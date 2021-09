Coronavirus România, 22 septembrie 2021. Numărul deceselor înregistrate din cauza bolii

19:00

Două gemene de 107 ani din Japonia au intrat în Cartea Recordurilor pentru cele mai în vârstă surori identice din lume. Ele au fost recunoscute oficial de Guinness World Records. Umeno Sumiyama şi Koume Kodama