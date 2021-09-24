Lumea fotografului Zaharia Cușnir, în urmă cu peste șase decenii și acum

15:30

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Свободная Европа и программа Приднестровские диалоги. В студии Александр Фрумусаки.Сегодня в выпуске: Позиция новой молдавской власти по приднестровскому урегулированию. Вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников обсудил в Кишиневе укрепление отношений Кишинева и Киева — в сфере экономики, энергетики, пограничного контроля, а также в области безопасности и разрешения сепаратистских конфликтов. И о футболе — соревнования или средство расширения политического и геополитического влияния? Обсудим тему на примере приднестровской команды «Шериф-Тирасполь» и ее попадания в Лигу чемпионов под флагом Республики Молдова.Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Сначала как обычно обзор главных событий минувшей недели.Приднестровский лидер Вадим Красносельский объявил в воскресенье, что будет баллотироваться на второй срок на выборах главы региона. Это заявление не стало неожиданностью, учитывая, что на левом берегу у Красносельского пока нет потенциальных конкурентов. Выборы состоятся в ноябре. Предыдущие выборы в законодательные органы власти в конце прошлого года еще больше укрепили позиции партии «Обновление», контролируемой олигархами холдинга «Шериф». В последние годы тираспольский режим методично преследует всех оппонентов, устраняет любую конкуренцию, было возбуждено несколько уголовных дел против оппонентов режима по обвинению в «экстремизме» и «оскорблении» Красносельского». Противники главы региона все еще находятся либо находились за решеткой — например, коммунист Олег Хоржан или недавно освобожденный активист Геннадий Чорба. Несколько оппонентов тираспольского режима подверглись преследованиям и вынуждены были бежать из региона.Председатель парламента Игорь Гросу сообщил в телеэфире, что приднестровского лидера Вадима Красносельского больше не пустят в VIP-зал кишиневского аэропорта, и он будет вынужден проходить регистрацию и контроль наравне со всеми пассажирами. «Граждане должны видеть его и иметь возможность поговорить с ним», — сказал Игорь Гросу.Вадим Красносельский призвал жителей Приднестровья прийти и проголосовать на выборах в Государственную Думу России 19 сентября. «Эти выборы также очень важны для нашей республики — поддержка мира и стабильности на Днестре, социально-экономическое развитие Приднестровья», — сказал Красносельский. Россия откроет 27 избирательных участков в приднестровском регионе. Никакое другое государство никогда не открывало избирательные участки на неподконтрольной Кишиневу территории левобережья Днестра, официальный Кишинев до сих пор не отреагировал на намерение России открыть участки в Приднестровье.В субботу в Молдове вступили в силу новые ограничения по борьбе с распространением COVID-19. Теперь чтобы принять участие в публичных мероприятиях, концертах, театральных представлениях и вечеринках в клубах нужно предъявить сертификат о вакцинации, либо отрицательный тест на коронавирус. Чрезвычайная положение в сфере здравоохранения действует до 30 октября.Соединенные Штаты отметили 20-ую годовщину терактов 11 сентября 2001 года памятными церемониями по всей стране, а президент Джо Байден призвал американцев к единству. В Нью-Йорке, в мемориальном музее 11 сентября, расположенном на месте разрушенных башен-близнецов, с 08:46 по местному времени, после минуты молчания начали вслух зачитывать имена жертв. В это время 20 лет назад первый самолет врезался во Всемирный торговый центр. На церемонии присутствовали президент Джо Байден и бывшие президенты Барак Обама и Билл Клинтон. Крупнейший в истории теракт унес жизни около 3 тысяч человек. В ответ Соединенные Штаты и их британские союзники начали 7 октября 2001 года операцию по свержению режима талибов и разгром террористических организаций.В пятницу Россия и Беларусь приступили к совместным военным учения у границ НАТО на фоне стремления Москвы и Минска укрепить военные связи и в условиях сохраняющейся напряженности с Западом. В маневрах «Запад-2021», которые продлятся неделю и пройдут в регионах Беларуси, на западе России и на побережье Балтийского моря, будут задействованы 200 000 солдат, сотни единиц боевой техники. Крупнейшие военные учения в Европе за последние десятилетия, вызывают беспокойство НАТО, альянс заявляет, что Москва отказалась приглашать иностранных наблюдателей, хотя обязана сделать это в соответствии с международными соглашениями.«Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2». Газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год должен доставлять топливо напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря, в обход Украины. Многие страны мира рассматривают его как угрозу экономической безопасности Европы и рычаг для давления Москвы на Киев. Поставки газа по газопроводу могут начаться с 1 октября. Сейчас большая часть российского газа в Европу поставляется через территорию Украины. США, ряд стран Евросоюза и Украина считают, что строительство ветки в обход страны позволит Москве усилить давление на Киев и зависимость стран ЕС от российских поставок.***Свободная Европа: Законодательный орган левобережья — Верховный Совет — приступил к работе после каникул; среди приоритетов предстоящей сессии: вопросы, связанные со здравоохранением на фоне увеличения числа заражений коронавирусом, в том числе запуск реабилитационной постковидной программы, а также принятие бюджета региона на следующий год. Приднестровский бюджет традиционно дефицитный — в размере более 50 процентов, и совершенно не ясно, из каких источников удается ежегодно покрывать дефицит.Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах приднестровских городов — что, по их мнению, должно стать приоритетом на следующий период.- Уехал бы при первой возможности, чтобы не вспоминать про весь этот хаос, что здесь.- Вообще всегда хочется, чтобы была какая-то стабильность. Зарплата была, да, внимание к людям какое-то.- Действительно, не хватает трудовой занятости, как молодым, так и людям среднего возраста. Пенсионеры – я уже не знаю, как они тут выживают, но молодежь, которая тут при хороших местах, я так понимаю, они находят себя, а есть послабее уровень, может, образование похуже, и им уже труднее пробиться. Им приходится уезжать за длинным рублем, возможно, хотя сейчас же особо длинного рубля и нигде нет. Есть, но очень тяжелый хлебушек. А здесь пробиться, чтоб полноценно жить, я имею в виду — создавать семью, детей растить — очень не так уж сладко. Если нет родителей и их помощи, то похуже получается при таких заработках.- Просто я поражаюсь этому всего. Пока здесь монополия, нас просто напросто забывают. Придет другая власть — то же самое будет. Если бы меня избрали президентом, я был бы коммунистом.- Я вообще не знаю, что они делают. Вот городской совет — я вижу , что делает. В городе становится красиво, порядок. А Верховный совет никаких своих обещаний практически не выполнил. Бла-бла-бла. Информация закрыта, и непонятно, что они там говорят. По факту — никаких дел нет.- На мамочек обратить внимание, которые сидят в декрете. Я о себе говорю. Неделю назад я столкнулась с такой ситуацией: разболелся зуб. Пошла делать зуб, сказали, полечить и пломбу поставить — 700 рублей. Откуда у мамы, которая сидит в декрете, такие деньги? Получает на ребенка 1070 рублей в месяц, с двумя детьми. Вот, пожалуйста, хотя бы какие-то льготы.- Надо что-то решать по поводу выезда наших машин за границу. Это, по-моему, главное, все сейчас так скажут.***Свободная Европа: Через несколько дней после встречи в Бендерах вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского и представителя Тирасполя Виталия Игнатьева, Кишинев представил позицию центральных властей по урегулированию приднестровского конфликта. Противодействие коррупции и контрабандным схемам, решение чувствительных вопросов, включая политические, и защита учеников и учителей школ с румынским языком обучения на левом берегу Днестра — это основные вопросы, на решении которых Кишинев будет настаивать в отношениях с Тирасполем. Подробности — в материале Дианы Рэйляну.Встреча в Бендерах стала первой встречей переговорщиков от Кишинева и Тирасполя с момента прихода к власти «Партии действие и солидарность». Дискуссии между вице-премьером по реинтеграции Владом Кульминским и представителем Тирасполя Виталием Игнатьевым были обусловлены проблемой нейтральных номеров. Кишинев попросил Киев отложить вступление в силу запрета на пересечение границы приднестровских машин без нейтральных номеров, но украинская сторона на уступки не пошла.Власти Молдовы в лице вице-премьера Влада Кульминского представили план действий правительства на следующие два года в области реинтеграции страны. По словам Кульминского, до сих пор взаимодействие государственных структур по приднестровской проблематике напоминало басню «лебедь, рак и щука».Влад Кульминский: Таможня работала отдельно, министерство экономики — тоже отдельно, как и министерство внутренних дел и другие госструктуры: налоговая, Национальный банк — и у нас, по сути, не было плана хорошо продуманной последовательной политики для реинтеграции страны. (...) Мы намерены покончить со всеми схемами, другими нарушениями. Очень важно, чтобы Кишинев начал говорить с точки зрения национальных интересов, а не опираясь на личные интересы.На протяжении многих лет наблюдатели, занимающиеся приднестровским вопросом, обвиняли молдавских политиков в отсутствии реальной заинтересованности в решении конфликта. Напротив, многие соглашались на сохранение статус-кво региона, преследуя узкие интересы, тем самым оказывая медвежью услугу своей собственной стране. Влад Кульминский настаивает на том, что в формат переговоров «5 + 2» должны быть включены и политические вопросы, которые считаются чувствительными для Тирасполя. Вице-премьер уточнил, что особое внимание будет уделено школам с румынским языком обучения на левом берегу Днестра:Влад Кульминский: Мы не приемлем подходы, когда эти школы будут каким-то образом использоваться в качестве рычагов для получения уступок по другим направлениям. Речь идет о праве детей на образование, и мы хотим надеяться, что все, в том числе на левом берегу, это понимают. Эти школы должны нормально работать, и мы должны активно говорить об улучшении образовательного процесса, и ни в коем случае не допустить использования этих школ в различных политических играх.Правозащитники призывают Кишинев не игнорировать и социальные вопросы, особенно те, решение которых может улучшить качество жизни рядовых граждан. Адвокат Павел Казаку из ассоциации Promo-Lex напоминает, что правозащитники на правом берегу Днестра лишены возможности наблюдать за ситуацией в регионе, поэтому для них единственная возможность узнать, что происходит на левом берегу — визиты докладчиков ООН:Павел Казаку: Бюро по реинтеграции, в сотрудничестве с другими учреждениями, собирается приложить усилия по привлечению международных организаций для эффективного мониторинга за территорией левобережья Днестра, наиболее важной проблемой является отсутствие информации из Приднестровского региона. В этом смысле специальные докладчики ООН — очень ожидаемая помощь.Нарушения прав человека на левом берегу Днестра в последнее время все больше привлекают внимание международного сообщества, особенно после увеличения числа обвинительных приговоров против активистов и журналистов, критикующих тираспольский режим. Канада и США недавно отреагировали на эти обвинения. Представитель США в ОБСЕ Кортни Австриан осудила «продолжающееся вопиющее нарушение прав человека в приднестровском регионе» и призвала прекратить злоупотребления и освободить политических заключенных.***Свободная Европа: Кишинев и Киев продолжат усилия по сближению и синхронизации действий Молдовы и Украины в самых разных сферах — от экономического сотрудничества, торговли, инвестиций, экологии и защиты реки Днестр до развития инфраструктуры, объединяющей обе страны, а также скоординированных действий в области безопасности и разрешения конфликтов в обеих странах.Обо всем этом шла речь во время визита в Кишинев вице-премьера по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, он также является сопредседателем молдавско-украинской межправительственной комиссии.Сближение Кишинева и Киева началось после победы Майи Санду на президентских выборах в декабре 2020 года и после того, как власть в Республике Молдова перешла к Партии действий и солидарности по итогам парламентских выборов 11 июля этого года.В Кишиневе Алексей Резников встретился с премьер-министром Натальей Гаврилицей — стороны обсудили «необходимость достижения прогресса в совместном контроле на молдавско-украинской государственной границе». В настоящее время совместный контроль на приднестровском участке границы осуществляется только в пункте пропуска Первомайск-Кучурган, давно говорят о введении совместного контроля на еще 14 КПП, в основном на участках, не контролируемых Республикой Молдова.Тема вновь стала актуальной после смены власти в Молдове.Новое правительство заявило, что ликвидация коррупционных схем, связанных с левобережьем — один из приоритетов в процессе приднестровского урегулирования. В качестве первого шага в этом направлении Украина с 1 сентября запретила движение по своей территории автомобилей с приднестровскими номерами. Теперь, чтобы выехать в Украину, приднестровский транспорт должен быть зарегистрирован в правоохранительных органах Республики Молдова и получить нейтральные номера.В заявлении правительства говорится, что украинский вице-премьер Алексей Резников обсудил «опыт двух стран в продвижении политики реинтеграции». А на встрече сопредседателей молдавско-украинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в которой приняли участие вице-премьер Андрей Спыну, министр экономики Серджиу Гайбу и министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу, обсудили реализацию инфраструктурных проектов, взаимную либерализацию автомобильного и воздушного движения, а также завершение демаркации границы и урегулирование имущественных отношений.Говорили и о поставках электроэнергии из Украины, учитывая, что Республика Молдова пока покупает только электроэнергию, произведенную в приднестровском регионе, на Кучурганской ГЭС, принадлежащей российскому концерну РАО ЭС.Еще одна приоритетная тема — увеличение молдавского экспорта на украинский рынок.Республика Молдова и Украина договорились в этом году начать несколько инфраструктурных проектов для улучшения автомобильного сообщения между двумя странами. Строительство моста Косэуць-Ямполь сократит время в пути от Кишинева до Киева до 5 часов. Также обсуждается восстановление прямого железнодорожного сообщения Кишинев-Киев — для этого нужно восстановить отрезок железной дороги Березино-Басарабяска.На встрече также была достигнута договоренность о возобновлении переговоров по вопросу строительства сети гидроэлектростанций на Днестре — амбициозном проекте Украины с множеством экономических преимуществ, но и с серьезными экологическими рисками для реки Днестр. Экологи уверены, что гидроэлектростанции в Украине могут привести к обезвоживанию Днестра на территории Республики Молдова. Совместное заседание по этому вопросу состоится в ближайшее время, и в заявлении украИнской стороны говорится: «Алексей Резников заверил молдавских партнеров, что Украина заинтересована в чистоте Днестра и не допустит ухудшения качества воды». «Днестр — источник питьевой воды как для жителей Молдовы, так и для жителей Украины», — говорится в заявлении украинской стороны.Правительство Молдовы заявляет, что «визит стал продолжением отличного сотрудничества, которое начало складываться между двумя странами, и эти отношения будут углубляться в будущем», — конец цитаты.***Свободная Европа: Наша коллега Лина Грыу обсудила отношения Кишинева и Киева, а также позицию Украины и перспективы приднестровского урегулирования после смены власти в Республике Молдова с экспертом Артемом Филипенко из Национального института стратегических исследований Украины.Свободная Европа: Одна из главных тем — это приднестровская проблема, и замороженный или не совсем замороженный конфликт в Молдове и Украине. Как вы думаете, возможно ли какое-то более серьезное, скажем так, сотрудничество между Киевом и Кишиневом по этим темам, потому что до сих пор было ощущение, что каждый играет свою партию.Артем Филипенко: Я думаю, что сотрудничество возможно, но оно будет не только, скажем, по линии министерств, да, и я так думаю, что и по президентской линии оно будет развиваться. У нас есть целый ряд механизмов, которые позволяют нам взаимодействовать, начиная от контактов на уровне президентов, на уровне правительств и министерств, и безусловно, на уровне парламентов. Какими могут быть направления сотрудничества? Ну, во-первых, безусловно, важно для нас изучение опыта Республики Молдова в урегулировании. Тут я должен заметить, что независимые, негосударственные эксперты очень многое сделали за последнее время для изучения этой проблематики. Ключевой вопрос, который мы обозначили для себя – то, что Украина никоим образом не должна повторять ошибки Молдовы: не признавать сепаратистов стороной переговоров.К сожалению, очень много проблем Молдовы, связаны с тем, что фактически с 1992 года произошла определенная легитимизация сепаратистов. Это было закреплено в Московском меморандуме. Кстати, с того момента все переговоры сводятся к отношениям Кишинева и Тирасполя, в то время как Российская Федерация, которая во многом инспирировала этот конфликт, и которая поддерживала и продолжает поддерживать приднестровский режим, выступает в качестве посредника. Это фактически то же самое, что сегодня Россия пытается навязать Украине: то есть, посадить за стол переговоров с одной стороны Киев, с другой стороны – оккупационные администрации в Донецке и Луганске, самим уйти и стать посредником, и в случае чего заявлять, что в Украине существует внутренний конфликт, никакой российской агрессии, и стороны должны сами договариваться между собой. То есть, фактически то же самое, что сегодня происходит в Республике Молдова.Свободная Европа: Какие есть у Украины средства для того, чтобы помочь Республике Молдова в решении приднестровской проблемы? При наличии общей границы, наверное, есть рычаги прямого влияния на приднестровский регион, и даже на политическую составляющую переговоров?Артем Филипенко: Ну, тут уже даже последнее решение Украины — не пропускать на свою территорию автомобили с приднестровскими номерами — это уже способ влияния на Приднестровье, способ, скажем так, вовлечения Приднестровья в правовую систему Республики Молдова, потому что теперь, даже не смотря на то, что эти номера носят характер нейтральных, тем не менее, они действуют в легитимном поле, они прошли регистрацию в официальных органах Республики Молдова, и теперь будут допущены к международному передвижению как автомобили, зарегистрированные и имеющие легитимный статус.Свободная Европа: Но в Тирасполе говорят о том, что это блокада.Артем Филипенко: В Тирасполе говорят, что блокада, с 2006 года, с тех пор как Украина ввела таможенные правила, согласно которым признается таможенный документ только Республики Молдова. С точки зрения Тирасполя, вообще все, что будет касаться наведения порядка на границе, с экспортом, в целом, в законодательном плане, будет рассматриваться, как блокада. Точно также Приднестровьем будет рассматриваться как блокада и вопрос о создании совместных таможенно-пограничных пунктов на приднестровском участке границы.Давайте не забывать, что Приднестровье считает себя независимым государством, и соответственно, поднимается вопрос о том, что это якобы ограничение их суверенитета. Это «государство» не признал никто, включая Российскую Федерацию, а тем более Украина. Поэтому кроме внедрения номеров у нас есть еще целый ряд других рычагов, например, уже упомянутое мною создание совместных пунктов пропуска. Здесь, безусловно, многое зависит от совместных действий, потому что, например, должна быть введена вторая фаза на пункте пропуска «Кучурган».Свободная Европа: Но об этом говорят давно. Почему не продвигается все так быстро, как хотелось бы?Артем Филипенко: Да, наверное, не так быстро. И мы, к сожалению, даже на протяжении всего периода приднестровского урегулирования видели, что позиция Украины тоже не всегда была однозначной, и не всегда она соответствовала просьбам Республики Молдова, и скажем, не всегда даже было дружественной по отношению к Республике Молдова. Но я надеюсь, что сегодня, в связи со сменой руководства в Молдове, приходом к власти проевропейского правительства, совпадения внешних трендов — и Украина, и Молдова заявляют о своем европейском устремлении и интеграции — у нас будет, все-таки, определенное понимание и по приднестровскому вопросу.Ну и самое главное: когда говорят то, что вопрос номеров или каких-то отношенией Тирасполь-Кишинев — это внутреннее дело Молдовы, я с этим не соглашаюсь. Потому что с 2014 года, все, что касается Приднестровья, уже перестало быть внутренним делом Молдовы. Сегодня Приднестровье — это инструмент российского влияния в Черноморском регионе. Точно так же, как оккупированный Крым, как оккупированный Донбасс, точно также, как оккупированная Абхазия и Цхинвальский район Грузии. Поэтому это не может быть внутренним делом Молдовы. И с точки зрения Украины, это вопрос национальной безопасности. Здесь многое зависело, опять же, от внутриполитической ситуации в Молдове. Потому что разные политические силы по-разному решали этот вопрос. Фактически, весь процесс урегулирования, он отражает колебания, в зависимости, от смены власти. Пришел Воронин, подписал огромное количество документов, чуть не дошел до Меморандума Козака, отказался. Произошел откат. Потом, в период Плахотнюка, был подписан ряд протоколов, дело затормозилось. Сегодня, как говорится, все в руках Кишинева. Украина, я думаю, по целому ряду вопросов, особенно по Приднестровью, пойдет навстречу.Свободная Европа: Вы говорили об экономических рычагах.Артем Филипенко: Да. Свободная Европа: О номерах машин, о совместном контроле на границе. Что еще может сделать Украина? Как пойти навстречу?Артем Филипенко: Здесь даже не пойти навстречу, я хотел бы упомянуть об ассоциированном трио, которое было создано, и мы видели негативную реакцию России на Батумскую декларацию. Здесь очень важно, чтобы координация действий трех государств касалась не только вопросов европейской интеграции, но и вопросов безопасности, то есть, формирование некой совместной позиции на международной арене, направленной на деоккупацию своих территорий. Должна быть консолидированная позиция, должны быть, соответственно, общие заявления, общее позиционирование. Необходимо делать так, чтобы эта тематика не сходила с повестки дня международного сообщества — это крайне важно.В этом контексте я хотел бы отметить визит госпожи Санду в Киев и ее участие в Крымской платформе. С ее стороны это был достаточно серьезный политический шаг, и он расценен позитивно в Украине. То есть, подобного рода взаимные политические шаги также могут, как минимум, способствовать тому, чтобы эта тема не сходила с повестки дня ведущих акторов. И постоянно должен ставиться вопрос о выводе российских войск из приднестровского региона, о вывозе вооружений с пункта Колбасное, и третий — ключевой — о замене миротворческой миссии на международную и гражданскую, потому что военная миссия себя исчерпала.Свободная Европа: Господин Филипенко, я думаю, что никто из серьезных аналитиков и экспертов не рассчитывает на то, что Россия будет просто сидеть и смотреть на все эти консолидированные действия, скажем так, Кишинева и Киева, Грузии — на эту региональную консолидацию сил, которые не совсем согласны с политикой России в регионе. Как вы думаете, чем может ответить Россия? Каковы риски?Артем Филипенко: У России очень широкий арсенал воздействия. Мы прекрасно понимаем, что, к примеру, в Молдове ее влияние достаточно высоко, и есть много рычагов давления, начиная от трудовых мигрантов, которые есть, и заканчивая вопросами формирования цены на газ. Есть серьезное информационное влияние, потому что именно российские средства массовой информации находятся в топе — то есть те СМИ Молдовы, которые ретранслируют российские медиа, занимают первые строчки рейтингов. То есть, есть рычаги влияния. И плюс, пророссийские силы.В Украине все намного жестче, потому что Россия отвечает на какие-то украинские инициативы чаще всего эскалацией на линии фронта на востоке. На Донбассе гибнут украинские солдаты. Рычагов влияния очень много. И понятно, я абсолютно с вами согласен, что Россия не будет смотреть. Но именно как раз потому что Россия не будет спокойно наблюдать, как идет эта консолидация, нам как раз и необходимо усилить нашу координацию. Потому что Россия будет всячески пытаться вбить клин между тремя государствами. Давайте вспомним тот же самый визит господина Козака, который внешне выглядел как то, что Молдова договорилась с Россией. На общем фоне, когда у Украины нет подобных отношений с Россией, это могло бы, например, быть использовано для того, чтобы противопоставить Украину Молдове. Да, потому что Молдова договорилась с Россией, а Украина не хочет договариваться. Или то же самое решение о запрете на допуск автомобилей с приднестровскими номерами — там российская пропаганда активно раскручивает тезис о том, что вот уже Тирасполь с Кишиневом договорились, и только Украина не хочет и препятствует тому, чтобы был какой-то консенсус между Тирасполем и Кишиневом. На самом деле, создается такой негативный имидж Украины в молдавском обществе, и я думаю, что эти усилия России будут продолжаться.Свободная Европа: Очень важная тема, которая затрагивается в последнее время все чаще, — тема коррупции в Приднестровье. Особенно после того, как в Кишиневе появилось новое правительство, которое акцентирует внимание на приднестровских коррупционных схемах. Эксперты в Кишиневе говорят, что это один из факторов, мешающих решению приднестровского вопроса, включая политическую составляющую. С другой стороны, понятно, что коррупция в Приднестровье не существует сама по себе. Говорят, что фактор коррупции сильно завязан на Одесском регионе, на людях, там работающих, и так далее. Насколько реально выявить эти схемы и устранить? И насколько этот фактор важен в приднестровском урегулировании, не только на экономическом, но и на политическом уровне?Артем Филипенко: Я думаю, что схемы в той или иной степени известны и правоохранительным органам. Если бы со стороны, к примеру, Республика Молдова, которая проявляет в данном случае инициативу, будем откровенны, потому что большая есть заинтересованности в наведении порядка на границе, последовала бы определенная информация о схемах, участниках, я имею в виду публичные заявления, и если бы эта информация была распространена и в украинском медиаполе, то это один из факторов, который повлиял бы на настроения руководства Украины. Кроме того, насколько я понимаю, есть определенное взаимопонимание в этом вопросе между президентами обоих государств, во всяком случае это было задекларировано. И если со стороны Молдовы будет определенный запрос, то Украина, скорее всего, по ряду вопросов или по большинству пойдет навстречу. Если нет, то, понятно, об этом тоже надо будет говорить публично.Что касается влияния, то да, безусловно, Приднестровье так или иначе выполняет роль серой зоны, через которую идет отмывка, через которую идет контрабанда, и никто этого не скрывает. Есть, например, случаи открытой контрабанды, когда, например, в Одесскую область незаконно завозят табачные изделия, спирт для изготовления контрафактной продукции, либо для того, чтобы переправить эти сигареты далее в Евросоюз. Такие тоже факты есть. Однако большую угрозу представляют серые схемы, в которых задействованы, скорее всего, и представители различных госорганов. И здесь, я думаю, если Молдова покажет пример, Украина не сможет проигнорировать это.Свободная Европа: Вы говорили о том, чем может помочь Украина в приднестровском вопросе. С другой стороны, чем Молдова может помочь Украине, кроме того, скажем, негативного примера, из которого Украина, если захочет, может извлечь какие-то уроки — из истории приднестровского конфликта. А есть какие-то другие моменты?Артем Филипенко: Безусловно! Молодова уже многое сделала, хотя бы то, что она так и не пошла на поводу у России и не имплементировала у себя российские планы реинтеграции путем федерализации Молдовы и тому подобное. Почему? Потому что, откровенно скажу, с 2014 года, как раз основные опасения Украины были связаны даже не с воинским российским контингентом, хотя и это тоже, но и с тем, что Молдове может быть навязан план реинтеграции, невыгодный Молдове, но который потом может быть применен как модель и в Украине. Молдова не пошла по этому пути, и это уже позитивный момент. И мы надеемся, что с приходом к власти проевропейского правительства эта тема вообще не будет подниматься. Это первое.Второе – сегодня многие надежды связаны с возможными внутренними преобразованиями, которые может у себя провести Молдова. Так или иначе, мы смотрим друг на друга. Мы зеркальны. Хотя, понятно, по размерам, численности населения и проблемам, мы существенно отличаемся. Но мы все равно смотрим друг на друга, и здесь может возникнуть ситуация, когда Молдова продемонстрирует большую успешность проведения и рыночных реформ, и демократических преобразований, и борьбы с коррупцией, и в этом плане она будет очень интересна Украине с точки зрения этого опыта. Это тоже очень важный момент, потому что, к сожалению, важным фактором сегодня является разочарование людей. Почему? Потому что в Украине в 2014 году прошла революция достоинства. Да, многое изменилось, но тем не менее радикальных изменений в борьбе с коррупцией, к сожалению, не произошло. И радикального уменьшения коррупционных объемов не произошло. И это вызывает у людей определенную общественную апатию. И чисто по-человечески, и с точки зрения политического расчета, успехи Молдовы в этом направлении были бы весьма показательны для Украины. Хороший пример — это тоже немаловажная вещь.***Свободная Европа: Попадание футбольной команды «Шериф Тирасполь» в Лигу чемпионов — это огромный имиджевый прорыв для региона, успех олигархических покровителей клуба «Шериф», — сказал в интервью Свободной Европе журналист-расследователь Мэдэлин Некшуцу, и он не разделяет радости некоторых болельщиков из Республики Молдова в связи с успехом тираспольского клуба. Мэдэлин Некшуцу отмечает, что приднестровская команда, щедро финансируемая деньгами, полученными от коррупционных схем, ведет неравную борьбу с остальными, совсем небогатыми, клубами в Республике Молдова. Кроме того, более 17 миллионов евро, которые поступят от международных футбольных организаций, попадут непосредственно в клуб «Шериф», так что никакой выгоды для Республики Молдова нет. Мэдэлин Некшуцу: То, что сейчас происходит в футболе очень интересно. Известно, что спорт — это не только спорт сам по себе и состязания, но и с имиджевой точки зрения спорт представляет собой «мягкую силу». Страну, нацию можно продвигать через спорт, чтобы она стала более заметной в мире. Сейчас мы говорим не о стране, поскольку это непризнанный регион...Свободная Европа: И, кстати, по поводу продвижения и имиджа — я видела пост «Шерифа» с поздравлениями «Приднестровской Молдавской Республике» с 31-й годовщиной «независимости».Мэдэлин Некшуцу: Это естественно. С тираспольским «Шерифом» происходит следующее: много лет эта команда использовала Федерацию футбола Молдовы для участия в чемпионатах, в том числе международных. В течение многих лет тираспольский режим много вкладывал в футбол, ведь когда мы говорим о клубе Шериф, мы подразумеваем олигархов Виктора Гушана и Илью Казмалы, которые реально контролируют всю экономику приднестровского региона, в этой ситуации борьба идет неравная.Футбольный клуб, который содержит компания, в отношении которой есть обоснованные подозрения в контрабанде чего угодно — это и сигареты, и нефтепродукты, и многое другое. Эта фирма вкладывает немалые средства в команду, которая спустя годы добилась успеха. Нужно сказать и о легионерах — это зарубежные игроки, которых заманивают в клуб высокими зарплатами, так вот в Шерифе первые 11 игроков — легионеры, там нет ни одного молдавского футболиста — об этом нужно говорить. Первые 11 игроков — это спортсмены из Африки и Южной Америки. И именно эти футболисты смогли спустя долгие годы пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов.Это станет огромным плюсом для тираспольского режима. Представьте, сколько спортивных журналистов приедет в Тирасполь на игры «Реала» и миланского «Интера» потому что играть они будут не в Кишиневе, а в Тирасполе. Сколько испанских и итальянских журналистов приедут и напишут, например, материалы о приднестровском регионе. Это имиджевый прорыв.Мы очень хорошо знаем, что в последние годы приднестровская дипломатия старалась быть как можно более заметной на международном уровне, и в этом ей очень помогала Россия. Но то, что не получилось путем классической дипломатии, они добились благодаря футбольной дипломатии. В этом смысле можно вспомнить и о встрече бывшего премьера Филата с Шевчуком.Локальная футбольная дипломатия сегодня вышла на мировой уровень. И о Приднестровье обязательно напишет международная пресса. И еще неизвестно, какие статьи напишут журналисты, которые приедут сюда, потому что существует местное и региональное восприятие этого анклава. А, может быть, журналисты в Испании, или Каталонии воспримут все по-другому. Нам еще предстоит это увидеть. Но это явно успех.И еще хочу отметить: более 17 миллионов евро, которые поступят от международных футбольных организаций, минуют бюджет Молдавской федерации футбола, они поступят напрямую в тираспольский клуб «Шериф». Так что эти деньги пойдут прямо в карманы одиозных персон. Это легальный и очень прозрачный способ заработать много денег. Хорошо известно, что в странах Восточной Европы и в России существует практика отмывания больших денег через футбольные клубы. И эти деньги только укрепят, усилят этот клуб.Мне лично непонятна радость некоторых болельщиков в Республике Молдова, связанная с выходом тираспольского «Шерифа» в Лигу чемпионов. Я не вижу ничего полезного в этом для молдавского футбола, ни одного молдавского игрока нет в клубе «Шериф-Тирасполь», и я не вижу ничего выгодного для Федерации футбола Молдовы или национальной сборной.Напротив, я вижу некоторые имиджевые потери — если Приднестровье будет представлено отдельно от Республики Молдова, может быть даже как отдельная страна в интерпретации журналистов, которые будут не очень хорошо подготовлены. Так что я не вижу ничего хорошего во всей этой истории.Свободная Европа: Вы очень критичны, но в течение многих лет спорт и, особенно эта история с Шерифом, участие команды в международных соревнованиях считалась историей успеха, примером близости двух берегов и т. д. Неужели такого аспекта вовсе нет или он теряется на фоне имиджевых потерь?Мэдэлин Некшуцу: Не было сближения берегов. В течение многих лет тираспольский «Шериф» доминировал в чемпионате Республики Молдова, и это была неравная борьба. Это неравное соперничество в силу того, что клубы в Молдове очень бедны. Им едва удается удержаться на плаву, некоторые из них были практически распущены во время пандемии, стало ясно, что при малейшем кризисе нет никакой финансовой устойчивости. При этом «Шериф-Тирасполь» позволяет себе приобретать профессиональных игроков из Южной Америки и Африки, некоторых действительно сильных футболистов, но мы ничего не знаем о бюджетах клуба, они не отчитываются перед Кишиневом. Если я не ошибаюсь, только один игрок обладает молдавским гражданством — и это натурализованный бразилец.Речь не идет о продвижении спорта или спортсменов из Республики Молдова, даже из Приднестровья. Если бы это было так, у нас, вероятно, были бы причины для радости. Но мы видим команду, которая стоит очень больших денег, которая принесла доход, и оказалась в групповом этапе Лиги чемпионов и от этого выиграют только владельцы этого клуба. Даже матчи состоятся не в Кишиневе — это тоже важный момент. Мы даже не знаем, разместят ли гостей в Кишиневе. Возможно, они остановятся в гостинице «Россия» в Тирасполе, потому что там относительно нормальные условия. Мы ничего этого не знаем.И когда ничего не известно, нет и четкого представления о том, чем обернется этот успех для Республики Молдова, я думаю, что сомнения в преимуществах для Республики Молдова, молдавского футбола в связи с квалификацией тираспольского «Шерифа» в Лиге чемпионов обоснованы.