Scandal uriaş în online! Anda Călin, iubita lui Liviu Vârciu, o pune la punct pe Olivia Steer

10:00

Certificatul verde Covid este obligatoriu pentru accesul la activități economice (baruri, restaurante, spectacole, evenimente private etc) în localitățile în care rata infectărilor a trecut de 3 cazuri la 1.000 de locuitori. Acest document atestă dacă posesorul […] The post Ce trebuie să faci pentru a descărca certificatul verde digital. Acesta a devenit obligatoriu în localitățile cu rata de infectare COVID mai mare de 3 la mie appeared first on Cancan.