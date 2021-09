S-au bătut cu bestialitate! Ultrașii lui Dinamo, din nou protagoniști la Timișoara!

17:00

Paulo Dybala (27 de ani, atacant) va continua la Juventus. Contractul actual dintre argentinian și „Bătrâna Doamnă” expiră la finalul sezonului.Anunțul a fost făcut pe Twitter de renumitul ziarist italian Fabrizio Romano, care l-a citat pe Pavel Nedved, vicepreședintele torinezilor: „Suntem aproape de o înțelegere. Negociem și suntem optimiști”.Paulo Dybala continuă la JuventusJuventus are close to complete the agreement with Paulo Dybala over new contract. ...