Ați văzut-o? O femeie din Constanța a fost dată dispărută. Autoritățile au demarat căutările

11:20

Smiley a intrat de-a lungul timpului în atenţia publicului şi datorită relaţiilor pe care le-a avut. După ce s-a despărțit de Laura Cosoi, femeia cu care artistul a avut o relaţie de cinci ani, s-a […] The post Nu a „iertat” nimic! Cu ce femei celebre a fost cuplat Smiley. Starul de la Pro TV a avut iubite numai una și una appeared first on Cancan.