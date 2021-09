O femeie a reclamat că a găsit un nou-născut în curte. Poliţiştii au stabilit că ea era mama

20:40

Nooruddin Turabi, ministru al închisorilor din Afganistan și lider veteran al talibanilor, a declarat într-un interviu pentru Associated Press că execuțiile sau amputarea membrelor infractorilor condamnați sub regimul taliban vor reîncepe, dar probabil nu vor mai avea loc în public, relatează The Guardian. Perioada anterioară în care gruparea islamistă a condus Afganistanul, între anii 1996 […]