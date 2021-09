Compania secretă în care a investit Pique și care a ajuns acum să valoreze 3.6 miliarde de dolari!

11:50

Invitat în emisiunea GSP Live, Attila Hadnagy, directorul general al clubului Sepsi OSK, a dezvăluit cum, pe vrema când evolua în Liga 2, a jucat în unele meciuri suspecte de blat.„Cred că am jucat când am fost la Sfantu Gheorghe. Au fost două, trei meciuri suspecte când am fost în Liga 2. Unul cu Dacia Unirea Brăila, aveam 2-0 la pauza am dat eu un gol. A doua repriză nu stiu ce s-a intamplat, dar s-a terminat 2-4. Eram încă copil, aveam 19-20 de ani. ...