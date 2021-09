Furt de zile mari, în Italia. Român jefuit de propria soră, în plină stradă. Femeia a fost ajutată de o prietenă

16:45

Direcția Națională Anticorupție a confirmat informațiile prezentate, în premieră, de Realitatea Plus, privind o anchetă ce ar viza modul în care au fost achiziționate 120 de milioane de doze de vaccin anti-COVID. Într-un comunicat oficial, DNA precizează că este cercetat unu posibil abuz în serviciu și că, momentan, nu sunt persoane vizate. Potrivit unor surse Realitatea Plus, denunțul ar fi venit din tabăra USR Plus, formațiunea care a deținut portofoliul de la Ministerul Sănătății, până la retragerea de la guvernare.