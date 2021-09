Nicolae Botgros suferă enorm la două luni de când și-a pierdut soția: ”Puterea mea astăzi zace în pământ”

22:40

Polițiștii efectuează căutări pentru găsirea unei femei, în vârstă de 91 ani, din localitatea Mangalia, județul Constanța. Polițiștii municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la dispariția FLORENȚEI MOTOI de 91 de ani, din municipiul […] The post Ați văzut-o? O femeie din Constanța a fost dată dispărută. Autoritățile au demarat căutările appeared first on Cancan.