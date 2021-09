Momente grele pentru Andreea Esca! Aris, fiul său, a plecat de acasă. Tânărul va studia la o facultate din Spania. „A fost mai greu decât am crezut.”

10:30

Astăzi se va da startul în 16-imile de finală ale Cupei României. Jocurile se dispută în sistem eliminatoriu, într-o singură manşă, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasată în campionatul precedent. În […] The post Cupa României se joacă și la pariuri » „Combo-ul” zilei are cota 8.37 »» appeared first on Cancan.