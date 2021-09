Radu Banciu jigneşte familia Emmei Răducanu: „Giuleşteanul de taică-su dăduse jaf la o bancă“ VIDEO

Prezentatorul emisiunii „Football All Inclusiv“, care e difuzată de postul Look Sport, a vorbit, în stilul său caracteristic, despre campioana de la US Open, născută dintr-un tată român şi o mamă chinezoaică.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)