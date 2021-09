Cuza de la Noaptea Târziu şi-a găsit dragostea la Asia Express? Artistul a cerut în căsătorie o domnişoară

16:30

Puțini sunt cei care se întreabă: ”Ce studii are, de fapt, Jador?”. Faimosul cântăreț ar putea da clasă multor ”vedete” apărute peste noapte. De când a devenit persoană publică, Jador a atras multe antipatii. […] The post Câte clase are Jador? Îți vei schimba parerea despre el appeared first on Cancan.