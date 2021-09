Mirela Vaida, declarații despre al patrulea copil: „I-am ales și numele”

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Carla e fata cea mare a Mirelei Vaida, are șase ani și jumătate. Pe lume a venit apoi Tudor, iar Vladimir e mezinul familiei. Are doi ani și jumătate și încă are nevoie de mama lui. Va merge la grădiniță abia peste câteva luni, când va împlini trei ani. Mirela Vaida recunoaște că viața cu trei copii nu e ușoară, însă e fericită când îi vede pe toți jucându-se, alergând prin curtea...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de AntenaStars