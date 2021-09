Atac armat într-un supermarket din Tennessee: 1 mort și 13 răniți

15:45

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, susține că Executivul ar fi putut majora pensiile, dacă își făcea calculele cum trebuie. Vasilescu. "Noi cand eram la guvernare, nu se punea problema sa ne ducem de fiecare data la Ministerul Muncii si sa ne ducem cu mana intinsa sa spunem dati-ne in plus, ca vrem sa crestem pensiile", a mai spus ea, in direct la Realitatea PLUS.