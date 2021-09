Legea consumatorului vulnerabil: Ministrul Muncii spune că a pus în dezbatere normele de aplicare

18:45

Un medic de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara are un mesaj pentru cei care refuză vaccinarea: ”Ştiu că aveţi o listă lungă cu “motivele” pentru care nu vreţi să vă vaccinaţi, dar şi eu am o listă … DE AŞTEPTARE! Mai lungă decât a voastră”. Medicul afirmă că este sufocat de ambulanţele care vin necontenit la spital, cu câte doi pacienţi odată, mulţi dintre ei sub 50 de ani, fără a mai avea locuri pentru ei.