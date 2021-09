LIVE Realitateadebucuresti.net. Invitat: Alin Stoica

14:45

Noul coronavirus va sfârși prin a provoca o simplă răceală, afirmă Sarah Gilbert, creatoarea vaccinului Oxford. Afirmația sa vine la scurt timp după ce directorul general al grupului farmaceutic american Moderna Inc, Stephane Bancel, a arătat că pandemia de coronavirus ar putea să se încheie peste un an, în condiţiile în care creşterea producţiei de vaccinuri asigură o aprovizionare mondială. Oficialul Moderna a subliniat că vaccinarea ar urma să fie în curând disponibilă chiar şi pentru copii. În plus, el a arătat că persoanele care nu se vaccinează "se vor imuniza natural", și asta deoarece tulpina Delta este foarte contagioasă: "În acest fel vom ajunge într-o situaţie similară cu cea a unei gripe. Poţi fie să te vaccinezi şi să ai o iarnă fără probleme. Sau nu te vaccinezi şi rişti să te îmbolnăveşti şi posibil chiar să ajungi la spital". Nu la fel de optimistă este însă Sharon Peacock, șefa Consorțiului de Genomică Covid-19 din Marea Britanie. "Există încă un drum destul de lung de parcurs cu acest virus”, spune expertul.