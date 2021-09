Gloria Buzău trimite şase handbaliste la Naţională, pentru preliminariile EURO 2022

12:45

Premierul Florin Cîţu a răspuns afirmativ în privinţa faptului că ar aştepta un semn din partea USR PLUS privvind întoarcerea la negocieri, însă în urma retragerii moţiunii de cenzură pe care USR PLUS a depus-o în Parlament alături de AUR. Premierul îi acuză pe cei din USR PLUS că susţin tacit activitatea anti-vaccinistă a AUR pentru că au nevoie de voturile lor în Parlament.