Scandalul submarinelor: avea oare Macron dreptate în legătură cu NATO?

Europa Libera, 21 septembrie 2021 22:40

NATO se regăsește deodată în mare încurcătură, într-o adevărată criză diplomatică inedită în scandalul cu submarinele franceze, într-așa măsură încât unii se întreabă dacă nu cumva Emmanuel Macron avea dreptate în legătură cu NATO, când a zis că e în «moarte cerebrală».În noiembrie 2019, Macron crease vâlvă când a spus, într-un interviu cu săptămânalul britanic The Economist, că NATO se află în “moarte cerebrală”. Mai mult, întrebat dacă el mai vede faimosul Articol 5 al NATO, care spune că un atac împotriva unuia din membri va fi considerat un atac împotriva tuturor, ca pe o garanție de securitate, Macron spusese atunci foarte sec: „I don’t know”.Ba chiar, au pornit acum din nou speculațiile în legătură cu poziția Franței în NATO. Generalul de Gaulle a fost cel care și-a retras țara din structurile militare centrale ale NATO. Situația a fost apoi perpetuată de toți succesorii lui De Gaulle, inclusiv de Mitterrand, Franța participând doar la operațiuni punctuale, dar nefăcând parte, vreme de decenii, din comandamentul integrat. Cel care a făcut Franța să reintre pe deplin în structurile NATO a fost Nicolas Sarkozy.Acum sunt voci în Franța, chiar și printre apropiații lui Macron, că Franța ar sta mai bine în afara comandamentului integrat al Alianței. Ceea ce nu ar însemna o retragere din NATO, ci mai mult din structurile politice ale Alianței.Sigur, cerându-i ministrului de externe Jean-Yves Le Drian să folosească un limbaj care de obicei nu este câtuși de puțin asociat cu diplomația, cu atât mai puțin între aliați, pentru a descrie gestul american – “minciuni”, “duplicitate”, “brutalitate” și “dispreț” – și rechemându-l acasă pe ambasadorul Franței la Washington, o premieră absolută, Macron “atacă direct Statele Unite”. Într-o analiză, New York Times estimează că asta este ’“un pariu foarte riscant chiar și pentru un jucător îndrăzneț” și se întreabă: “Oare președintele Franței are suficiente cărți în mână?”La rândul său, The Local, site-ul de informații pan-european de limbă engleză, cu sediul la Stockholm, care are cinci milioane de abonați, conchide că în mod vizibil Macron nu se înșela în legătură cu moartea Alianței Nord Atlantice.Deocamdată, Macron nu s-a pronunțat public în chestiunea afrontului adus Franței prin ruperea contractului de 50 de miliarde de euro, negociat cu Australia încă din 2016. Mai mult, Macron încă nu a vorbit telefonic cu Joe Biden, deși propunerea unei discuții a venit de la președintele SUA.Se anunță chiar că Franța, ca represalii, ar încerca acum să blocheze sau să întârzie semnarea tratatului comercial UE – Australia. Macron nu merge nici la ONU, la adunarea generală anuală de săptămâna aceasta, unde a trimis doar un video pre-înregistrat.Ba chiar, ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian, prezent săptămâna aceasta la New York, în marginea adunării generale ONU, a anunțat că nu are intenția să se întâlnească cu omologul său american Antony Blinken.Europenii sunt greu de mobilizatScandalul submarinelor vine și după retragerea americană din Afganistan, cu tot haosul de la aeroport, fără ca NATO să fi fost consultată de Joe Biden în legătură cu condițiile precise.NATO nu poate face nimic în acest moment ca instituție. Germania e în plină campanie electorală și nu se știe cine o va înlocui pe Angela Merkel. Macron se arată în acest moment ca singurul lider capabil să apare interesele Europei, dar el a primit, cum s-au exprimat miniștrii lui, un „cuțit în spate”. Asta cu toate că Franța este o putere în Pacific și Oceanul Indian, unde, spre deosebire de SUA, posedă teritorii ce fac parte legal din teritoriul național.Riscul unei rupturi în NATO este așadar real, cum a spus-o luni fostul ambasador britanic la Paris, Peter Ricketts. Altfel zis, ceea ce nu reușise Donald Trump e pe cale să reușească acum Joe Biden... fără să vrea.Rămâne proiectul real și vechi al unei armate europene, proiect sprijinit de Macron, însă e greu de imaginat în ce fel el i-ar putea atrage pe ceilalți europeni, în absența unei participări a Marii Britanii. 

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Acum 30 minute
22:40
Scandalul submarinelor: avea oare Macron dreptate în legătură cu NATO? Europa Libera
NATO se regăsește deodată în mare încurcătură, într-o adevărată criză diplomatică inedită în scandalul cu submarinele franceze, într-așa măsură încât unii se întreabă dacă nu cumva Emmanuel Macron avea dreptate în legătură cu NATO, când a zis că e în «moarte cerebrală».În noiembrie 2019, Macron crease vâlvă când a spus, într-un interviu cu săptămânalul britanic The Economist, că NATO se află în “moarte cerebrală”. Mai mult, întrebat dacă el mai vede faimosul Articol 5 al NATO, care spune că un atac împotriva unuia din membri va fi considerat un atac împotriva tuturor, ca pe o garanție de securitate, Macron spusese atunci foarte sec: „I don’t know”.Ba chiar, au pornit acum din nou speculațiile în legătură cu poziția Franței în NATO. Generalul de Gaulle a fost cel care și-a retras țara din structurile militare centrale ale NATO. Situația a fost apoi perpetuată de toți succesorii lui De Gaulle, inclusiv de Mitterrand, Franța participând doar la operațiuni punctuale, dar nefăcând parte, vreme de decenii, din comandamentul integrat. Cel care a făcut Franța să reintre pe deplin în structurile NATO a fost Nicolas Sarkozy.Acum sunt voci în Franța, chiar și printre apropiații lui Macron, că Franța ar sta mai bine în afara comandamentului integrat al Alianței. Ceea ce nu ar însemna o retragere din NATO, ci mai mult din structurile politice ale Alianței.Sigur, cerându-i ministrului de externe Jean-Yves Le Drian să folosească un limbaj care de obicei nu este câtuși de puțin asociat cu diplomația, cu atât mai puțin între aliați, pentru a descrie gestul american – “minciuni”, “duplicitate”, “brutalitate” și “dispreț” – și rechemându-l acasă pe ambasadorul Franței la Washington, o premieră absolută, Macron “atacă direct Statele Unite”. Într-o analiză, New York Times estimează că asta este ’“un pariu foarte riscant chiar și pentru un jucător îndrăzneț” și se întreabă: “Oare președintele Franței are suficiente cărți în mână?”La rândul său, The Local, site-ul de informații pan-european de limbă engleză, cu sediul la Stockholm, care are cinci milioane de abonați, conchide că în mod vizibil Macron nu se înșela în legătură cu moartea Alianței Nord Atlantice.Deocamdată, Macron nu s-a pronunțat public în chestiunea afrontului adus Franței prin ruperea contractului de 50 de miliarde de euro, negociat cu Australia încă din 2016. Mai mult, Macron încă nu a vorbit telefonic cu Joe Biden, deși propunerea unei discuții a venit de la președintele SUA.Se anunță chiar că Franța, ca represalii, ar încerca acum să blocheze sau să întârzie semnarea tratatului comercial UE – Australia. Macron nu merge nici la ONU, la adunarea generală anuală de săptămâna aceasta, unde a trimis doar un video pre-înregistrat.Ba chiar, ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian, prezent săptămâna aceasta la New York, în marginea adunării generale ONU, a anunțat că nu are intenția să se întâlnească cu omologul său american Antony Blinken.Europenii sunt greu de mobilizatScandalul submarinelor vine și după retragerea americană din Afganistan, cu tot haosul de la aeroport, fără ca NATO să fi fost consultată de Joe Biden în legătură cu condițiile precise.NATO nu poate face nimic în acest moment ca instituție. Germania e în plină campanie electorală și nu se știe cine o va înlocui pe Angela Merkel. Macron se arată în acest moment ca singurul lider capabil să apare interesele Europei, dar el a primit, cum s-au exprimat miniștrii lui, un „cuțit în spate”. Asta cu toate că Franța este o putere în Pacific și Oceanul Indian, unde, spre deosebire de SUA, posedă teritorii ce fac parte legal din teritoriul național.Riscul unei rupturi în NATO este așadar real, cum a spus-o luni fostul ambasador britanic la Paris, Peter Ricketts. Altfel zis, ceea ce nu reușise Donald Trump e pe cale să reușească acum Joe Biden... fără să vrea.Rămâne proiectul real și vechi al unei armate europene, proiect sprijinit de Macron, însă e greu de imaginat în ce fel el i-ar putea atrage pe ceilalți europeni, în absența unei participări a Marii Britanii. 
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Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
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CEDO: Rusia este responsabilă de asasinarea lui Aleksandr Litvinenko la Londra Europa Libera
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit că Rusia este „responsabilă” de „asasinarea” fostului agent de informații rus Aleksandr Litvinenko otrăvit cu poloniu radioactiv la Londra, în 2006.Fost agent KGB și apoi FSB, Litvinenko a devenit un critic virulent al președintelui rus Vladimir Putin, iar pe patul de moarte l-a acuzat pe Putin că a dat ordin să fie asasinat.O anchetă britanică a ajuns la concluzia că lui Litvinenko i s-a pus poloniu 210 în ceai, iar principalii suspecți sunt doi ruși, Andrei Lugovoi și Dmitri Kovtun, CEDO bazându-și decizia pe această anchetă.Într-un comunicat pe 21 septembrie, instanța de la Strasbourg a spus că există „o puternică prezumție” că suspecții indicați de ancheta britanică „au acționat ca agenți ai statului rus”. CEDO a mai spus că Rusia nu a furnizat vreo explicație alternativă „satisfăcătoare și convingătoare” și nici nu a efectuat vreo anchetă internă.Atât cei doi suspecți, cât și Rusia au negat însă orice implicare în moartea lui Litvinenko. Kremlinul a respins hotărârea CEDO, numind-o „neîntemeiată”.„Mă îndoiesc că CEDO are competența sau posibilități tehnologice de a dispune de informații” cu privire la acest caz, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.Agenția Reuters l-a citat pe Lugovoi, spunând că hotărârea CEDO este „motivată politic”.Litvinenko a fugit din Rusia în 1999 după ce a dezvăluit un presupus plan al FSB de a-l ucide pe magnatul Boris Berezovski, o figură proeminentă printre oligarhii ruși, care s-au îmbogățit din privatizarea activelor statului în urma prăbușirii sistemului comunist sovietic.Având o mare influență la Kremlin sub fostul președinte rus Boris Elțîn, Berezovski a contribuit la ascensiunea lui Putin, care a preluat puterea în 2000. Dar când Putin s-a întors împotriva oligarhilor, Berezovski s-a autoexilat în Marea Britanie.În 2006, anul în care Litvinenko a fost otrăvit la Londra, Putin a promulgat o lege prin care serviciile de informații ruse erau autorizate să efectueze asasinate în străinătate.În ianuarie 2016, judecătorul britanic Robert Owen, care a condus o anchetă cu privire la moartea lui Litvinenko, a declarat că este probabil ca Putin să fi aprobat operațiunea de asasinare. Owen a spus că este sigur că Lugovoi și Kovtun l-au ucis pe Litvinenko punându-i o doză letală de poloniu 210 în ceai, în timpul unei întâlniri la un hotel din Londra.Anchetatorii britanici au găsit urme de poloniu 210 în hoteluri, restaurante și aeronave utilizate de Lugovoi, care, în decembrie 2006, a urmat un tratament la Moscova contra consecințelor expunerii la radiații. În 2007, Lugovoi a fost ales membru al Dumei de Stat din Rusia, iar în 2015 Putin l-a decorat cu o medalie „pentru servicii în folosul patriei”. 
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Din noiembrie, cei vaccinați anti-Covid pot călători în America Europa Libera
Casa Albă a informat că din luna noiembrie, Statele Unite vor relaxa restricțiile de călătorie din străinătate, pentru cei vaccinați, care doresc să se deplaseze în America. Aceste noi reglementări, care acoperă și țările Schengen și Marea Britanie vor echilibra regimul de călătorie, cel puțin cu Europa, ținând cont de faptul că în vară, majoritatea țărilor europene au permis accesul americanilor, în timp ce Washingtonul nu a făcut-o.Lipsa de reciprocitate a fost în ultimele luni un reproș des auzit, în relația cu o mare parte a Europei. Cei care nu sunt cetățeni sau rezidenți americani vor trebui să prezinte, la intrarea în țară, dovada vaccinării și un test negativ făcut în interval de 72 de ore înaintea plecării din țara de origine. Noile măsuri vor intra în vigoare în noiembrie, industria turismului de aici considerând că acest anunț va stimula călătoriile în timpul sărbătorilor de iarnă. Această industrie a solicitat schimbările de luni de zile, după ce Trump impusese restricții care vizau 30 de țări în martie 2020, restricții la care până acum Biden nu a renunțat.Administrația de la Washington va înăspri restricțiile pentru americanii nevaccinați care călătoresc, ei vor trebui să se testeze cu o zi înainte de plecarea din America și după ce revin în țară.Se anticipează că relaxarea restricțiilor pentru străini va contribui nu doar la creșterea turismului, dar va afecta și multe alte industrii care au nevoie de libertatea de circulație pentru evenimente, târguri și întâlniri de afaceri. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor va solicita liniilor aeriene să colecteze informații care să permită monitorizarea celor care intră în țară, în cazul în care aceștia prezintă simptome de COVID – vor fi colectate numere de telefon, adrese email și locația la prima destinație. Noile măsuri nu îi vizează pe copiii care nu au vârste la care vaccinuri sânt aprobate. Autoritățile medicale vor stabili în intervalul următor cum vor fi definite vaccinurile acceptabile, care permit intrarea în Statele Unite.  
15:30
В приднестровском вопросе «все в руках Кишинева, а Украина пойдет на встречу Молдове» Europa Libera
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Свободная Европа и программа Приднестровские диалоги. В студии Александр Фрумусаки.Сегодня в выпуске: Позиция новой молдавской власти по приднестровскому урегулированию. Вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников обсудил в Кишиневе укрепление отношений Кишинева и Киева — в сфере экономики, энергетики, пограничного контроля, а также в области безопасности и разрешения сепаратистских конфликтов. И о футболе — соревнования или средство расширения политического и геополитического влияния? Обсудим тему на примере приднестровской команды «Шериф-Тирасполь» и ее попадания в Лигу чемпионов под флагом Республики Молдова.Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Сначала как обычно обзор главных событий минувшей недели.Приднестровский лидер Вадим Красносельский объявил в воскресенье, что будет баллотироваться на второй срок на выборах главы региона. Это заявление не стало неожиданностью, учитывая, что на левом берегу у Красносельского пока нет потенциальных конкурентов. Выборы состоятся в ноябре. Предыдущие выборы в законодательные органы власти в конце прошлого года еще больше укрепили позиции партии «Обновление», контролируемой олигархами холдинга «Шериф». В последние годы тираспольский режим методично преследует всех оппонентов, устраняет любую конкуренцию, было возбуждено несколько уголовных дел против оппонентов режима по обвинению в «экстремизме» и «оскорблении» Красносельского». Противники главы региона все еще находятся либо находились за решеткой — например, коммунист Олег Хоржан или недавно освобожденный активист Геннадий Чорба. Несколько оппонентов тираспольского режима подверглись преследованиям и вынуждены были бежать из региона.Председатель парламента Игорь Гросу сообщил в телеэфире, что приднестровского лидера Вадима Красносельского больше не пустят в VIP-зал кишиневского аэропорта, и он будет вынужден проходить регистрацию и контроль наравне со всеми пассажирами. «Граждане должны видеть его и иметь возможность поговорить с ним», — сказал Игорь Гросу.Вадим Красносельский призвал жителей Приднестровья прийти и проголосовать на выборах в Государственную Думу России 19 сентября. «Эти выборы также очень важны для нашей республики — поддержка мира и стабильности на Днестре, социально-экономическое развитие Приднестровья», — сказал Красносельский. Россия откроет 27 избирательных участков в приднестровском регионе. Никакое другое государство никогда не открывало избирательные участки на неподконтрольной Кишиневу территории левобережья Днестра, официальный Кишинев до сих пор не отреагировал на намерение России открыть участки в Приднестровье.В субботу в Молдове вступили в силу новые ограничения по борьбе с распространением COVID-19. Теперь чтобы принять участие в публичных мероприятиях, концертах, театральных представлениях и вечеринках в клубах нужно предъявить сертификат о вакцинации, либо отрицательный тест на коронавирус. Чрезвычайная положение в сфере здравоохранения действует до 30 октября.Соединенные Штаты отметили 20-ую годовщину терактов 11 сентября 2001 года памятными церемониями по всей стране, а президент Джо Байден призвал американцев к единству. В Нью-Йорке, в мемориальном музее 11 сентября, расположенном на месте разрушенных башен-близнецов, с 08:46 по местному времени, после минуты молчания начали вслух зачитывать имена жертв. В это время 20 лет назад первый самолет врезался во Всемирный торговый центр. На церемонии присутствовали президент Джо Байден и бывшие президенты Барак Обама и Билл Клинтон. Крупнейший в истории теракт унес жизни около 3 тысяч человек. В ответ Соединенные Штаты и их британские союзники начали 7 октября 2001 года операцию по свержению режима талибов и разгром террористических организаций.В пятницу Россия и Беларусь приступили к совместным военным учения у границ НАТО на фоне стремления Москвы и Минска укрепить военные связи и в условиях сохраняющейся напряженности с Западом. В маневрах «Запад-2021», которые продлятся неделю и пройдут в регионах Беларуси, на западе России и на побережье Балтийского моря, будут задействованы 200 000 солдат, сотни единиц боевой техники. Крупнейшие военные учения в Европе за последние десятилетия, вызывают беспокойство НАТО, альянс заявляет, что Москва отказалась приглашать иностранных наблюдателей, хотя обязана сделать это в соответствии с международными соглашениями.«Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2». Газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год должен доставлять топливо напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря, в обход Украины. Многие страны мира рассматривают его как угрозу экономической безопасности Европы и рычаг для давления Москвы на Киев. Поставки газа по газопроводу могут начаться с 1 октября. Сейчас большая часть российского газа в Европу поставляется через территорию Украины. США, ряд стран Евросоюза и Украина считают, что строительство ветки в обход страны позволит Москве усилить давление на Киев и зависимость стран ЕС от российских поставок.***Свободная Европа: Законодательный орган левобережья — Верховный Совет — приступил к работе после каникул; среди приоритетов предстоящей сессии: вопросы, связанные со здравоохранением на фоне увеличения числа заражений коронавирусом, в том числе запуск реабилитационной постковидной программы, а также принятие бюджета региона на следующий год. Приднестровский бюджет традиционно дефицитный — в размере более 50 процентов, и совершенно не ясно, из каких источников удается ежегодно покрывать дефицит.Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах приднестровских городов — что, по их мнению, должно стать приоритетом на следующий период.- Уехал бы при первой возможности, чтобы не вспоминать про весь этот хаос, что здесь.- Вообще всегда хочется, чтобы была какая-то стабильность. Зарплата была, да, внимание к людям какое-то.- Действительно, не хватает трудовой занятости, как молодым, так и людям среднего возраста. Пенсионеры – я уже не знаю, как они тут выживают, но молодежь, которая тут при хороших местах, я так понимаю, они находят себя, а есть послабее уровень, может, образование похуже, и им уже труднее пробиться. Им приходится уезжать за длинным рублем, возможно, хотя сейчас же особо длинного рубля и нигде нет. Есть, но очень тяжелый хлебушек. А здесь пробиться, чтоб полноценно жить, я имею в виду — создавать семью, детей растить — очень не так уж сладко. Если нет родителей и их помощи, то похуже получается при таких заработках.- Просто я поражаюсь этому всего. Пока здесь монополия, нас просто напросто забывают. Придет другая власть — то же самое будет. Если бы меня избрали президентом, я был бы коммунистом.- Я вообще не знаю, что они делают. Вот городской совет — я вижу , что делает. В городе становится красиво, порядок. А Верховный совет никаких своих обещаний практически не выполнил. Бла-бла-бла. Информация закрыта, и непонятно, что они там говорят. По факту — никаких дел нет.- На мамочек обратить внимание, которые сидят в декрете. Я о себе говорю. Неделю назад я столкнулась с такой ситуацией: разболелся зуб. Пошла делать зуб, сказали, полечить и пломбу поставить — 700 рублей. Откуда у мамы, которая сидит в декрете, такие деньги? Получает на ребенка 1070 рублей в месяц, с двумя детьми. Вот, пожалуйста, хотя бы какие-то льготы.- Надо что-то решать по поводу выезда наших машин за границу. Это, по-моему, главное, все сейчас так скажут.***Свободная Европа: Через несколько дней после встречи в Бендерах вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского и представителя Тирасполя Виталия Игнатьева, Кишинев представил позицию центральных властей по урегулированию приднестровского конфликта. Противодействие коррупции и контрабандным схемам, решение чувствительных вопросов, включая политические, и защита учеников и учителей школ с румынским языком обучения на левом берегу Днестра — это основные вопросы, на решении которых Кишинев будет настаивать в отношениях с Тирасполем. Подробности — в материале Дианы Рэйляну.Встреча в Бендерах стала первой встречей переговорщиков от Кишинева и Тирасполя с момента прихода к власти «Партии действие и солидарность». Дискуссии между вице-премьером по реинтеграции Владом Кульминским и представителем Тирасполя Виталием Игнатьевым были обусловлены проблемой нейтральных номеров. Кишинев попросил Киев отложить вступление в силу запрета на пересечение границы приднестровских машин без нейтральных номеров, но украинская сторона на уступки не пошла.Власти Молдовы в лице вице-премьера Влада Кульминского представили план действий правительства на следующие два года в области реинтеграции страны. По словам Кульминского, до сих пор взаимодействие государственных структур по приднестровской проблематике напоминало басню «лебедь, рак и щука».Влад Кульминский: Таможня работала отдельно, министерство экономики — тоже отдельно, как и министерство внутренних дел и другие госструктуры: налоговая, Национальный банк — и у нас, по сути, не было плана хорошо продуманной последовательной политики для реинтеграции страны. (...) Мы намерены покончить со всеми схемами, другими нарушениями. Очень важно, чтобы Кишинев начал говорить с точки зрения национальных интересов, а не опираясь на личные интересы.На протяжении многих лет наблюдатели, занимающиеся приднестровским вопросом, обвиняли молдавских политиков в отсутствии реальной заинтересованности в решении конфликта. Напротив, многие соглашались на сохранение статус-кво региона, преследуя узкие интересы, тем самым оказывая медвежью услугу своей собственной стране. Влад Кульминский настаивает на том, что в формат переговоров «5 + 2» должны быть включены и политические вопросы, которые считаются чувствительными для Тирасполя. Вице-премьер уточнил, что особое внимание будет уделено школам с румынским языком обучения на левом берегу Днестра:Влад Кульминский: Мы не приемлем подходы, когда эти школы будут каким-то образом использоваться в качестве рычагов для получения уступок по другим направлениям. Речь идет о праве детей на образование, и мы хотим надеяться, что все, в том числе на левом берегу, это понимают. Эти школы должны нормально работать, и мы должны активно говорить об улучшении образовательного процесса, и ни в коем случае не допустить использования этих школ в различных политических играх.Правозащитники призывают Кишинев не игнорировать и социальные вопросы, особенно те, решение которых может улучшить качество жизни рядовых граждан. Адвокат Павел Казаку из ассоциации Promo-Lex напоминает, что правозащитники на правом берегу Днестра лишены возможности наблюдать за ситуацией в регионе, поэтому для них единственная возможность узнать, что происходит на левом берегу — визиты докладчиков ООН:Павел Казаку: Бюро по реинтеграции, в сотрудничестве с другими учреждениями, собирается приложить усилия по привлечению международных организаций для эффективного мониторинга за территорией левобережья Днестра, наиболее важной проблемой является отсутствие информации из Приднестровского региона. В этом смысле специальные докладчики ООН — очень ожидаемая помощь.Нарушения прав человека на левом берегу Днестра в последнее время все больше привлекают внимание международного сообщества, особенно после увеличения числа обвинительных приговоров против активистов и журналистов, критикующих тираспольский режим. Канада и США недавно отреагировали на эти обвинения. Представитель США в ОБСЕ Кортни Австриан осудила «продолжающееся вопиющее нарушение прав человека в приднестровском регионе» и призвала прекратить злоупотребления и освободить политических заключенных.***Свободная Европа: Кишинев и Киев продолжат усилия по сближению и синхронизации действий Молдовы и Украины в самых разных сферах — от экономического сотрудничества, торговли, инвестиций, экологии и защиты реки Днестр до развития инфраструктуры, объединяющей обе страны, а также скоординированных действий в области безопасности и разрешения конфликтов в обеих странах.Обо всем этом шла речь во время визита в Кишинев вице-премьера по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, он также является сопредседателем молдавско-украинской межправительственной комиссии.Сближение Кишинева и Киева началось после победы Майи Санду на президентских выборах в декабре 2020 года и после того, как власть в Республике Молдова перешла к Партии действий и солидарности по итогам парламентских выборов 11 июля этого года.В Кишиневе Алексей Резников встретился с премьер-министром Натальей Гаврилицей — стороны обсудили «необходимость достижения прогресса в совместном контроле на молдавско-украинской государственной границе». В настоящее время совместный контроль на приднестровском участке границы осуществляется только в пункте пропуска Первомайск-Кучурган, давно говорят о введении совместного контроля на еще 14 КПП, в основном на участках, не контролируемых Республикой Молдова.Тема вновь стала актуальной после смены власти в Молдове.Новое правительство заявило, что ликвидация коррупционных схем, связанных с левобережьем — один из приоритетов в процессе приднестровского урегулирования. В качестве первого шага в этом направлении Украина с 1 сентября запретила движение по своей территории автомобилей с приднестровскими номерами. Теперь, чтобы выехать в Украину, приднестровский транспорт должен быть зарегистрирован в правоохранительных органах Республики Молдова и получить нейтральные номера.В заявлении правительства говорится, что украинский вице-премьер Алексей Резников обсудил «опыт двух стран в продвижении политики реинтеграции». А на встрече сопредседателей молдавско-украинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в которой приняли участие вице-премьер Андрей Спыну, министр экономики Серджиу Гайбу и министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу, обсудили реализацию инфраструктурных проектов, взаимную либерализацию автомобильного и воздушного движения, а также завершение демаркации границы и урегулирование имущественных отношений.Говорили и о поставках электроэнергии из Украины, учитывая, что Республика Молдова пока покупает только электроэнергию, произведенную в приднестровском регионе, на Кучурганской ГЭС, принадлежащей российскому концерну РАО ЭС.Еще одна приоритетная тема — увеличение молдавского экспорта на украинский рынок.Республика Молдова и Украина договорились в этом году начать несколько инфраструктурных проектов для улучшения автомобильного сообщения между двумя странами. Строительство моста Косэуць-Ямполь сократит время в пути от Кишинева до Киева до 5 часов. Также обсуждается восстановление прямого железнодорожного сообщения Кишинев-Киев — для этого нужно восстановить отрезок железной дороги Березино-Басарабяска.На встрече также была достигнута договоренность о возобновлении переговоров по вопросу строительства сети гидроэлектростанций на Днестре — амбициозном проекте Украины с множеством экономических преимуществ, но и с серьезными экологическими рисками для реки Днестр. Экологи уверены, что гидроэлектростанции в Украине могут привести к обезвоживанию Днестра на территории Республики Молдова. Совместное заседание по этому вопросу состоится в ближайшее время, и в заявлении украИнской стороны говорится: «Алексей Резников заверил молдавских партнеров, что Украина заинтересована в чистоте Днестра и не допустит ухудшения качества воды». «Днестр — источник питьевой воды как для жителей Молдовы, так и для жителей Украины», — говорится в заявлении украинской стороны.Правительство Молдовы заявляет, что «визит стал продолжением отличного сотрудничества, которое начало складываться между двумя странами, и эти отношения будут углубляться в будущем», — конец цитаты.***Свободная Европа: Наша коллега Лина Грыу обсудила отношения Кишинева и Киева, а также позицию Украины и перспективы приднестровского урегулирования после смены власти в Республике Молдова с экспертом Артемом Филипенко из Национального института стратегических исследований Украины.Свободная Европа: Одна из главных тем — это приднестровская проблема, и замороженный или не совсем замороженный конфликт в Молдове и Украине. Как вы думаете, возможно ли какое-то более серьезное, скажем так, сотрудничество между Киевом и Кишиневом по этим темам, потому что до сих пор было ощущение, что каждый играет свою партию.Артем Филипенко: Я думаю, что сотрудничество возможно, но оно будет не только, скажем, по линии министерств, да, и я так думаю, что и по президентской линии оно будет развиваться. У нас есть целый ряд механизмов, которые позволяют нам взаимодействовать, начиная от контактов на уровне президентов, на уровне правительств и министерств, и безусловно, на уровне парламентов. Какими могут быть направления сотрудничества? Ну, во-первых, безусловно, важно для нас изучение опыта Республики Молдова в урегулировании. Тут я должен заметить, что независимые, негосударственные эксперты очень многое сделали за последнее время для изучения этой проблематики. Ключевой вопрос, который мы обозначили для себя – то, что Украина никоим образом не должна повторять ошибки Молдовы: не признавать сепаратистов стороной переговоров.К сожалению, очень много проблем Молдовы, связаны с тем, что фактически с 1992 года произошла определенная легитимизация сепаратистов. Это было закреплено в Московском меморандуме. Кстати, с того момента все переговоры сводятся к отношениям Кишинева и Тирасполя, в то время как Российская Федерация, которая во многом инспирировала этот конфликт, и которая поддерживала и продолжает поддерживать приднестровский режим, выступает в качестве посредника. Это фактически то же самое, что сегодня Россия пытается навязать Украине: то есть, посадить за стол переговоров с одной стороны Киев, с другой стороны – оккупационные администрации в Донецке и Луганске, самим уйти и стать посредником, и в случае чего заявлять, что в Украине существует внутренний конфликт, никакой российской агрессии, и стороны должны сами договариваться между собой. То есть, фактически то же самое, что сегодня происходит в Республике Молдова.Свободная Европа: Какие есть у Украины средства для того, чтобы помочь Республике Молдова в решении приднестровской проблемы? При наличии общей границы, наверное, есть рычаги прямого влияния на приднестровский регион, и даже на политическую составляющую переговоров?Артем Филипенко: Ну, тут уже даже последнее решение Украины — не пропускать на свою территорию автомобили с приднестровскими номерами — это уже способ влияния на Приднестровье, способ, скажем так, вовлечения Приднестровья в правовую систему Республики Молдова, потому что теперь, даже не смотря на то, что эти номера носят характер нейтральных, тем не менее, они действуют в легитимном поле, они прошли регистрацию в официальных органах Республики Молдова, и теперь будут допущены к международному передвижению как автомобили, зарегистрированные и имеющие легитимный статус.Свободная Европа: Но в Тирасполе говорят о том, что это блокада.Артем Филипенко: В Тирасполе говорят, что блокада, с 2006 года, с тех пор как Украина ввела таможенные правила, согласно которым признается таможенный документ только Республики Молдова. С точки зрения Тирасполя, вообще все, что будет касаться наведения порядка на границе, с экспортом, в целом, в законодательном плане, будет рассматриваться, как блокада. Точно также Приднестровьем будет рассматриваться как блокада и вопрос о создании совместных таможенно-пограничных пунктов на приднестровском участке границы.Давайте не забывать, что Приднестровье считает себя независимым государством, и соответственно, поднимается вопрос о том, что это якобы ограничение их суверенитета. Это «государство» не признал никто, включая Российскую Федерацию, а тем более Украина. Поэтому кроме внедрения номеров у нас есть еще целый ряд других рычагов, например, уже упомянутое мною создание совместных пунктов пропуска. Здесь, безусловно, многое зависит от совместных действий, потому что, например, должна быть введена вторая фаза на пункте пропуска «Кучурган».Свободная Европа: Но об этом говорят давно. Почему не продвигается все так быстро, как хотелось бы?Артем Филипенко: Да, наверное, не так быстро. И мы, к сожалению, даже на протяжении всего периода приднестровского урегулирования видели, что позиция Украины тоже не всегда была однозначной, и не всегда она соответствовала просьбам Республики Молдова, и скажем, не всегда даже было дружественной по отношению к Республике Молдова. Но я надеюсь, что сегодня, в связи со сменой руководства в Молдове, приходом к власти проевропейского правительства, совпадения внешних трендов — и Украина, и Молдова заявляют о своем европейском устремлении и интеграции — у нас будет, все-таки, определенное понимание и по приднестровскому вопросу.Ну и самое главное: когда говорят то, что вопрос номеров или каких-то отношенией Тирасполь-Кишинев — это внутреннее дело Молдовы, я с этим не соглашаюсь. Потому что с 2014 года, все, что касается Приднестровья, уже перестало быть внутренним делом Молдовы. Сегодня Приднестровье — это инструмент российского влияния в Черноморском регионе. Точно так же, как оккупированный Крым, как оккупированный Донбасс, точно также, как оккупированная Абхазия и Цхинвальский район Грузии. Поэтому это не может быть внутренним делом Молдовы. И с точки зрения Украины, это вопрос национальной безопасности. Здесь многое зависело, опять же, от внутриполитической ситуации в Молдове. Потому что разные политические силы по-разному решали этот вопрос. Фактически, весь процесс урегулирования, он отражает колебания, в зависимости, от смены власти. Пришел Воронин, подписал огромное количество документов, чуть не дошел до Меморандума Козака, отказался. Произошел откат. Потом, в период Плахотнюка, был подписан ряд протоколов, дело затормозилось. Сегодня, как говорится, все в руках Кишинева. Украина, я думаю, по целому ряду вопросов, особенно по Приднестровью, пойдет навстречу.Свободная Европа: Вы говорили об экономических рычагах.Артем Филипенко: Да.  Свободная Европа: О номерах машин, о совместном контроле на границе. Что еще может сделать Украина? Как пойти навстречу?Артем Филипенко: Здесь даже не пойти навстречу, я хотел бы упомянуть об ассоциированном трио, которое было создано, и мы видели негативную реакцию России на Батумскую декларацию. Здесь очень важно, чтобы координация действий трех государств касалась не только вопросов европейской интеграции, но и вопросов безопасности, то есть, формирование некой совместной позиции на международной арене, направленной на деоккупацию своих территорий. Должна быть консолидированная позиция, должны быть, соответственно, общие заявления, общее позиционирование. Необходимо делать так, чтобы эта тематика не сходила с повестки дня международного сообщества — это крайне важно.В этом контексте я хотел бы отметить визит госпожи Санду в Киев и ее участие в Крымской платформе. С ее стороны это был достаточно серьезный политический шаг, и он расценен позитивно в Украине. То есть, подобного рода взаимные политические шаги также могут, как минимум, способствовать тому, чтобы эта тема не сходила с повестки дня ведущих акторов. И постоянно должен ставиться вопрос о выводе российских войск из приднестровского региона, о вывозе вооружений с пункта Колбасное, и третий — ключевой — о замене миротворческой миссии на международную и гражданскую, потому что военная миссия себя исчерпала.Свободная Европа: Господин Филипенко, я думаю, что никто из серьезных аналитиков и экспертов не рассчитывает на то, что Россия будет просто сидеть и смотреть на все эти консолидированные действия, скажем так, Кишинева и Киева, Грузии — на эту региональную консолидацию сил, которые не совсем согласны с политикой России в регионе. Как вы думаете, чем может ответить Россия? Каковы риски?Артем Филипенко: У России очень широкий арсенал воздействия. Мы прекрасно понимаем, что, к примеру, в Молдове ее влияние достаточно высоко, и есть много рычагов давления, начиная от трудовых мигрантов, которые есть, и заканчивая вопросами формирования цены на газ. Есть серьезное информационное влияние, потому что именно российские средства массовой информации находятся в топе — то есть те СМИ Молдовы, которые ретранслируют российские медиа, занимают первые строчки рейтингов. То есть, есть рычаги влияния. И плюс, пророссийские силы.В Украине все намного жестче, потому что Россия отвечает на какие-то украинские инициативы чаще всего эскалацией на линии фронта на востоке. На Донбассе гибнут украинские солдаты. Рычагов влияния очень много. И понятно, я абсолютно с вами согласен, что Россия не будет смотреть. Но именно как раз потому что Россия не будет спокойно наблюдать, как идет эта консолидация, нам как раз и необходимо усилить нашу координацию. Потому что Россия будет всячески пытаться вбить клин между тремя государствами. Давайте вспомним тот же самый визит господина Козака, который внешне выглядел как то, что Молдова договорилась с Россией. На общем фоне, когда у Украины нет подобных отношений с Россией, это могло бы, например, быть использовано для того, чтобы противопоставить Украину Молдове. Да, потому что Молдова договорилась с Россией, а Украина не хочет договариваться. Или то же самое решение о запрете на допуск автомобилей с приднестровскими номерами — там российская пропаганда активно раскручивает тезис о том, что вот уже Тирасполь с Кишиневом договорились, и только Украина не хочет и препятствует тому, чтобы был какой-то консенсус между Тирасполем и Кишиневом. На самом деле, создается такой негативный имидж Украины в молдавском обществе, и я думаю, что эти усилия России будут продолжаться.Свободная Европа: Очень важная тема, которая затрагивается в последнее время все чаще, — тема коррупции в Приднестровье. Особенно после того, как в Кишиневе появилось новое правительство, которое акцентирует внимание на приднестровских коррупционных схемах. Эксперты в Кишиневе говорят, что это один из факторов, мешающих решению приднестровского вопроса, включая политическую составляющую. С другой стороны, понятно, что коррупция в Приднестровье не существует сама по себе. Говорят, что фактор коррупции сильно завязан на Одесском регионе, на людях, там работающих, и так далее. Насколько реально выявить эти схемы и устранить? И насколько этот фактор важен в приднестровском урегулировании, не только на экономическом, но и на политическом уровне?Артем Филипенко: Я думаю, что схемы в той или иной степени известны и правоохранительным органам. Если бы со стороны, к примеру, Республика Молдова, которая проявляет в данном случае инициативу, будем откровенны, потому что большая есть заинтересованности в наведении порядка на границе, последовала бы определенная информация о схемах, участниках, я имею в виду публичные заявления, и если бы эта информация была распространена и в украинском медиаполе, то это один из факторов, который повлиял бы на настроения руководства Украины. Кроме того, насколько я понимаю, есть определенное взаимопонимание в этом вопросе между президентами обоих государств, во всяком случае это было задекларировано. И если со стороны Молдовы будет определенный запрос, то Украина, скорее всего, по ряду вопросов или по большинству пойдет навстречу. Если нет, то, понятно, об этом тоже надо будет говорить публично.Что касается влияния, то да, безусловно, Приднестровье так или иначе выполняет роль серой зоны, через которую идет отмывка, через которую идет контрабанда, и никто этого не скрывает. Есть, например, случаи открытой контрабанды, когда, например, в Одесскую область незаконно завозят табачные изделия, спирт для изготовления контрафактной продукции, либо для того, чтобы переправить эти сигареты далее в Евросоюз. Такие тоже факты есть. Однако большую угрозу представляют серые схемы, в которых задействованы, скорее всего, и представители различных госорганов. И здесь, я думаю, если Молдова покажет пример, Украина не сможет проигнорировать это.Свободная Европа: Вы говорили о том, чем может помочь Украина в приднестровском вопросе. С другой стороны, чем Молдова может помочь Украине, кроме того, скажем, негативного примера, из которого Украина, если захочет, может извлечь какие-то уроки — из истории приднестровского конфликта. А есть какие-то другие моменты?Артем Филипенко: Безусловно! Молодова уже многое сделала, хотя бы то, что она так и не пошла на поводу у России и не имплементировала у себя российские планы реинтеграции путем федерализации Молдовы и тому подобное. Почему? Потому что, откровенно скажу, с 2014 года, как раз основные опасения Украины были связаны даже не с воинским российским контингентом, хотя и это тоже, но и с тем, что Молдове может быть навязан план реинтеграции, невыгодный Молдове, но который потом может быть применен как модель и в Украине. Молдова не пошла по этому пути, и это уже позитивный момент. И мы надеемся, что с приходом к власти проевропейского правительства эта тема вообще не будет подниматься. Это первое.Второе – сегодня многие надежды связаны с возможными внутренними преобразованиями, которые может у себя провести Молдова. Так или иначе, мы смотрим друг на друга. Мы зеркальны. Хотя, понятно, по размерам, численности населения и проблемам, мы существенно отличаемся. Но мы все равно смотрим друг на друга, и здесь может возникнуть ситуация, когда Молдова продемонстрирует большую успешность проведения и рыночных реформ, и демократических преобразований, и борьбы с коррупцией, и в этом плане она будет очень интересна Украине с точки зрения этого опыта. Это тоже очень важный момент, потому что, к сожалению, важным фактором сегодня является разочарование людей. Почему? Потому что в Украине в 2014 году прошла революция достоинства. Да, многое изменилось, но тем не менее радикальных изменений в борьбе с коррупцией, к сожалению, не произошло. И радикального уменьшения коррупционных объемов не произошло. И это вызывает у людей определенную общественную апатию. И чисто по-человечески, и с точки зрения политического расчета, успехи Молдовы в этом направлении были бы весьма показательны для Украины. Хороший пример — это тоже немаловажная вещь.***Свободная Европа: Попадание футбольной команды «Шериф Тирасполь» в Лигу чемпионов — это огромный имиджевый прорыв для региона, успех олигархических покровителей клуба «Шериф», — сказал в интервью Свободной Европе журналист-расследователь Мэдэлин Некшуцу, и он не разделяет радости некоторых болельщиков из Республики Молдова в связи с успехом тираспольского клуба. Мэдэлин Некшуцу отмечает, что приднестровская команда, щедро финансируемая деньгами, полученными от коррупционных схем, ведет неравную борьбу с остальными, совсем небогатыми, клубами в Республике Молдова. Кроме того, более 17 миллионов евро, которые поступят от международных футбольных организаций, попадут непосредственно в клуб «Шериф», так что никакой выгоды для Республики Молдова нет. Мэдэлин Некшуцу: То, что сейчас происходит в футболе очень интересно. Известно, что спорт — это не только спорт сам по себе и состязания, но и с имиджевой точки зрения спорт представляет собой «мягкую силу». Страну, нацию можно продвигать через спорт, чтобы она стала более заметной в мире. Сейчас мы говорим не о стране, поскольку это непризнанный регион...Свободная Европа: И, кстати, по поводу продвижения и имиджа — я видела пост «Шерифа» с поздравлениями «Приднестровской Молдавской Республике» с 31-й годовщиной «независимости».Мэдэлин Некшуцу: Это естественно. С тираспольским «Шерифом» происходит следующее: много лет эта команда использовала Федерацию футбола Молдовы для участия в чемпионатах, в том числе международных. В течение многих лет тираспольский режим много вкладывал в футбол, ведь когда мы говорим о клубе Шериф, мы подразумеваем олигархов Виктора Гушана и Илью Казмалы, которые реально контролируют всю экономику приднестровского региона, в этой ситуации борьба идет неравная.Футбольный клуб, который содержит компания, в отношении которой есть обоснованные подозрения в контрабанде чего угодно — это и сигареты, и нефтепродукты, и многое другое. Эта фирма вкладывает немалые средства в команду, которая спустя годы добилась успеха. Нужно сказать и о легионерах — это зарубежные игроки, которых заманивают в клуб высокими зарплатами, так вот в Шерифе первые 11 игроков — легионеры, там нет ни одного молдавского футболиста — об этом нужно говорить. Первые 11 игроков — это спортсмены из Африки и Южной Америки. И именно эти футболисты смогли спустя долгие годы пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов.Это станет огромным плюсом для тираспольского режима. Представьте, сколько спортивных журналистов приедет в Тирасполь на игры «Реала» и миланского «Интера» потому что играть они будут не в Кишиневе, а в Тирасполе. Сколько испанских и итальянских журналистов приедут и напишут, например, материалы о приднестровском регионе. Это имиджевый прорыв.Мы очень хорошо знаем, что в последние годы приднестровская дипломатия старалась быть как можно более заметной на международном уровне, и в этом ей очень помогала Россия. Но то, что не получилось путем классической дипломатии, они добились благодаря футбольной дипломатии. В этом смысле можно вспомнить и о встрече бывшего премьера Филата с Шевчуком.Локальная футбольная дипломатия сегодня вышла на мировой уровень. И о Приднестровье обязательно напишет международная пресса. И еще неизвестно, какие статьи напишут журналисты, которые приедут сюда, потому что существует местное и региональное восприятие этого анклава. А, может быть, журналисты в Испании, или Каталонии воспримут все по-другому. Нам еще предстоит это увидеть. Но это явно успех.И еще хочу отметить: более 17 миллионов евро, которые поступят от международных футбольных организаций, минуют бюджет Молдавской федерации футбола, они поступят напрямую в тираспольский клуб «Шериф». Так что эти деньги пойдут прямо в карманы одиозных персон. Это легальный и очень прозрачный способ заработать много денег. Хорошо известно, что в странах Восточной Европы и в России существует практика отмывания больших денег через футбольные клубы. И эти деньги только укрепят, усилят этот клуб.Мне лично непонятна радость некоторых болельщиков в Республике Молдова, связанная с выходом тираспольского «Шерифа» в Лигу чемпионов. Я не вижу ничего полезного в этом для молдавского футбола, ни одного молдавского игрока нет в клубе «Шериф-Тирасполь», и я не вижу ничего выгодного для Федерации футбола Молдовы или национальной сборной.Напротив, я вижу некоторые имиджевые потери — если Приднестровье будет представлено отдельно от Республики Молдова, может быть даже как отдельная страна в интерпретации журналистов, которые будут не очень хорошо подготовлены. Так что я не вижу ничего хорошего во всей этой истории.Свободная Европа: Вы очень критичны, но в течение многих лет спорт и, особенно эта история с Шерифом, участие команды в международных соревнованиях считалась историей успеха, примером близости двух берегов и т. д. Неужели такого аспекта вовсе нет или он теряется на фоне имиджевых потерь?Мэдэлин Некшуцу: Не было сближения берегов. В течение многих лет тираспольский «Шериф» доминировал в чемпионате Республики Молдова, и это была неравная борьба. Это неравное соперничество в силу того, что клубы в Молдове очень бедны. Им едва удается удержаться на плаву, некоторые из них были практически распущены во время пандемии, стало ясно, что при малейшем кризисе нет никакой финансовой устойчивости. При этом «Шериф-Тирасполь» позволяет себе приобретать профессиональных игроков из Южной Америки и Африки, некоторых действительно сильных футболистов, но мы ничего не знаем о бюджетах клуба, они не отчитываются перед Кишиневом. Если я не ошибаюсь, только один игрок обладает молдавским гражданством — и это натурализованный бразилец.Речь не идет о продвижении спорта или спортсменов из Республики Молдова, даже из Приднестровья. Если бы это было так, у нас, вероятно, были бы причины для радости. Но мы видим команду, которая стоит очень больших денег, которая принесла доход, и оказалась в групповом этапе Лиги чемпионов и от этого выиграют только владельцы этого клуба. Даже матчи состоятся не в Кишиневе — это тоже важный момент. Мы даже не знаем, разместят ли гостей в Кишиневе. Возможно, они остановятся в гостинице «Россия» в Тирасполе, потому что там относительно нормальные условия. Мы ничего этого не знаем.И когда ничего не известно, нет и четкого представления о том, чем обернется этот успех для Республики Молдова, я думаю, что сомнения в преимуществах для Республики Молдова, молдавского футбола в связи с квалификацией тираспольского «Шерифа» в Лиге чемпионов обоснованы.
Acum 12 ore
13:20
Bulgaria: un nou partid creat pentru a treia rundă de alegeri generale Europa Libera
10:10
Un nou favorit pe scena politică bulgară Europa Libera
În cursul săptămânii va fi constituit un nou proiect politic definit de unii analiști proprezidențial, cu șanse de a obține un rezultat foarte bun în alegerile parlamentare de la 14 noiembrie.Noul partid se bucură înainte de constituire de sprijinul a 10% din alegătorii bulgari. O treime dintre cei ce l-au votat pe învingătorul în alegerile anticipate de la 11 iulie – partidul „Există un astfel de popor” al showman-ului Slavi Trifonov, declară că vor vota partidul sau coaliția în frunte cu a.z. băieți din Harvard Kiril Petkov și Asen Vasilev, miniștrii Economiei și de Finanțe în guvernul interimar condus de Stefan Ianev.Proiectul politic se va numi „Continuăm schimbarea”. Întrucât timpul până la alegerile de la 14 noiembrie este insuficient pentru înregistrarea unui partid, echipa din Harvard va participa pe mandatul unei alte formațiuni. Așa a procedat ex-țarul Simeon de Saxa Coburg Gotha în 2001 și a câștigat alegerile parlamentare.Sunt în curs tratative cu 8 partide mici. Cei doi au avertizat că nu vor oferi locuri de deputați și compensații financiare liderilor partidului sau partidelor partenere.Fostul ministru al Economiei, cu 42% încredere în topul de popularitate, a declarat că noua formațiune va continua războiul anticorupție început de primul guvern Ianev. Prin metode de dreaptă se va urmări ridicarea bunăstării păturilor dezavantajate, accelerarea reformelor în justiție, în învățământ și sănătate.Când au fost miniștri, cei doi au scos la iveală scheme de corupție de sute de milioane în sectorul bancar și în cel al infrastructurii rutiere.Din echipa lui Petkov și Vasilev vor face parte oameni cu o carieră bună în afară politicii, neimplicați în scandaluri, ce nu au fost membrii a mai multor partide și acceptă semnarea unui acord cadru de onestitate ce va permite acces la conturile lor bancare. „Nu vom fura oameni din alte partide”, a spus Vasilev respingând acuzațiile ce au venit din partea Partidului socialist.Noul partid nu va modifica sistemul de taxe și nu va contracta noi credite de stat. Banii vor veni din înăsprirea controlului asupră cheltuielilor bugetare și din combaterea corupției. În ultimele 4 luni prin măsuri anticorupție guvernul interimar a asigurat venituri bugetare suplimentare în vloare de peste 1 miliard de euro.Petkov și Vasilev au respins zvonurile că partidul lor va fi unul proprezidențial. Ei însă și-au exprimat sprijinul pentru actualul șef al statului Rumen Radev în alegerile prezidențiale al cărui prim tur va avea loc concomitent cu cele parlamentare. 
Acum 24 ore
07:40
Moldova la ora 7 Europa Libera
Ştiri, interviuri, analize. Programul care stabileşte agenda zilei. Programul in care puteți asculta rubrica lui Iulian Ciocan „Realitatea cu amănuntul” şi „Jurnalul de corespondent”, semnat de corespondenţii Europei Libere în străinătate.
07:20
Stalin și „antisemitismul de stat” Europa Libera
Paranoia finală a lui Stalin a constat în desemnarea evreilor - în URSS, precum și în Europa Centrală și de Est - drept noii „dușmani ai poporului”, la fel de perfizi și infami precum troțkiștii în anii 1930.Nimeni nu a fost scutit de suspiciuni: chiar și cei mai loiali comuniști puteau fi spioni și apostați, fățarnici și dușmani ascunși, în special aceia care ar putea nutri înclinații sioniste ascunse. Cosmologia iudeofobă a inclus sioniști reali și imaginați, dar niciun dușman adevărat al Uniunii Sovietice.În timpul ultimelor luni de viață ale lui Stalin, campania antisemită și-a atins vârful prin mii de concedieri ale evreilor din importante instituții sovietice și arestarea doctorilor de la Kremlin, în mare parte evrei, care erau acuzați de a fi otrăvit sau aplicat în mod deliberat rele tratamente unor proeminenți staliniști precum Andrei Jdanov, Aleksandr Șcerbakov și Ivan Konev. Departamentul de propagandă a fost instruit să obțină sprijinul public din partea unor personalități evreiești de prim rang în favoarea deciziilor iminente de pedepsire a acelora suspectați de lipsă de loialitate și trădare. Printre cei abordați de emisarii Comitetul Central au fost scriitorul Ilia Ehrenburg și istoricul Isaac Mints, membru al Academiei Sovietice de Științe.Deși un suporter înfocat al campaniilor de pace staliniste, primul a refuzat să semneze o scrisoare menită a fi publicată în cotidianul de partid, Pravda (Tangled Loyalties). Cel din urmă a făcut-o, probabil, după o agonie sfâșietoare:„Fiica lui Mints a declarat că tatăl ei era foarte speriat și chinuit de acuzațiile împotriva sa, iar veștile despre complotul doctorilor nu au făcut decât să-i exacerbeze temerile. Ea își aduce aminte cât de palid era el atunci când, după moartea lui Stalin, i-a adus ziarul care anunța că așa-numitul complot fusese o născocire. Nu a rostit niciun cuvânt, doar i-a arătat ei titlul. Dar Mints se poate să fi simțit că acționează în limitele prescrise ale culturii academice bolșevice. Mints putea accepta denunțul său public și putea participa într-o evidentă impostură a sentimentelor evreiești pentru că acestea erau parte dintr-un proces cultural și lexicon pe care le știa prea bine. A fost o parte din ritualul public standard prin care cineva a trebuit să treacă pentru a deveni bolșevic și pentru a-și demonstra angajamentul și loialitatea” (Writing History for Stalin).În vreme ce se întrevedea spectrul unui pogrom nemaipomenit asupra populației sovietice evreiești, în democrațiile populare, lupta împotriva „cosmopolitismului fără rădăcini” a permis anumitor lideri locali să se angajeze într-o epurare a elitelor îndreptată împotriva fracțiunilor „moscovite” dominate de comuniști de sorginte iudaică (dintre care mulți fugiseră din calea fascismului spre a se adăposti în Uniunea Sovietică între cele două războaie). „Cosmopolitismul fără rădăcini” a alternat și cu o abia mascată versiune antisemită, anume, „cosmopolitismul de rudenie”.   Eliminarea acelor altfel total loiali staliniști a atins un nivel spectaculos în Cehoslovacia, acolo unde principalul acuzat a fost Rudolf Slánský, care până în septembrie 1951 fusese secretarul general al Partidului Comunist conducător și care, în acea calitate, dirijase persecuția nemiloasă a comuniștilor și necomuniștilor. De vreme ce procesul trebuia să confirme convingerea lui Stalin despre existența unei conspirații mondiale care ar amenința Blocul comunist, nu exista nicio cale de a achita pe vreunul din acuzați.Mai mult, atacurile antisemite erau menite să facă trimitere la prejudecăți șovine pro-comuniste în întreaga regiune. Numeroasele cazuri de antisemitism sub așa-zisul socialism de stat nu pot fi pur și simplu expediate ca aberații. După cum pe bună dreptate a arătat Vasili Grossman, de vreme ce sub regimuri totalitare nu există societate civilă, „nu poate exista decât antisemitism de stat” (Trecutul unei iluzii).   Sub comunism, plecând de la etnicitatea lor, evreii au devenit ținta politicilor de excludere, izolare și pedepsire și au fost considerați potențial trădători („dușmani ai poporului”) și din născare burghezi („dușmani de clasă”). Identitatea iudaică a devenit uneori sub comunism o sursă naturală, invariabilă și chiar ereditară de diferență care reclama excizia instrumentată de stat.Suplimentar, antisemitismul stalinist postbelic a forțat evreii comuniști să persevereze în negarea propriei lor identități. Foarte puțini și-au păstrat numele lor evreiești (Ana Pauker, Jakub Berman), în vreme ce majoritatea a adoptat nume în acord cu majoritățile etnice (Mátyás Rákosi, Roman Zambrowski, Leonte Răutu).Vorbind la modul general, comuniștii evrei și-au abjurat fondul, au rupt plini de mândrie legăturile cu tradițiile strămoșilor și s-au angajat în atacuri necruțătoare la adresa „naționalismului burghez evreiesc”. Ei erau, spre a folosi termenul lui Isaac Deutscher, „evrei non-evrei”.Cu toate acestea, după 1945, „staliniștii evrei... au fost prinși între antisemitismul stalinist în Moscova și antisemitismul popular în propria lor țară”. Timothy Snyder făcea observația că, în Polonia, „comuniștii evrei au trebuit să accentueze faptul că identificarea lor politică cu națiunea poloneză era atât de puternică încât le-a șters originile evreiești și a eliminat orice posibilitate a unor politici distincte în favoarea evreilor” (Tărâmul morții).În datele vremii, antisemitismul stalinist a fost concomitent criminal și favorabil eliminării unei întregi comunități din metanarațiunile recunoscute ale ordinii comuniste postbelice.
07:00
Dis de dimineață cu EL la Retro FM Europa Libera
Ştiri, informaţii, interviuri, corespondenţe. De luni până vineri de la ora 6.30 la 6.45.
00:10
Cum Covidul i-a împrietenit pe un pro-rus şi pe un pro-european Europa Libera
Ieri
21:50
Partidul lui Putin susține că a câștigat două treimi din voturile pentru Duma de Stat Europa Libera
Partidul de guvernământ susținut de Kremlin, Rusia Unită, a declarat că a câștigat două treimi din voturile exprimate pentru camera inferioară a parlamentului din Rusia, Duma de stat, după trei zile de vot – scrutin despre care opoziția susține că a fost marcat de nereguli și falsificarea buletinelor de vot.Agenție independentă de monitorizare a alegerilor GOLOS a numit aceste alegeri „una dintre cele mai murdare” din istoria Rusiei.Alegerile sunt văzute pe scară largă ca o parte importantă a eforturilor președintelui rus Vladimir Putin de a-și consolida puterea înainte de o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2024, demers în care deținerea controlului asupra Dumei de Stat este un element cheie.De asemenea, votul a fost afectat de lipsa unei prezențe semnificative a opoziției după ce autoritățile au declarat că organizațiile cu legături cu Navalnîi au fost catalogate drept „extremiste”, interzicând efectiv oricui din rețeaua sa să candideze.Pentru prima dată din 1993, observatorii electorali ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) nu au fost prezenți, din cauza limitărilor impuse de autoritățile ruse.Cu 90% din buletinele de vot numărate, Comisia Electorală Centrală a declarat astăzi că Rusia Unită a câștigat 49,66% din voturile pentru noua Dumă de Stat. Cel mai apropiat rival al Rusiei Unite, Partidul Comunist are 19,56%, iar Partidul Liberal Democrat Naționalist - 7,51%. Alte două partide, Rusia Dreaptă și un partid nou-venit, Oamenii Noi, au obținut 7,38%, respectiv 5,33%.Revendicând majoritatea în noua Dumă, secretarul general al Rusiei Unite, Andrei Turciak, le-a spus suporterilor de la sediul partidului, noaptea trecută, că victoria a fost „cinstită și curată”.În aceasta dimineață, Turciak a spus că Rusia Unită se așteaptă să câștige 120 de locuri din votul pe listă și 195 pe listele uninominale - astfel încât Rusia Unită ar avea 315 mandate din cele 450 ale Dumei și o majoritate confortabilă de două treimi care permite schimbarea Constituției.„Acest lucru este cu adevărat incredibil", a spus o purtătoare de cuvânt a lui Navalnîi, Kira Iarmîș. „Îmi amintesc sentimentul din 2011, când au furat alegerile. La fel se întâmplă chiar acum."Rezultatele votului online la Moscova, un oraș de 12 milioane de oameni, nu au fost încă publicate.Unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Navalnîi, Leonid Volkov, a sugerat că autoritățile intenționează să manipuleze votul online în favoarea candidaților partidului de guvernământ, în special în orașele cu tendințe liberale cum sunt Moscova și Sankt Petersburg.Un copreședinte al grupului independent de monitorizare a alegerilor „Golos” a declarat că în bilanțul oficialilor de la Moscova au apărut 78.000 de voturi mai multe decât au fost emise, subliniind „rușinea” a ceea ce el a numit „una dintre cele mai murdare” alegeri din istoria Rusiei. Roman Udot a insistat că rezultatele de la Moscova - sau cel puțin voturile electronice – ar trebui să fie anulate.Partidul Rusia Unită a pierdut masiv din popularitate și sondajele efectuate de organizații independente arătă că popularitatea sa a scăzut la cel mai mic nivel de la înființare. La ultimul vot național din 2016, Rusia Unită a câștigat puțin peste 54 la sută din voturi.Apatia este o altă preocupare majoră pentru autorități, deoarece alegătorii ruși devin din ce în ce mai cinici cu privire la cât de libere și corecte sunt alegerile în țară. Participarea la alegeri a fost de aproximativ 45%, a declarat Comisia Electorală Centrală.Pe lângă faptul că a fost un test pentru Rusia Unită, votul de trei zile a fost, de asemenea, un obstacol major pentru Navalnîi, activistul anti corupție aflat în detenție ai cărui aliați au promovat în strategia lor de „vot inteligent”, menit să erodeze controlul Rusiei Unite asupra Rusiei.Majoritatea candidaților susținuți prin acest sistem de „vot inteligent” provin din Partidul Comunist - chiar dacă acesta și alte două partide din Duma votează rar împotriva inițiativelor majoritare sau a celor care au făcut lobby explicit pentru Kremlin.În ciuda eforturilor oficiale de a submina aceasta inițiativă a colaboratorilor lui Navalnîi, rezultatele inițiale ale alegerilor au sugerat că inițiativa ar fi putut avea un impact, sprijinul pentru comuniști crescând de la 13,3% la alegerile parlamentare din 2016, la peste 19 % acum.În ultimele luni, autoritățile au declanșat o represiune masiva împotriva colaboratorilor lui Navalnii - mulți dintre aliații săi fiind obligați să fugă din țară alții au fost reținuți sau în arest la domiciliu.Aplicația „Smart Voting” ( Votul inteligent) a fost scoasa pe 17 septembrie din magazinele online Apple și Google. Telegram, o aplicație populară de mesagerie și un instrument cheie pentru echipa lui Navalnîi a eliminat, de asemenea, aplicația. Rețeaua YouTube - deținută de Google - a scos, de asemenea, un videoclip care conținea numele candidaților aprobați de aceasta aplicație.De asemenea, au fost blocate aproximativ 50 de site-uri web administrate de echipa lui Navalnîi, inclusiv cel dedicat votului inteligent.Gennadi Ziuganov, care conduce Partidul Comunist, a vorbit despre încălcări pe scară largă și a cerut oficialilor electorali să răspundă relatărilor referitoare la „o serie de fapte absolut flagrante”, inclusiv umplerea urnelor cu buletine înainte de începerea votului.În toată țara, au existat relatări despre umplerea urnelor cu buletine votate înainte și „votul carusel” – când alegătorii sunt transportați în mai multe secții de votare ca grup organizat.În regiunea centrală Volga din Ciuvașia, Partidul Comunist local a acuzat un șef de secție că a încercat să mănânce o parte dintr-o foaie oficială de conturi electorale, în încercarea de a acoperi o fraudă.În Caucazul de Nord, unde frauda și neregulile electorale sunt un fapt obișnuit, patru secții separate din regiunile Dagestan și Ingușetia au raportat o participare de 100% - într-un caz, la doar câteva ore din prima zi de vot.Autoritățile au declarat că au împărțit alegerile pe trei zile pentru a preveni aglomerația din cauza pandemiei COVID-19. Cu toate acestea, criticii spun că perioada mai lungă a create oportunități mai mari pentru manipularea votului pentru a se obține rezultatul dorit.La Sankt Petersburg, un grup independent de monitorizare a alegerilor a raportat că ieri un candidat din partidul opoziției Yabloko a fost bătut de ofițeri de poliție la o secție de votare, după ce a susținut că grămezi de buletine de vot neutilizate dispăruseră. 
21:40
Sinteza zilei Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
20:30
Пасхальный подарок Тирасполя: 10 дней свободы передвижения Europa Libera
Добрый день, дорогие друзья. В эфире Радио Свободная Европа и программа Приднестровские диалоги, в студии Александр Фрумусаки. Главные темы выпуска:Приднестровская администрация снимает ограничения на въезд и выезд из региона на 10 дней — на майские праздники, Пасху и Радоницу. Кишинев призывает не ограничивать вновь — после праздников — свободу передвижения.Новый министр иностранных дел Чехии, как оказалось, в прошлом — автор дипломной работы о связи России и приднестровского конфликта. Ситуация в регионе — обострение вблизи украинской границы — и отсутствие какой-либо реакции в Кишиневе — разговор с политологом Робертом Адамом. И как на аннексированном Россией Крымском полуострове фабрикуют дела о терроризме и шпионаже. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса.Вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели.Глава «МолдоваГаз» Вадим Чебан заявляет, что управляемая им компания, и «Газпром» готовы к обсуждению долга за природный газ приднестровского региона, а также правобережной Молдовы. Но поскольку в настоящее время в Кишиневе нет полномочного правительства, такие переговоры начинать нельзя, отмечает руководитель «МолдоваГаз». Кроме того, в переговорах должна участвовать и приднестровская администрация, поскольку является одним из акционеров, — заявил Вадим Чебан в интервью порталу UNIMEDIA. По его словам, долг «Тираспольтрансгаза» составляет почти 6,8 миллиарда долларов, а долг Кишинева — 715 миллионов долларов. Чебан также сказал, что «в последние пять лет «МолдоваГаз» оплачивает текущее потребление и покрыла задолженность в размере $ 55 млн из суммы, образовавшейся до 2016 году. При этом Тирасполь ничего не платит за потребленный газ, а долг региона неизменно растет. Вакцинация российской вакциной Sputnik V начинается в понедельник на левом берегу Днестра, — сообщил глава приднестровской администрации Вадим Красносельский. В Тирасполе заявляют, что все 62 тысячи доз, обещанных в качестве гуманитарной помощи Москвой поступили в регион, в Республику Молдова партия вакцины была доставлена в субботу. Всего прибыло 142 тысячи доз вакцины, для остальной части Республики Молдова осталось 80 тысяч доз. Россия пообещала позже доставить еще 40 000 доз вакцины.Республика Молдова обычно передает 10 процентов вакцин, полученных в виде гуманитарной помощи приднестровскому региону — как это было в случае с вакцинами Pfizer и AstraZeneca. Вакцинирование проходит в два этапа, поэтому вакцин Спутник, поступивших на левый берег Днестра, хватит для иммунизации 31 тысячи человек, из них предположительно — 24 тысячи пенсионеры. Далее провакцинируют врачей, учителей и сотрудникой силовых структур. Пока за три недели на левом берегу Днестра прививки сделали всего 1964 человека, а в администрации говорят, что вакцина AstraZeneca у населения популярностью не пользуется.Школьники в приднестровском регионе в этом учебном году не вернуться за парты, занятия будут продолжаться дистанционно, а год обучения продлят на одну неделю.Во время пасхальных праздников Тирасполь снимет ограничения на въезд и выезд из региона. Для выезда из региона не нужно будет получать разрешение оперштаба, а въезжающие в регион не должны будут соблюдать карантин. Передвижение будет не ограничено с 30 апреля по 10 мая. В этом году пасхальные службы пройдут под открытым небом, а поминальные дни кладбища будут открыты.  После 10 мая ограничения передвижения будут действовать вновь,  говорят тираспольские чиновники.Министры иностранных дел Румынии, Польши и Турции подписали в пятницу в Бухаресте совместное заявление, в котором выразили озабоченность по поводу возможных военных действий у восточных соседей — «в том числе недавней ситуации в Украине и вокруг нее». На трехстороннюю встречу были приглашены также министры иностранных дел Украины и Грузии — на фоне напряженности, спровоцированной Россией вблизи границы с Украиной.Лидеры основных фракций Европейского парламента выступили с заявлением, в котором выражают «возмущение» в связи с вероятной причастностью России к взрывам на оружейных складах в Чехии в 2014 году. В декларации говорится об «опасных действиях  российских властей, и называют произошедшее «серьезной атакой на весь ЕС, недопустимым актом враждебности».В среду эксперты ООН по правам человека призвали Россию разрешить эвакуировать за границу осужденному лидера оппозиции Алексея Навального по медицинским показаниям и пройти курс лечения за границей, специалисты ООН уверены, что жизнь его подвергается опасности, сообщает Reuters. Навальный сообщил в пятницу, что он выходит из голодовки — это произошло после настойчивого требования его лечащих врачей. В среду, 21 апреля, во всей России прошли акции в поддерку Алексея Навального — одновременно с обращением Владимира Путина к федеральному собранию. Во время акций протеста было задержано около 2000 человек.Белый дом признал массовые убийства армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Заявление сделано президентом США Джо Байденом 24 апреля, когда отмечается день памяти этих трагических событий. В нынешнем году в заявлении Джо Байдена впервые употреблён термин "геноцид". Этого шага от президента США ждали несколько поколений армян. С точки зрения потомков жертв, Джо Байден лишь назвал вещи своими именами. По мнению Анкары и Баку – исказил историю. «Мы делаем это не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось», говорится в заявлении Байдена. Турецкий МИД обвинил США в грубом искажении истории". ***Свободная Европа: На период пасхальных праздников Тирасполь снимает ограничения на въезд и выезд из региона. Для выезда из Приднестровья не нужно будет получать разрешение оперштаба, а въезжающие — не должны будут сидеть в карантине. Ограничения сняты на период с 30 апреля по 10 мая включительно. По сообщению приднестровской администрации, карантинные меры будут вновь введены после Радоницы.В этом году пасхальные службы на левом берегу Днестра будут проходить на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции, все должны быть в масках, соблюдение этих правил будет контролировать милиция. В поминальные дни кладбища будут открыты. Период снятия ограничений также включает первомайские праздники, которые обычно отмечают на пикниках на свежем воздухе и встречами с родственниками и друзьями.В заявлении Бюро по реинтеграции приветствуется снятие левобережной администрацией ограничений передвижения. Кишинев призывает не вводить больше запретов на въезд и выезд из региона, учитывая начало вакцинации населения, — говорится в сообщении ведомства, и отмечается, что приднестровская администрация пообещала рассмотреть вопрос о полной отмене ограничений свободы передвижения в случае сокращения числа заражений ковид-19.Наши корреспонденты в Приднестровье спросили у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер, как они собираются отмечать майские праздники, учитывая, что пока уровень заболеваемости остается высоким.- Отмечать 1 мая? Ну у меня каждый день праздник вообще-то, я не выделяю первое мая среди других и по большей части воспринимаю его как праздник для всех, выходной, майские праздники, маевка – не больше.- Выйти первого мая на природу  среди близких, знакомых , друзей, родственников где-то на берегу Днестра. Первое мая для меня – хорошая погода.- Международный женский день? То есть, международный день солидарности. Отмечать? Ну, я не знаю, наверное, в кругу семьи. Дело в том, что я уже давно на пенсии, и он для меня уже не выходной. Просто первомай , как всегда было, раньше ходили на демонстрации. Раньше вообще все как-то попроще было, а сейчас немножко тяжелее. Хотя посмотрим, сейчас коронавирус, не хочется просто заниматься этими вещами.- Я не знаю, честно говоря. Я болею, старость пришла, много накопилось, нужно разгребать.- Для меня 1 мая – это день труда и отдыха. Как-то так укоренилось с самого рождения, потому что все праздновали. А то, ч то очередной выходной – это, конечно, приятно, да, но как-то выделять, что это прям большой главный праздник – нет. Просто начинается май, ближе становится лето и вот так.- Ну, первое мая – праздник весны , труда и хорошего настроения. Будем отмечать как всегда дома, у родителей. Конечно, солидарность, мы как-то выросли, нам это прививали, что необходимо для поднятия духа, будущей работоспособности.- Международный день солидарности – как его можно отмечать? Как обычно – идем на шашлыки. Но в этом году не пойдем, потому что 2 мая – Пасха.- Я думаю, мы с подругой Татьяной пойдем гулять в парк – так и проведем день. А вообще , для меня это, знаете, день еще маевки, весны. Раньше ж первого мая теплынь была, лето начиналось, самые хорошие воспоминания и добрые.Свободная Европа: Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.***Свободная Европа: Усиливается дипломатическое противостояние между Чехией и Россией. Прага потребовала от российской стороны пересмотреть решение о высылке из России 20 сотрудников посольства Чехии. Действия Москвы стали ответом на более раннее решение чешской стороны — выдворить 18 сотрудников российского посольства в Праге, которых власти Чехии обвинили в работе на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием. Причиной такого беспрецедентного решения стали обнародованные чешским правительством в минувшую субботу сведения о причастности российской военной разведки – ГРУ, к взрывам на складах боеприпасов на востоке Чехии в конце 2014 года и попытке предупредить возможные поставки оружия в Украину.После того как Москва не отреагировала на требование вернуть 20 высланных из России в начале недели чешских дипломатов, Прага в четверг объявила о предстоящей высылке 63 сотрудников российского посольства в Чехии, чтобы уравнять их число с персоналом чешского посольства в Москве.Глава дипломатического ведомства Чехии Якуб Кулганек сообщил, что число российских дипломатов будет радикально сокращено. «Лишним» российским представителям дан срок до конца мая для того, чтобы покинуть Чехию.Якуб Кулганек — новый министр иностранных дел Чехии, в должность он вступил лишь неделю назад — в разгар российско-чешской дипломатической войны. И похоже его первая миссия заключается в том, чтобы урегулировать этот сложный процесс взаимного выдворения дипломатов Прагой и Москвой. Наш корреспондент в Брюсселе Дан Алексе выяснил, что Кулганек неплохо разбирается в приднестровской проблематике. Послушаем его материал в изложении Юлии Михайловой.У главы чешского МИДа Якуба Кулганека степень магистра Джорджтаунского университета в Вашингтоне, а до этого, в 2008 году, он окончил Карлов университет в Праге, и защитил дипломную работу на тему России и приднестровского конфликта.В своей работе Якуб Кулганек рассматривает особенности ситуации в Молдове и отделившемся Приднестровье. По его мнению, Россия вторглась в регион, используя находящуюся там 14-й армию, под предлогом защиты русскоязычного меньшинства.Он пытается трактовать действия вовлеченных участников, стремится разобраться какие из военных инициатив были локальными, ускользнувшими из поля зрения Москвы.Будущий дипломат отмечал в своей дипломной, что Россия постоянно использовала Приднестровье как рычаг давления на Кишинев с целью не допустить сближения Молдовы с Западом. Он пишет и об отягчающем влиянии сепаратистских процессов в Гагаузии, которые начались одновременно с приднестровским конфликтом и могли вылиться в открытое вооруженное противостояние.В начале 90-ых Россия погрязла в кризисе, связанном с распадом СССР, и Кулганек полагает, что местные военные, и также генерал Александр Лебедь, могли действовать самостоятельно, без особых указаний из Москвы. Он говорит о некомпетентности тогдашнего министра обороны России Павла Грачева (известного провальными операциями в Чечне).Автор работы убежден, что именно Лебедь способствовал стремительному развитию и ухудшению ситуации в Приднестровье, а также началу вооруженного конфликта — генаралом двигали  непримиримость и горячее желание заявить о себе в военном и политическом смысле. Цитата: «Для Лебедя Молдова была фашистским государством, управляемым преступниками».Независимой Молдове досталась от Советского Союза 14-я армия, относительно хорошо оснащенная, она входила в состав юго-западного военного округа со штабом в Кишиневе, но вскоре часть ее была переподчинена российскому министерству обороны.Автор предполагает, что в начале 1994 года в Приднестровье базировалось около 9 200 российских военных.Описывая жесткий и неуступчивый характер генерала Лебедя, Кулганек предполагал, что использование армии в Приднестровье послужило примером для дальнейших операций России. Это стало очевидным сразу после того, как он защитил диссертацию — в августе 2008 года во время военного вторжения России в Грузию, в Южную Осетию, а совсем недавно, в 2014 году, и в ходе конфликта с Украиной, когда Россия оккупировала Крым и до сих пор поддерживает сепаратистские силы на востоке страны.В своей дипломной Кулганек пишет и о провале в 2003 году плана Козака, и о том, как прозападные устремления молдавских властей вызвали недовольство Владимира Путина.Кроме того, по мнению Кулганека, любые попытки заложить основы для воссоединения Молдовы с Румынией должны были быть предупреждены. Россия сохранила статус-кво в Приднестровье, а конфликт в «замороженном» состоянии, но готовым возобновиться в любой момент.***Свободная Европа: Беспрецедентная концентрация российских вооруженных сил вблизи границ Украины в этом месяце вызвала серьезную озабоченность международного сообщества. На прошлой неделе Россия объявила, что отводит свои войска в места постоянной дислокации после так называемых военных учений.Но на международном уровне к действиям России и их мотивам остается множество вопросов. Интерес вызывает и абсолютное молчание Кишинева, учитывая, что российские войска находятся менее чем в 70 км от молдавской столицы. Лина Грыу поговорила об этом с политологом Робертом Адамом из Бухареста.Роберт Адам: Я думаю, что, в отличие от 2008 и 2014 годов, когда агрессия России застала врасплох страны Евросоюза и НАТО, в этот раз такого не произойдет. Опасность хорошо взвешена, реально оценена. Не думаю, что будет военная эскалация. И скорее всего ни одна из сторон не решится применить военную силу. Сейчас Украина находится в совершенно иной ситуации, чем в 2014 году, она модернизировала систему безопасности, Киев пользуется политической поддержкой в международном сообществе, поэтому условия сейчас другие, чем 7 лет назад.Свободная Европа: Да, многие говорят, что скорее всего до боевых действий дело не дойдет, но тогда к чему это все? Зачем Россия стягивала войска к украинской границе? Разве только для проведения учений — как заявил глава российского минобороны Шойгу?Роберт Адам: Нет, учения — это не аргумент. Я думаю, что у России есть политические цели. Возможно, чтобы ослабить напряженность в российском обществе, режим Путина снова разыгрывает карту осажденной крепости, представляя себя жертвой международной агрессии, и, бряцая оружием, показывает российскому обществу, что сейчас не время для внутренних передряг — то есть протестов по поводу ситуации с Алексеем Навальным, поскольку сейчас — родина в опасности.Такая пропаганда благотворно влияет на российское общество, но не на всех — возможно за исключением среднего класса, жителей больших городов, где очевидна поддержка демократических реформ, поддержка Навального. Но это лишь малая часть российского общества, в большей степени такая пропагандистская мобилизация сейчас усиливает поддержку путинского режима. Проблема с такой тактикой заключается в том, что это чрезвычайно дорого, а длительного эффекта не дает.С другой стороны, угроза, которую Навальный внушает режиму Путина, носит экзистенциальный характер, поэтому Кремль идет на очень радикальные меры. Для них это не просто человек с другими  взглядами, критик режима. Это вызов режиму — Навальный довольно популярен в некоторых слоях российского общества, и Кремль считает его серьезной угрозой.Свободная Европа: Вы сказали, что Украина сейчас гораздо лучше подготовлена, чем в 2014 году, Киев также пользуется поддержкой Запада. Насколько серьезна эта поддержка? Как вы считаете, мечта Украины вступить в НАТО когда-нибудь осуществится? И чем это может обернуться сейчас или в ближайшем будущем?Роберт Адам: Сейчас и в ближайшее время — не исполнится. Но рано или поздно — возможно. Если Россия приложит усилия, чтобы по-настоящему стать серьезной и прямой угрозой, возможно, перспектива вступления Украины в НАТО тоже измениться. На данный момент я не вижу зачатков такой эволюции в стратегиях Североатлантического альянса, но и исключать этого нельзя. Возможно, НАТО даст Украине какие-то более серьезные гарантии, но до вступления, которое для России станет серьезным вызовом, еще придется предпринять некоторые шаги.Свободная Европа: И в 2014 году, и сейчас, каждый раз, когда ситуация в регионе накаляется, всякий раз всплывает тема  Приднестровья. И это объяснимо, потому что там российские войска. Их немного, но есть склад вооружения, есть и местные военизированные формирования, которые участвуют и проводят постоянные учения с оперативной группой российских войск. В Кишиневе нет никакой официальной реакции на происходящее сейчас в регионе. Как вы думаете, такая позиция «нейтралитета» — нормальна, или мы стараемся не замечать «слона в комнате»? Насколько эффективна эта стратегия?​Роберт Адам: Я считаю это крайне странным, и признаюсь, что в последний месяц у меня было ощущение, что Республика Молдова внезапно переместилась куда-то в Латинскую Америку или в Океанию...Свободная Европа: Исчезла с карты мира...Роберт Адам: Похоже на сделку. Ни на каком уровне я не видел абсолютно никаких упоминаний о кризисе в соседней стране. Ничего! Больше месяца ни у президента Республики Молдова, ни у правительства нет позиции по этому вопросу. В обсуждениях с международными партнерами (я просматривал пресс-релизы после таких встреч) — в лучшем случае говорилось, что были дискуссии о политических событиях.Это своего рода шизофрения, вы не можете утверждать, что хотите сблизиться с Западом и разделяете западные ценности, в то же время игнорируйте кризис, который разгорается рядом с вами. Конечно, у Республики Молдова нет инструментов, чтобы способствовать разрешению этого кризиса, поэтому осторожный подход может быть понятен. Но полное игнорирование, является признаком либо ошибочного стратегического расчета, либо, что еще хуже, говорит о лицемерии.Свободная Европа: Ладно, у Молдовы нет инструментов, чтобы повлиять на ситуацию, но складывается впечатление, что Молдова каким-то образом может попросить о помощи и поддержке Запада, возможной поддержке, если ситуация в регионе обострится и российские войска в Приднестровье станут важным элементом, как было и в сценарии 2014 года — о создании Новороссии, если помните, с Одесской областью ...Роберт Адам: Да, я помню. Если честно, мне это кажется очень серьезной переоценкой возможностей войск в Приднестровье, я совершенно не уверен в их боеспособности. Я не вижу никакой вероятной поддержки с воздуха для этих подразделений и, как мне кажется, этим просто спекулируют.Одним из прямых рисков такой военной эскалации может стать потеря российского влияния в Приднестровье. В любом случае, никто не потерпит присутствия в этом сценарии, вопреки международному праву, приднестровских войск.Я не думаю, что с региональной точки зрения их возможности должны приниматься во внимание, и я считаю, что на столе российских стратегов есть также анализ того, что эскалация приведет к потере этого военного потенциала в Приднестровье, пусть и ограниченного.***Свободная Европа: Журналист-фрилансер Владислав Есипенко, работавший для крымского портала Свободной Европы Крым.Реалии, в течение двух дней подвергался пыткам электрическим током в застенках ФСБ России, в итоге дал признательные показания против себя. ФСБ России обвиняет журналиста в сборе информации в Крыму в пользу Украины. После пыток так называемые «показания» журналиста транслировались на российском телеканале «Крым24».Подробнее об этой истории – материал наших коллег с телеканала Настоящее время. О том, что Владислава Есипенко сотрудники ФСБ России пытали током рассказал на своей странице в фейсбуке главный редактор украинского издания «Граты» Антон Наумлюк. Антон Наумлюк: Надевали на голову что-то, подключали ток и постепенно увеличивали, когда боль становилась более терпимой, скажем так. Это продолжалось первые два дня, после чего он согласился с тем, что ему предъявляли сотрудники ФСБ.Таким образом у него получили первые признательные показания, которые потом еще и записали в интервью на «Крым24», — рассказывает Антон Наумлюк.В так называемом «интервью» российскому телеканалу «Крым24» Владислав Есипенко заявил, что был задержан «за транспортировку взрывного устройства, которое ему передали украинские спецслужбы». Журналист в этом видео выглядит измученным, на лице красные пятна, отвечает на вопросы машинально.После показа в телеэфире этого признания, Владислав Есипенко отказался отвечать на вопросы следователей, сославшись на статью 51 Конституции РФ, которая позволяет ему не свидетельствовать против себя и своих близких, пишет Грати со ссылкой на источники в колонии в Симферополе, где находится задержанный журналист. Редакция Крым.Реалии не располагают подтверждением этой информации из других источников.Владислав Есипенко был задержан 10 марта российскими спецслужбами на трассе Симферополь – Алушта и обвинен в незаконном изготовлении взрывных устройств. Как утверждают в ФСБ, журналист "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма".Арест журналиста также осудил президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. «В то время, когда Кремль преследует и запугивает любой альтернативный голос в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы Радио Свобода, вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", – заявил Джейми Флай.Посольство США в Киеве осудило арест журналиста и считает его  политически мотивированным.Российские власти должны освободить задержанного в аннексированном Крыму Владислава Есипенко, а Украина и международное сообщество – усилить давление на Россию за преследования на аннексированном полуострове. Об этом говорится в совместном заявлении украинских правозащитников, сообщает Крымская правозащитная группа. Украинские власти возбудили уголовное дело в связи с незаконным задержанием журналиста, а МИД Украины выразил «решительный протест» против ареста Владислава Есипенко и потребовал предоставить ему независимого адвоката.Адвокат журналиста Алексей Ларин говорит, что у него нет доступа к своему клиенту. В интервью телеканалу Настоящее время адвокат Эмиль Курбединов, специализирующийся на защите обвиняемых ФСБ России в шпионаже и терроризме на Крымском полуострове, говорит, что доступ адвокатов ограничен специально для сокрытия следов пыток. «Когда не допускают в СИЗО, на избрание меры пресечения, на следственные действия — это более тревожные звонки, и здесь мы уверены, что это делается именно из-за того, чтобы скрыть побои, физическое или другое психологическое давление для получения нужных показаний, — говорит Эмиль Курбединов.- Эмиль, а встречались ли в вашей практике, возможно, в практике ваших коллег случаи, когда обвинения были по факту оправданы – то есть когда подозреваемые действительно собирались что-то взорвать, поджечь в Крыму или собирали информацию для украинской разведки?Эмиль Курбединов: В моей практике такого не было. Я не встречал таких уголовных дел, где действительно речь идет о попытке совершения террористического акта и захвата власти. В большей степени у меня в производстве дела по так называемым террористическим статьям, где основными доказательствами являются разговоры о политике и религиозные разговоры. Таким людям подкидывают книги религиозные.Здесь вообще ничего близкого, например, с терроризмом нет. Просто Россия признала какую-то организацию террористической, и уже к ней приписываются, и люди автоматом становятся террористами, либо варианты с такими боеприпасами и секретными свидетелями, но в моей практике я таких дел не встречал.- Вы понимаете, с какой целью ФСБ фабрикует подобные дела?Эмиль Курбединов: Это определенное давление на активистов, это попытка обелить себя на международной арене, якобы что здесь имеется терроризм, экстремизм, коего не было на протяжении долгих лет до 2014 года. Здесь очень и очень важно в принципе для спецслужб получить якобы признательные показания, которыми они могут перед всеми махать и показывать, что действительно человек признался, что он террорист.По сути, все суды абсолютно с обвинительным уклоном, и если так по логике брать, то и признательных показаний-то никаких не надо, в принципе-то все равно будет обвинительный приговор. Но мы видим, насколько важно для спецслужб, чтобы человек сам подписался под этими обвинениями, а еще лучше, чтобы он оговорил других.Здесь много решается вопросов, один из самых главных, я думаю, что это для того, чтобы показать мировому сообществу и показать борьбу, и оправдать себя перед мировым сообществом, что действительно, оказывается, в Крыму есть террористы в числе крымских татар, украинцев и так далее, и экстремисты, и здесь такая деятельность ведется. Я думаю, именно ради этого.Глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник подтверждает, что обвиняемых в шпионаже и экстремизме в Крыму пытают с целью самооговора. «Кто-то выдержит пытки, но не выдержит угроз ребенку или близким. К каждому человеку ФСБ может найти ужасный подход», — говорит Ольга Скрыпник.Ольга Скрыпник: Всегда обвинения в шпионаже идут в пользу СБУ или спецслужб Украины. Причем под это может подпадать любая деятельность, которая связана с какой-либо информацией. И, естественно, каких-то четких подтверждений того, что это было передано СБУ или спецслужбам, обычно в материалах дела нет. В лучшем случае это могут быть видео, фотографии, которые человек делал. Как, например, сейчас вменяют Владиславу. Он вообще выполнял журналистскую работу, но это трактуется как работа со спецслужбами. Чаще всего мы фиксировали пытки.Применялись пытки жестокие, угрозы, в том числе сексуального характера, вплоть до применения тока. Психологическое и физическое давление – это неотъемлемая практика таких условных шпионских дел. И постановочные допросы. Такие постановочные видео часто используются и для пропагандистских материалов. То есть еще даже до того момента, как дело попало в суд, в российском и крымском обществе формируется сразу негативное отношение как минимум к этому человеку. Что он там страшный шпион, бандеровец и так далее. Ну и, соответственно, это еще и нарушение презумпции невиновности.В принципе, все эти дела заканчиваются реальным сроком. Бывает разница в том, пошел ли человек на сделку со следствием или нет. Даже если пошел, надо понимать, что часто они это делают либо под пытками, либо под психологическим давлением. Например, к некоторым применяли угрозы, когда семья была в Крыму. Например, маленький ребенок и жена. И мать. И было сказано: "Либо вы подписываете сделку со следствием, либо мы посадим также вашу мать (которая уже пенсионного возраста, и понятно, что для нее это практически смертельно)". Понимаете, к каждому человеку можно найти этот ужасный подход ФСБ: кто-то может выдержать пытки, но не выдержит угроз ребенку или близким.Людей обычно вывозят сразу же в РФ, отправляют в довольно отдаленные тюрьмы. Очень часто это тюрьмы строгого режима, где реально содержатся террористы, преступники. И сидят люди, которые реально не совершили никаких преступлений, и понятно, что дальше пребывание их в этих колониях тоже очень страшное. Мы знаем порядки в российских колониях – они сами по себе ужасные. Но плюс еще представьте особое отношение к гражданам Украины, которые якобы еще обвинены в шпионаже. То есть эти люди потом находятся в ужасных, по сути, пыточных условиях, пока они отбывают свое незаконно вынесенное им наказание.Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года после так называемого референдума в присутствии многочисленных вооруженных военных. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России, а страны Запада ввели против Москвы экономические санкции. Кремль отрицает аннексию полуострова и заявляет, что таким образом была «восстановлена историческая справедливость». Среди тех, кто активно выступал против аннексии, были крымские татары. Многие из них подверглись судебному преследованию со стороны России по обвинению в экстремизме.
19:40
Moldova la ora 7 Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii. În fiecare luni, puteţi asculta rubricile „Dreptul tău” şi „Carte la pachet”, semnată de Emilian Galaicu-Păun.
18:00
Cum Covidul i-a împrietenit pe un pro-rus şi pe un pro-european Europa Libera
Un coleg de-al meu mi-a povestit următoarea situaţie curioasă. Vasăzică, omul e un pro-european convins, nu-i plac partidele pro-ruse, dar, de la o vreme, s-a împrietenit cu un vecin, fan al apropierii de Rusia. Liantul care i-a unit e dorinţa sinceră ca moldovenii să-şi facă vaccin cât mai repede. Ambii au fost infectaţi, ambii au învins cu greu virusul şi acum, conştienţi de pericolul pe care îl emană Covidul, sunt consternaţi de ignoranţa moldovenilor care refuză să se vaccineze.Altădată, pe cei doi vecini îi împiedica să discute pe îndelete poltica, acum politica e mai puţin importantă, iar cei doi s-au unit împotriva unui duşman apolitic rapace.„Şi, culmea, am nişte rude pro-europene care nu vor să se vaccineze. Păi, nu e mai bine să am de-a face cu acest om lucid şi responsabil, fie el şi pro-rus?”, m-a întrebat colegul.Numeroasele disensiuni au creat fisuri mari între noi. Suntem despărţiţi de geopolitică, de veniturile pe care le avem, de stilul de viaţă, de valori şi principii, de foarte multe lucruri. E foarte multă ură în societatea moldovenească, iar deasupra tuturor, ca o sabie a lui Damocle, e absenţa sentimentului de apartenenţă la o comunitate. Aici fiecare e sam za sebea. Fiecare îşi construieşte propria gospodărie dincolo de care nu mai vede nimic.Covidul a mai creat o fisură socială adâncă, periculoasă. Din martie 2020, ne-am împărţit în cei cu măşti şi cei fără măşti, apoi în cei care s-au vaccinat şi cei care nu vor să se vaccineze. Iar şi mai grav e că această ultimă scindare are legătură cu viaţa şi moartea. Dacă până în martie 2020 mai exista o zdreanţă de iluzie că societatea moldovenească poate da dovadă de solidaritate, acum iluziile s-au evaporat cu desăvârşire. Suntem în junglă şi scapă cel norocos.
11:50
Jurnal de la Bruxelles: Creștinism și sclavagism: o istorie Europa Libera
07:50
Punct şi de la capăt Europa Libera
07:40
Dis de dimineață cu EL la Retro FM Europa Libera
Ştiri, informaţii, interviuri, corespondenţe. De luni până vineri de la ora 6.30 la 6.45.
07:40
Moldova la ora 7 Europa Libera
Ştiri, interviuri, analize. Programul care stabileşte agenda zilei. Programul in care puteți asculta rubrica lui Iulian Ciocan „Realitatea cu amănuntul” şi „Jurnalul de corespondent”, semnat de corespondenţii Europei Libere în străinătate. În fiecare luni, „Dicţionar de sunete”, semnat de Lucian Ştefănescu.
05:40
Creștinism și sclavagism: o istorie Europa Libera
Chestiunea sclaviei în creștinism a interpelat întotdeauna, într-atât ea este în contradicție totală cu o religie care are la bază egalitatea între oameni și porunca de a-ți iubi aproapele ca pe tine însuți. În multe societăți, chiar în propria noastră Antichitate greco-romană, sclavia era un fapt natural. Dar chiar și în societăți egalitare, clasice, cum sunt cele din Caucazul de nord, precum la ceceni, sclavia s-a perpetuat până in epoca modernă. Tema "prizonierului din Caucaz" făcut rob si vândut, este o constantă în literatura rusă. Asemenea societăți prevăd și modalitățile răscumpărării, ale eliberării, iar unele reguli nu s-au schimbat din noaptea timpurilor.Dar cum a putut Occidentul iudeo-creștin să organizeze un comerț industrial cu sclavi, mai ales africani, si să-i țină într-o condiție care avea să ducă la războiul civil din SUA?Cartea abia apărută a istoricului Olivier Grenouilleau Creștinism și sclavie (Christianisme et esclavage, Gallimard, septembrie 2021) răspunde acestor interogații.Coranul o menționează în mod explicit în mai multe rânduri si fixează chiar reguli precise despre cum trebuie tratați sclavii.Sclavia e menționata și în Evanghelii, uneori într-un context surprinzător. Astfel, în Epistola către Filimon, Apostolul Pavel îl sfătuiește pe acesta să primească un sclav fugit "ca pe un frate"... dar nu îi spune să-l elibereze. Robul Onisim furase de la stăpânul său, Filimon, şi fugise la Roma. Pavel îi scrie lui Filimon pentru a-l încuraja să-l primească înapoi pe Onisim ca pe un frate întru Hristos, fără pedepsele aspre pe care le primeau de obicei sclavii care fugeau (Filimon 1:17). Pavel chiar se oferă să plătească pentru paguba bănească pe care Onisim i-ar fi putut-o cauza lui Filimon (Filimon 1:18-19), însă nici o clipă nu îi sugerează ca după plata pagubei să-l elibereze pe acela. Robul rămâne rob.La fel, Împăratul Constantin a interzis luptele de gladiatori -- aceștia fiind practic cu toții sclavi -- dar in loc să-i elibereze, i-a dus la munci forțate în mine. Cartea lui Olivier Grenouilleau ne mai informează că mulți Papi au posedat sclavi, iar în cele două Americi creștinarea indienilor a însemnat, vreme de secole, reducerea lor la stadiul de sclavi tratați deseori ca niște sub-oameni.Papa Pius al II-lea condamna sever sclavia în 1462. In schimb, în estul ortodox, robia avea sa fie abolită în doar în 1855-1856 în Principatele romane, ba chiar în Rusia și mai târziu.Cât despre protestantismul pragmatic, Olanda, Anglia, iar ulterior Statele Unite, reprezentanții lui de seamă, elitele înstărite, aveau nevoie să umple decalajul economic față de imperiile catolice, așa încât „drepturile omului” nu s-au aplicat inițial sclavilor. In SUA, sclavia a fost abolită abia in 1865, după patru ani de război civil distrugător (asta ducând și la nesfârșitele mitologii pe care le vedem chiar și în filme recente precum Django, Lincoln sau 12 Years a Slave).În final, de-ar fi de reținut o frază din carte este aceasta: „Aboliționismul militant a fost rezultatul unui amestec de morală în acțiune cu o redefinire a unui sacru cu dimensiuni în același timp profane și religioase. ” 
01:40
Punct și de la capăt: ce înseamnă să îmbătrânești frumos? Europa Libera
01:40
Punct şi de la capăt Europa Libera
O discuţie la masa rotundă, găzduită de Vasile Botnaru.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Punct și de la capăt: ce înseamnă să îmbătrânești frumos? Europa Libera
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”.
19:30
Punct şi de la capăt Europa Libera
O emisiune în reluare cu un buletin de ştiri actualizat, emisiunea se poate asculta şi pe unde scurte
13:20
Punct și de la capăt: ce înseamnă să îmbătrânești frumos? Europa Libera
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”. 
12:00
Creștinism și sclavagism: o istorie Europa Libera
09:50
Rusia, ultima zi a alegerilor: fraude masive & presiuni împotriva adversarilor Europa Libera
De vineri 17 septembrie și până duminică, 19 septembrie, în Federația Rusă au loc alegeri pentru toate cele 450 de locuri în Duma de stat, camera inferioară a parlamentului, precum și pentru legislative regionale și administrații locale.Este de așteptat ca votul să fie câștigat de partidul pro-Kremlin, Rusia Unită, mai ales după o campanie susținută a autorităților de a elimina candidații opoziției, care a avut ca țintă în primul rând cercurile apropiate opozantului Alexei Navalnîi și colaboratorii acestuia.Numai în prima zi de vot, grupul independent de monitorizare a alegerilor Golos a înregistrat aproximativ 2.000 de încălcări procedurale, indicând că se cumpărau voturi. Potrivit grupului Golos, s-au remarcat multe veniri în grupuri organizate ale unor persoane în uniformă la secțiile de votare, sugerând că guvernul mobiliza angajații statului pentru a asigura o victorie a Rusiei Unite.Au fost, de asemenea, raportate multe cazuri de vot multiplu sau de urne umplute cu buletine de vot.Rezultatele preliminare sunt așteptate la scurt timp după închiderea centrelor de votare, pe 19 septembrie.Mai citește: cum se votează în regiunea Transnistriană, ce gândesc oamenii?Smart Voting (votul inteligent): aplicația lui Navalnîi, scoasă de pe toate platformeleAplicația populară de mesagerie Telegram a suspendat toți roboții de chat folosiți în campania electorală din Rusia, încă o lovitură dată sistemului de vot inteligent, sau „smart voting” conceput încă din 2018 de opozantul Alexei Navalnîi și asociații săi. Aplicația de vot inteligent a fost deja scoasă de Apple și Google din magazinele lor de aplicații.Echipa lui Navalnîi a promovat votul inteligent ca o modalitate pentru alegătorii opuși președintelui Vladimir Putin de a identifica candidații care au cea mai mare șansă de a-i învinge pe candidații din partidul pro-Kremlin, Rusia Unită, indiferent de partidul din care face parte contra-candidatul.Odată cu deschiderea primelor centre de votare vineri, în Extremul Orient al Rusiei, aplicația Smart Voting a dispărut din magazinele online Apple și Google. Imediat măsura a fost criticată de colaboratorii lui Navalnîi drept încă o dovadă că giganții tehnologici cedează în fața presiunilor politice, de data aceasta ale Kremlinului.Echipa lui Navalnîi a creat un robot de chat „Smart Voting” pe Telegram, care a devenit unul dintre principalele sale instrumente electorale.Pavel Durov, fondatorul Telegam, a explicat că a fost obligat să urmeze exemplul giganților Apple și Google, pentru că Telegram, ca și alte aplicații mobile, se bazează pe ecosistemul și suportul Apple și Google pentru a funcționa.„Blocarea aplicațiilor de către Apple și Google creează un precedent periculos care va afecta libertatea de exprimare în Rusia și în întreaga lume", a avertizat Durov, care cu această ocazie a reamintit cât de periculos este faptul că în acest moment, internetul este dominat de doar două firme.Durov a mai spus că marile companii tehnologice americane „au amenințat că vor exclude Telegram din Apple Store și Google Play” dacă nu respectă regulile lor.„Acum, judecând după blocarea aplicației Smart Voting, această practică s-a răspândit în Rusia. Modificările politicii Apple și Google vor afecta inevitabil Telegram, deoarece aceștia, în calitate de creatori ai celor două mari sisteme de operare mobile, se află în vârful lanțului de distribuție a informațiilor și pot dicta regulile jocului unor dezvoltatorilor ca noi", a spus el.„Este trist, dar era de așteptat: am scris de mai multe ori că dominația Apple și Google reprezintă o amenințare pentru libera exprimare", a adăugat el.Companiile Apple și Google nu au comentat pentru moment.Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Google și Apple nu au făcut decât să se conformeze „literei și spiritului” legislației din Rusia, când au decis să elimine aplicația Smart Voting.Autoritățile ruse amenințaseră în mod repetat companiile Google și Apple cu amenzi dacă nu blochează aplicația lui Navalnîi.În ajunul alegerilor, autoritățile de reglementare au blocat temporar și aplicația Google Doc, deoarece echipa lui Navalnîi își lansa lista cu recomandări de vot, realizată prin Smart Voting.Aproximativ 50 de site-uri web conduse de echipa lui Navalnîi au fost blocate și zeci de birouri regionale au fost închise după ce autoritățile au etichetat rețeaua sa politică și fundația anticorupție drept „organizație extremistă”. După aceea, oricine asociat cu rețeaua lui Navalnîi a pierdut dreptul de a mai candida în alegeri. 
02:00
La sfîrşit de săptămînă cu Europa Liberă Europa Libera
Un program realizat de Valentina Ursu: reportaje, interviuri, voci din ţară despre una din temele de actualitate ale săptămînii. In fiecare sîmbătă, un invitat al Europei Libere semneaza „Jurnalul săptămînal”.
18 septembrie 2021
19:50
La sfîrşit de săptămînă cu Europa Liberă Europa Libera
O emisiune în reluare cu un buletin de ştiri actualizat, emisiunea se poate asculta şi pe unde scurte
13:50
La sfîrşit de săptămînă cu Europa Liberă Europa Libera
Un program realizat de Valentina Ursu: reportaje, interviuri, voci din ţară despre una din temele de actualitate ale săptămînii. In fiecare sîmbătă, un invitat al Europei Libere semneaza „Jurnalul săptămînal”.
01:50
Sheriff face furori. Să ne bucurăm? Europa Libera
00:50
Alegerile din Rusia între cenzură, corupție și nemulțumire Europa Libera
Secțiile de votare s-au deschis vineri în toată Rusia pentru alegerile parlamentare de trei zile care vor fi probabil dominate de partidul de guvernământ Rusia Unită, susținut de președintele Vladimir Putin, după reducerea la tăcere a criticilor Kremlinului.Ultimele secții de votare, cele din enclava Kaliningrad de la Marea Baltică, s-au deschis în dimineața zilei de 17 septembrie, la nouă ore după ce peninsula Kamceatka, din Extremul Orient, a dat startul votului în vasta țară care acoperă 11 fusuri orare.Toate cele 450 de locuri din camera inferioară a parlamentului sau Duma de Stat, sunt supuse votului, care se desfășoară alături de alegeri locale în zeci de regiuni, inclusiv pentru adunarea regională și pentru posturi de guvernatori.Rezultate preliminare vor fi așteptate la scurt timp după închiderea urnelor, pe 19 septembrie.În momentul începerii votării, aplicația de „vot inteligent” a lui Aleksei Navalnîi a dispărut din Apple și Google Store în ceea ce aliații politicianului de opoziție întemnițat au numit „un act extraordinar de cenzură”.Echipa lui Navalnîi a folosit aplicația pentru a promova alți candidați decât cei propuși de partidul Rusia Unită, susținut de Kremlin, pe fondul unei represiuni fără precedent împotriva opoziției și a mass-mediei independente.Oficialii electorali au declarat că votul trebuie „întins” pe trei zile pentru a preveni aglomerația, cu gândul la pandemia de COVID-19, care a devastat Rusia, în ciuda faptului că a fost prima țară din lume care a aprobat un vaccin împotriva noii maladii.Activiștii de opoziție și unii parlamentari liberali spun însă că măsura a făcut parte din campania Kremlinului de a manipula prezența la vot și de a genera o victorie majoritară plauzibilă pentru Rusia Unită.Sondajele dinaintea alegerilor, efectuate de Centrul Levada, arată că majoritatea rușilor sunt nemulțumiți de funcționarea Dumei.Sondajele arată o părere și mai proastă despre Rusia Unită, un partid nominal independent, care este de fapt strâns îndrumat de la Kremlin, de către puternica administrație prezidențială.Rusia Unită deține o supermajoritate în cameră, dar popularitatea sa este în prezent cea mai scăzută din cele aproape două decenii de existență, grație credinței larg-răspândite că partidul este un instrument al corupției și nepotismului.Chiar și sondajul unei companii de sondaje de stat, VTsIOM, a constatat că sprijinul Rusiei Unite se situează la numai aproximativ 29%.În schimb, Putin, care nu este membru în partid, își menține un rating de aprobare de aproximativ 60% și nu are un rival politic autentic.Cu toate acestea, popularitatea lui a scăzut în ultimii ani, în parte din cauza reformei radicale a pensiilor, adoptată după realegerea sa în 2018, dar și a percepției că nu face nimic să combată corupția la nivel înalt.Salariile au stagnat pentru o mare parte a populației ruse, într-o vreme când economia se confruntă cu efectul sancțiunilor economice occidentale, cu impozitele mai mari, cu inflația crescândă și cu consecințele pandemiei.„Regimul rus, mai degrabă decât publicul, are nevoie de alegeri", a declarat Andrei Kolesnikov, analist la Moscova Carnegie Center,într-un comentariu online. „Acestea servesc la validarea legalității și legitimității regimului și, de asemenea, mențin așa-numita majoritate relativ mobilizată”.În ajunul alegerilor, Putin i-a îndemnat pe ruși să voteze, spunând într-un mesaj video că „noua compoziție a Dumei este, fără îndoială, cel mai important eveniment din viața societății și a țării noastre”.„Mă bazez pe poziția dvs. civică responsabilă, echilibrată, patriotică", a spus Putin într-un videoclip publicat pe site-ul Kremlinului. 
17 septembrie 2021
21:50
Sinteza zilei Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii.
21:00
„Încercăm să facem reforme, dar rămânem și batem pasul pe loc” Europa Libera
20:00
Liderii Organizației de Cooperare Shanghai au cerut Occidentului să ajute financiar Afganistanul Europa Libera
Liderii Organizației de Cooperare Shanghai (SCO), condusă de Rusia și China, au cerut lumii să dezghețe activele Afganistanului și să sporească asistența pentru această țară după revenirea talibanilor la putere luna trecută.Președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping au declarat vineri, la summitul de la Dușanbe, că eșecul de a furniza sprijinul necesar Afganistanului ar putea permite terorismului și drogurilor să înflorească, iar țara ar fi împinsă într-o criză umanitară de proporții - o perspectivă care a alarmat regiunea din cauza posibilului val masiv de refugiați care vor căuta să părăsească Afganistanul.Fondată acum 20 de ani pentru a combate ceea ce numește „cele trei rele”, adică separatismul, extremismul și terorismul, Organizația de Cooperare de la Shanghai a fost formată inițial din China, Rusia, Kârgâzstan, Kazahstan, Tadjikistan și Uzbekistan, înainte ca India și Pakistanul să i se alăture în 2017.De când militanții talibani au pătruns în Kabul pe 15 august, aproximativ 9 miliarde de dolari în rezervele străine ale băncii centrale din Afganistan au fost înghețate, cea mai mare parte a acestora fiind în Statele Unite. Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, guvernele străine și alți donatori au suspendat plățile către Afganistan, în timp ce transferurile bancare obișnuite către persoane din țară au fost, de asemenea, blocate, lăsând afganii obișnuiți într-o situație economică precară.Chiar înainte de preluarea puterii de către talibani, economia Afganistanului era extrem de fragilă. Susținută de 20 de ani prin ajutor extern, aproximativ 40% din produsul intern brut al Afganistanului a fost rezultatul asistenței internaționale.Adresându-se summit-ului de la Dușanbe, printr-un mesaj video, președintele Rusiei a insistat ca organizația să facă tot posibilul pentru a preveni amenințările de „terorism, trafic de droguri și extremism religios” provenind din Afganistan. El a adăugat că blocul de securitate ar trebui să-și „folosească potențialul” pentru „a stimula noile autorități afgane” să își îndeplinească promisiunile privind normalizarea vieții și securității în Afganistan.„Cred că are sens și să lucrăm cu Statele Unite [și] alte țări occidentale pentru dezghețarea treptată a rezervelor din Afganistan și restabilirea programelor prin Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional”, a spus Putin, în timp ce a dat vina în mare parte pe Washington pentru situația actuală, spunând că ar trebui să suporte „partea principală” a cheltuielilor legate de procesul de reconstrucție.Președintele uzbec Șavkat Mîrzioev, a cărui țară se învecinează cu Afganistanul, a cerut eforturi pentru a preveni creșterea extremismului în Afganistan, spunând că dezghețarea activelor păstrate în băncile străine ar putea contribui la atingerea acestor obiective, facilitând dialogul cu guvernul taliban din Kabul.Liderul de la Beijing a declarat că națiunile membre ale organizației pentru Cooperare de la Shanghai ar trebui să contribuie la facilitarea unei tranziții pașnice în Afganistan și să susțină Kabulul pentru dezvoltarea unei structuri politice incluzive care să permită să urmeze politici interne și externe moderate, potrivit presei de stat chineze. Beijingul a cerut talibanilor să își respecte angajamentul de a-i reține pe militanții care caută să impună independența regiunii Xinjiang din China, populată majoritar de musulmani.Prim-ministrul pakistanez Imran Khan a cerut sprijin economic pentru Afganistan pentru a „preveni o criză umanitară și o criză economică”. Pakistanul a fost acuzat de Statele Unite că i-a sprijinit pe talibani timp de 20 de ani - o acuzație negată de Islamabad.Afganistanul deține statutul de observator în cadrul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, dar ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat la începutul acestei săptămâni că talibanii nu au fost invitați să observe dezbaterile din capitala tadjică.Summitul organizației a avut loc la o zi după ce liderii unui alt bloc regional de securitate - Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), condusă de Rusia - au purtat discuții în capitala Tadjikistanului.Cele două zile de discuții au loc în momentul în care Moscova și Beijingul încearcă să îți consolideze statutul în regiune, după prăbușirea rapidă a guvernului susținut de Occident la Kabul și după 20 de ani de prezență militară a Statelor Unite și Alianței Nord Atlantice în Afganistan.Ambele organizații au fost create pentru a fi o contrapondere în regiune a Statelor Unite.Între timp, ministrul italian de externe Luigi Di Maio a declarat, într-un interviu publicat vineri, că un summit ad-hoc al Grupului celor 20 de economii importante ale lumii pentru a discuta despre Afganistan va avea loc după încheierea Adunării Națiunilor Unite de la New York, la 30 septembrie. Di Maio a declarat cotidianului La Repubblica că Roma, care deține președinția rotativă a G20 în acest an, a solicitat ca agențiile Națiunilor Unite și organizațiile nonprofit active în Afganistan să fie implicate în discuții.
19:40
Sheriff face furori. Să ne bucurăm? Europa Libera
Aşadar, echipa Sherrif Tiraspol nu doar a pătruns în grupele Champions League, ci şi a învins în primul meci redutabila formaţie Shakhtar Doneţk. E o mare performanţă, aşa ceva fotbalul moldovenesc n-a mai văzut. Să ne bucurăm?    Mărturisesc că am sentimente amestecate legate de această performanţă. Pe de o parte, Sherrif respectă parcă legislaţia RM-ului, joacă în campionatul Moldovei, participă în cupele europene ca reprezentantă a RM-ului. Am avea deci motive să fim mândri, nu? Pe de altă parte însă, în spatele echipei de fotbal se află un holding de pe un teritoriu secesionist, care, scrie presa de ani de zile, se ocupă cu afaceri necurate. Avem deci toate motivele să fim circumspecţi şi să admitem că participarea Sherrifului în campionatul moldovenesc e doar o chestie de conjunctură. Uefa nu recunoaşte RMN-ul şi echipa de la Tiraspol n-are încotro. Mult mai trist mi se pare însă iată ce. Dincolo de această performanţă se întinde deşertul dezastrului. Fotbalul moldovenesc e într-o criză profundă şi, e limpede, nici Sheriff n-ar fi reuşit să obţină aceste victorii dacă nu cumpăra mulţi legionari. În meciul cu Shakhtar, în lotul Sherrifului nu a fost nici un moldovean sau transnistrean, erau numai jucători aduşi de pe alte meridiane. Că aceştia pot să învingă e OK, dar în ce măsură contribuie aceste victorii la dezvoltarea fotbalului moldovenesc? E de presupus că fără stranieri, Sherrif va redeveni o echipă modestă. Despre celelate echipe din campionatul Moldovei nici nu are rost să discutăm.    Văd în aceste zile mulţi moldoveni entuziasmaţi de victoriile Sherrifului. Eu nu sunt prea entuziasmat şi chiar mă învăluie un soi de suspiciune… 
19:40
Moldova la ora 7 Europa Libera
Programul de seară al Europei Libere. Ştiri, interviuri, analize şi comentarii. În fiecare vineri, rubrica „Dicționar European”.
17:10
Ideologia Emmei Europa Libera
11:00
Ideologia Emmei Europa Libera
Cea mai nefericită întrebare pusă după o mare victorie sună așa e: ce e Emma Răducanu? Politicieni, comentatori și militanți au folosit triumful Emmei Răducanu la Open-ul american pentru a stabili că: Emma e reușita identității multiculturale. Mulți, da: Răducanu vine din tată român, mamă chinezoaică, s-a născut în Canada și, de la 2 ani, s-a stabilit în Marea Britanie. Culți, nu: backhandul perfect al Emmei nu vine din amestecul etnic. Declarată argument în favoarea multiculturalismului, Răducanu e, totuși, Răducanu. O persoană cu propriul talent. Mixajul etnic nu poate fi dopajul care i-a înlesnit performanța. Ca să nu ne mai încurcăm: Răducanu are sânge amestecat, dar viața și isprăvile ei vin din Marea Britanie, țara care a crescut-o și i-a făcut loc în lume. Restul e ideologie. 
07:40
Moldova la ora 7 Europa Libera
Ştiri, interviuri, analize. Programul care stabileşte agenda zilei. Programul in care puteți asculta rubrica lui Iulian Ciocan „Realitatea cu amănuntul” şi „Jurnalul de corespondent”, semnat de corespondenţii Europei Libere în străinătate.
07:20
Acțiuni caritabile în sprijinul îngrijirii paliative Europa Libera
07:00
Dis de dimineață cu EL la Retro FM Europa Libera
Ştiri, informaţii, interviuri, corespondenţe. De luni până vineri de la ora 6.30 la 6.45.
05:20
Astăzi, în Moldova și în lume Europa Libera
Vremea se anunță destul de caldă în toată țara; maximele vor oscila între 25 de grade în nordul țării, 27 de grade în capitală și la Tiraspol și 30 de grade în sud, la Ceadîr-Lunga. În nordul țării sunt posibile ploi slabe.Alte valori maxime pe continent: 31 de grade la Atena și la Belgrad, 21 de grade și ploaie la Kiev, 19 grade la Varșovia, 22 la Viena, doar 10 grade la Moscova, 16 la Berlin, în jur de 28 de grade în Peninsula Iberică, 27 de grade și vreme instabilă la Roma.Să răsfoim acum agenda internă a zilei:Ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Ungariei, Péter Szijjártó, va efectua vineri, 17 septembrie, o vizită la Chișinău, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova. Programul vizitei oficialului maghiar include întrevederi cu omologul său moldovean, Nicu Popescu și prim-ministrul Natalia Gavrilița.Alte evenimente:Lansarea Moldova Media Literacy Forum - primul forum de educație media;Conferință de presă organizată de Grupul foștilor deținuților politici cu tema „Decizia CEDO în privința dosarului grupului Petrenco – triumf al dreptății și semnal pentru Femida moldovenească;Din agenda internațională:În Rusia au loc alegeri parlamentare; expiră mandatul Misiunii de Asistență ONU în Afganistan; la Dushanbe are loc summitul Organizației de Cooperare Șanhai;La Atena se ține un summit cu șase țări din zona Mediteranei – participă și președintele francz E. Macron;La Byalstok în Polonia se inaugurează un Muzeu Memorial al deportărilor în URSS;La Florența se întâlnesc miniștrii agriculturii din țările G20; începe Festivalul de Film de la San Sebastian;Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, are o întâlnire virtuală cu omologii săi din Israel și trei țări arabe la aniversarea normalizării relațiilor bilaterale.
01:10
Acțiuni caritabile în sprijinul îngrijirii paliative Europa Libera
25 de cicliști și un traseu de 440 de km parcurși în patru zile. Acesta ar putea fi titlul generic al unui eveniment sportiv cu motivație caritabilă. Participanții înscriși în cursă și-au propus să adune donații de cel puțin 500 de euro, ce vor fi direcționați pentru sprijinirea îngrijirii paliative, care intervine atunci când pacienții cu boli incurabile nu mai răspund la tratament.Amatorii de ciclism au încheiat, de curând, cea de-a șasea ediție a Hospice Bike Tour, așa cum se identifică cursa caritabilă, și au reușit să adune donații care echivalează cu 1300 de vizite paliative, menite să controleze durerea și să sprijine emoțional bolnavii în faze terminale.Pentru Aliona Rotaru înscrierea în cursă a fost o provocare la început, apoi s-a transformat în atașament față de cauza de sprijin a îngrijirii paliative, iar anul trecut a simțit pe propria piele efectul acestor sevicii, atunci când bunica sa nu mai putea fi ajutată de medicina tradițională:„Atunci am simțit ce înseamnă când omului, în câteva clipe, au știut ce să-i facă, au știut să o ajute. Desigur, este foarte dureros, pentru că înțelegi că dacă a ajuns omul acolo, înseamnă că el pleacă, că el te părăsește câte un pic. Acolo ea a mai trăit două săptămâni, însă a trăit fără durere. Noi am beneficiat de aceste servicii gratuit, dar ele, de fapt, sunt foarte, foarte scumpe. Deci, sub pretextul unei curse curajoase, o aventură educăm mai multă lume. Peste 20 de cicliști află despre îngrijiri paliative chiar în tur și atunci tot mai multă lume află și despre necesitatea ca oamenii care suferă de boli incurabile și au suferințe majore să fie ajutați.”Rețeaua Hospices of Hope Moldova, cea care a organizat evenimentul caritabil oferă îngrijiri pentru bonavi incurabili din regiunile Ocnița, Orhei, Soroca și Taraclia. Costul serviiciilor este asigurat în cea mai mare parte de Compania Națională de Asigurări în Medicină, însă rămân cheltuieli consistente în cazul cărora se mizează pe donații individuale și suport din partea oamenilor de afaceri, a misiunilor diplomatice. Cu fiecare ediție, vizibilitatea evenimentelor caritabile crește și implicit, tot mai mulți oameni află despre îngrijirea paliativă și decid să sprijine aceste servicii.Așa se întâmplă și în cazul Cupei Anuale la Fotbal, eveniment organizat de „Hospice Angelus”, fundație care a pus bazele îngrijirii paliative în Republica Moldova. Turneul din acest an se va desfășura pe 25 septembrie, echipele participante, de la companii locale, internaționale sau ambasade urmând să facă donații pentru a asigura continuitatea și calitatea serviciilor de îngrijire paliativă, ne-a spus Cristina Boboc, responsabilă de comunicare și colectare de fonduri în cadrul fundației. Ea atrage atenția că pe teritoriul țării sunt circa 28 de mii de persoane care au nevoie urgentă de asemenea îngrijiri iar în același timp se cunoaște încă puțin despre șansa acestora de a avea o viață demnă:„De aceea, facem tot posibilul ca să punem în lumină segmentul acesta al medicinei, să vorbim cât mai mult, să explicăm că, de fapt, îngrijirea paliativă reprezintă suportul și sprijinul pe care îl obține o persoană care suferă de o maladie incurabilă avansată sau progresivă, în fază terminală. Familia, când are un bolnav atât de grav acasă este foarte speriată, stresată, panicată, nu știe cum să procedeze, nu știe cum să-i diminueze durerile și în cazul acesta venim noi. Noi alinăm durerea, noi vorbim cu pacientul și familia, oferim sprijin informațional, pe domeniul medical, cum trebuie corect îngrijit un pacient care suferă de o boală incurabilă în stadiu final.”La Orhei, pentru că există o organizație locală „Aripile Speranței” care oferă asistență zilnică pentru pacienții incurabili, spune directoarea Victoria Tintiuc, există și solicitări la care nu pot reacționa imediat:„Medicii din secțiile spitalicești știu despre noi și direcționează pacienții, inclusiv prin transmiterea informației de la unul la altul. Mulți stau în așteptare cu mare nerăbdare, pentru că uneori sunt cazuri grave, dar la noi sunt ocupate, de exemplu, toate asistentele medicale și nicidecum nu putem să luăm mai mulți.Noi acordăm nu numai servicii medicale, dar și suport psiho-emoțional, asistență socială, asistență spirituală. Doar dacă sunt folosite în complex, toate aceste componente ale îngrijirii paliative, ele dau un efect bun. Ne dăm foarte bine seama cât de mult contează comunicarea cu pacienții, cât de mult contează suportul acesta psiho-emoțional”Numărul persoanelor care ajung în serviciiile de îngrijire paliativă este în creștere, totuși regretul specialiștilor din domeniu este că în afara asistenței rămân încă mulți pacienți. Se întâmplă din necunoștere, dar și din lipsă de fonduri pentru a acoperi toate necesitățile. De asta, organizațiile specializate încurajează donațiile, inclusiv prin mecanismult oferit de stat, cum este direcționarea a 2 la sută din impozitul pe venit. Fundația „Hospice Angelus” anunță, de altfel, că în acest an suma s-a triplat față de anul trecut, ceea ce reprezintă o motivare pentru toți cei care vor să contribuie la susținerea fundației.
00:20
Profesorii şi testarea Covid Europa Libera
Am văzut un reportaj, la Publika, despre testarea Covid a profesorilor din Chişinău. Era o mare îmbulzeală, erau mulţi profesori care veniseră să facă teste a doua oară de la începutul anului şcolar. Am ascultat ce au spus profesorii întrebaţi de reporteri. Unul era revoltat că autorităţile îi sugerează să se vaccineze deoarece e… alegerea fiecăruia. Mărturisesc că m-a întristat omul acesta. Să admitem că el are dreptul să aleagă, dar atunci când vii nevaccinat zilnic la şcoală nu îi pui în pericol pe alţii? Ceilalţi nu au şi ei dreptul să se simtă în siguranţă?O doamnă a spus că va face teste atâta timp cât acestea vor fi plătite de autorităţile municipale. Adică va renunţa la testare imediat cum edilii nu vor mai aloca bani. Şi această doamnă profesoară m-a întristat. Iar tristeţea cea mai mare m-a cuprins atunci când Boris Gâlcă, o autoritate a domeniului medical, a spus că există deja câţiva profesori testaţi pozitiv. Ce fain ar fi fost dacă toţi aceşti profesori ar fi fost vaccinaţi! Ar fi fost mai bine şi pentru ei, şi pentru copiii şi lucrătorii din şcoli.În ciuda tuturor eforturilor, procentul celor vaccinaţi rămâne mic, o sumedenie de sceptici nici nu vor să audă de vaccinare. De ce există această reticenţă la moldoveni? Ce se întâmplă cu moldovenii? Marţi a crescut brusc numărul celor infectaţi, tocmai 1142 de moldoveni au fost testaţi pozitiv. Nu e glumă şi mă tem că prejudecăţile noastre cronice ne vor provoca în curând alte suferinţe… 
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