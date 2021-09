A scos banii în teanc mare și a plecat la plimbare! Ce a făcut Vali Vijelie în bancă, înainte de a lua plicul plin de bani

11:50

Eva Zaharescu și Ștefan Manolache s-au despărțit. Fiica Andreei Berecleanu și-a serbat ziua de naștere alături de prieteni și familie. Marele absent a fost chiar iubitul acesteia. Fiica Andreei Berecleanu are ”verde” la noi […] The post Fiica Andreei Berecleanu ”i-a dat papucii” lui Ștefan Manolache. Eva Zaharescu și-a făcut de cap la ziua ei de naștere appeared first on Cancan.