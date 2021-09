Ludovic Orban, despre Florin Cîțu: M-a băgat el în politică, să îmi spună când ies? Nu îi e rușine un pic?

21:10

„Generația afgană a ultimilor 20 de ani a învățat multe, nu mai vrea să tacă, este gata să-și apere drepturile cu orice preț”, spune, într-un interviu pentru Libertatea, o reprezentantă a Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA), cea mai veche organizație feministă care luptă, din 1977, pentru drepturile femeilor din țara condusă acum […]