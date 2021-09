Corina Chiriac, prima reacţie după ce Monica Anghel a luat COVID: „Doamne, ce veste!”

15:10

Scenariu de film! O ieșeancă a dat-o în judecată pe actuala soție a fostului ei iubit. Reclamanta le-a cerut magistraților să o oblige pe „rivala” în dragoste la plata unor daune morale. Întreg scandalul a […] The post Scenariu de film! O ieșeancă îi cere „rivalei” în dragoste daune morale de 5.000 de euro appeared first on Cancan.