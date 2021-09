Roxana Ghiță, la un pas de a ajunge pe masa de operație: ”Am făcut hernie inghinală, după Survivor…”

07:40

Alexandru Rafila a explicat în cadrul unui interviu recent ce s-ar putea întâmpla în România în perioada următoare. Medicul este de părere că următoarele valuri ar putea fi ţinute sub control, dacă oamenii se vaccinează. […] The post Alexandru Rafila, avertisment îngrijorător. Ce spune despre valul cinci al pandemiei: ”E foarte greu” appeared first on Cancan.