доступа к своему клиенту. В интервью телеканалу Настоящее время адвокат Эмиль Курбединов, специализирующийся на защите обвиняемых ФСБ России в шпионаже и терроризме на Крымском полуострове, говорит, что доступ адвокатов ограничен специально для сокрытия следов пыток. «Когда не допускают в СИЗО, на избрание меры пресечения, на следственные действия — это более тревожные звонки, и здесь мы уверены, что это делается именно из-за того, чтобы скрыть побои, физическое или другое психологическое давление для получения нужных показаний, — говорит Эмиль Курбединов.- Эмиль, а встречались ли в вашей практике, возможно, в практике ваших коллег случаи, когда обвинения были по факту оправданы – то есть когда подозреваемые действительно собирались что-то взорвать, поджечь в Крыму или собирали информацию для украинской разведки?Эмиль Курбединов: В моей практике такого не было. Я не встречал таких уголовных дел, где действительно речь идет о попытке совершения террористического акта и захвата власти. В большей степени у меня в производстве дела по так называемым террористическим статьям, где основными доказательствами являются разговоры о политике и религиозные разговоры. Таким людям подкидывают книги религиозные.Здесь вообще ничего близкого, например, с терроризмом нет. Просто Россия признала какую-то организацию террористической, и уже к ней приписываются, и люди автоматом становятся террористами, либо варианты с такими боеприпасами и секретными свидетелями, но в моей практике я таких дел не встречал.- Вы понимаете, с какой целью ФСБ фабрикует подобные дела?Эмиль Курбединов: Это определенное давление на активистов, это попытка обелить себя на международной арене, якобы что здесь имеется терроризм, экстремизм, коего не было на протяжении долгих лет до 2014 года. Здесь очень и очень важно в принципе для спецслужб получить якобы признательные показания, которыми они могут перед всеми махать и показывать, что действительно человек признался, что он террорист.По сути, все суды абсолютно с обвинительным уклоном, и если так по логике брать, то и признательных показаний-то никаких не надо, в принципе-то все равно будет обвинительный приговор. Но мы видим, насколько важно для спецслужб, чтобы человек сам подписался под этими обвинениями, а еще лучше, чтобы он оговорил других.Здесь много решается вопросов, один из самых главных, я думаю, что это для того, чтобы показать мировому сообществу и показать борьбу, и оправдать себя перед мировым сообществом, что действительно, оказывается, в Крыму есть террористы в числе крымских татар, украинцев и так далее, и экстремисты, и здесь такая деятельность ведется. Я думаю, именно ради этого.Глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник подтверждает, что обвиняемых в шпионаже и экстремизме в Крыму пытают с целью самооговора. «Кто-то выдержит пытки, но не выдержит угроз ребенку или близким. К каждому человеку ФСБ может найти ужасный подход», — говорит Ольга Скрыпник.Ольга Скрыпник: Всегда обвинения в шпионаже идут в пользу СБУ или спецслужб Украины. Причем под это может подпадать любая деятельность, которая связана с какой-либо информацией. И, естественно, каких-то четких подтверждений того, что это было передано СБУ или спецслужбам, обычно в материалах дела нет. В лучшем случае это могут быть видео, фотографии, которые человек делал. Как, например, сейчас вменяют Владиславу. Он вообще выполнял журналистскую работу, но это трактуется как работа со спецслужбами. Чаще всего мы фиксировали пытки.Применялись пытки жестокие, угрозы, в том числе сексуального характера, вплоть до применения тока. Психологическое и физическое давление – это неотъемлемая практика таких условных шпионских дел. И постановочные допросы. Такие постановочные видео часто используются и для пропагандистских материалов. То есть еще даже до того момента, как дело попало в суд, в российском и крымском обществе формируется сразу негативное отношение как минимум к этому человеку. Что он там страшный шпион, бандеровец и так далее. Ну и, соответственно, это еще и нарушение презумпции невиновности.В принципе, все эти дела заканчиваются реальным сроком. Бывает разница в том, пошел ли человек на сделку со следствием или нет. Даже если пошел, надо понимать, что часто они это делают либо под пытками, либо под психологическим давлением. Например, к некоторым применяли угрозы, когда семья была в Крыму. Например, маленький ребенок и жена. И мать. И было сказано: "Либо вы подписываете сделку со следствием, либо мы посадим также вашу мать (которая уже пенсионного возраста, и понятно, что для нее это практически смертельно)". Понимаете, к каждому человеку можно найти этот ужасный подход ФСБ: кто-то может выдержать пытки, но не выдержит угроз ребенку или близким.Людей обычно вывозят сразу же в РФ, отправляют в довольно отдаленные тюрьмы. Очень часто это тюрьмы строгого режима, где реально содержатся террористы, преступники. И сидят люди, которые реально не совершили никаких преступлений, и понятно, что дальше пребывание их в этих колониях тоже очень страшное. Мы знаем порядки в российских колониях – они сами по себе ужасные. Но плюс еще представьте особое отношение к гражданам Украины, которые якобы еще обвинены в шпионаже. То есть эти люди потом находятся в ужасных, по сути, пыточных условиях, пока они отбывают свое незаконно вынесенное им наказание.Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года после так называемого референдума в присутствии многочисленных вооруженных военных. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России, а страны Запада ввели против Москвы экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и заявляет, что таким образом была «восстановлена историческая справедливость». Среди тех, кто активно выступал против аннексии, были крымские татары. Многие из них подверглись судебному преследованию со стороны России по обвинению в экстремизме.