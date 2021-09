Jason Derulo și Jena Frumes s-au despărțit. Prima declarație a artistului

10:30

Fie că lucrezi într-un loc fără nicio perspectivă atractivă sau tocmai ai ieșit de pe băncile școlii și vrei s-o iei pe acest drum care pare de viitor, toate persoanele au motive diferite care le determină să facă saltul în industria IT. Și momentul e cum nu se poate mai bun. Industria se confruntă cu un deficit masiv de angajați; în plus, oferă salarii bune, beneficii atractive și o mulțime de oportunități de angajare.